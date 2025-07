Yuki Tsunoda bojuje o přežití: Helmut Marko potvrdil krizová jednání

Helmut Marko potvrdil, že mezi Red Bullem a Yukim Tsunodou proběhla „intenzivní jednání“, čímž znovu rozvířil debaty o budoucnosti japonského jezdce ve vrcholné formuli. Tsunoda sice dostal příležitost usednout do vozu Red Bullu, ale jeho vstup do tohoto elitního týmu je zatím poznamenán složitým obdobím. Získal pouze sedm bodů ve svých deseti startech a stále se mu nedaří plně naplnit očekávání, která s přestupem do týmu šampionů přicházejí.

Statisticky je Tsunodova forma alarmující. Za posledních šest závodů třikrát vypadl už v Q1, což je pro jezdce Red Bullu zarážející výkon. Navíc z posledních pěti závodů nevytěžil ani bod – a tím dorovnal nelichotivý rekord Marka Webbera z roku 2009. V prostředí, kde se výsledky hodnotí bez slitování, může být podobná bilance nebezpečná nejen pro reputaci, ale i pro samotné místo v týmu.

Přesto Helmut Marko upozorňuje, že situace není zcela černobílá. Zdůrazňuje, že Tsunoda sice bojuje, ale činí pokroky. Podle jeho slov začal pracovat se sportovním psychologem, což je důležitý krok ve světě, kde duševní odolnost často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Tento detail ukazuje, že Red Bull se snaží řešit problémy komplexně a ne pouze mechanicky výměnou jezdce.

V Anglii byl prý zaznamenán pozitivní trend. Tsunoda se v trénincích přiblížil Verstappenovi více než kdy dříve a kvalifikoval se na solidní jedenácté místo, což ukazuje, že určité zlepšení zde skutečně je. Marko zmínil pro Speedweek, že v závodě neměl Tsunoda kvůli aerodynamickému balíčku šanci, podobně jako Verstappen, což mírní přímé hodnocení výkonu v neděli.

Klíčovým sdělením Marka je ale víra v potenciál. Red Bull podle něj pozoruje zlepšení v Tsunodově celkovém přístupu i výkonu a doufá, že se to brzy odrazí i na bodových ziscích. V prostředí, kde se tlak míchá s nároky na konzistenci, je právě tato důvěra možná tím, co Tsunoda potřebuje nejvíc – alespoň na chvíli.

Zůstává však otázkou, zda mu čas opravdu hraje do karet. Red Bull má na lavičce několik talentů, například Lawsona, který už dříve ukázal svou rychlost. Pokud se Tsunodova forma nezlepší i výsledkově, může se tato fáze důvěry rychle proměnit v poslední šanci. Prozatím ale Marko signalizuje, že Red Bull ještě není připraven dát Tsunodovi sbohem.