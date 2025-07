Fernando Alonso bez obalu: Odhalil pravdu o závodech v dešti

Fernando Alonso se po nedělní Velké ceně Velké Británie ostře ohradil proti jednomu z tradičních klišé Formule 1. Podle dvojnásobného mistra světa je představa, že v proměnlivých a deštivých podmínkách může jezdec „udělat rozdíl“ a překonat limity svého vozu, naprosto mylná. „Kdo tvrdí, že jezdec v takových podmínkách rozhoduje a vyhrává závody, mluví nesmysly,“ řekl Alonso bez obalu.

Španělský matador dojel na Silverstonu na devátém místě, zatímco jeho týmový kolega Lance Stroll chvíli bojoval o pódium, než nakonec klesl na sedmé místo. Závod patřil k těm nejchaotičtějším v sezoně, trať střídavě osychala a znovu klouzala, strategie se měnily během několika kol. Právě v takových závodech se často tvrdí, že zkušený jezdec může díky instinktu a citu pro adhezi rozhodnout ve svůj prospěch. Alonso však tento pohled odmítá jako „bullshit“.

„Mám zkušenosti, ale nemám přístup ke všem datům. Bez radaru, informací o teplotách pneumatik nebo přehledu o časech ostatních aut prostě nemohu udělat ideální rozhodnutí. Když mi tým řekne, že mám zajet do boxů, tak to udělám,“ vysvětlil Alonso, informuje RN365. Podle něj je role pilota v takových chvílích omezená. Může popisovat stav trati, ale klíčové je, co vyhodnotí inženýři na základě dat.

Alonso tím zároveň rozbíjí populární představu o pilotech jako samostatných hrdinech, kteří ve složitých podmínkách „cítí“ trať lépe než ostatní. V dnešní datově řízené Formuli 1 je podle něj rozhodující, jak efektivně tým pracuje s dostupnými informacemi. Jezdec je stále důležitý, ale jen jako součást celku, nikoliv jako ten, kdo sám vyhraje závod na vodě díky talentu nebo intuici.

Jeho otevřená slova jsou možná tvrdá, ale vycházejí z více než dvaceti let zkušeností a přes čtyř set odjetých závodů. V době, kdy F1 funguje na základě sofistikovaných simulací a datových modelů, se tak možná opravdu vytrácí prostor pro individuální genialitu, jakou si fanoušci s deštivými závody tradičně spojují.