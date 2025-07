Jonathan Wheatley věří v návrat Péreze: Zaslouží si další šanci

Zkušený mexický jezdec Sergio Pérez se znovu dostává do středu pozornosti. Po ukončení svého působení u Red Bullu na konci sezóny 2024 si vzal čas na přemýšlení o další kariérní cestě. Nyní je však jasné, že zvažuje návrat do Formule 1 a má přitom podporu silného hlasu z paddocku. Jonathan Wheatley, bývalý sportovní ředitel Red Bullu a současný šéf týmu Sauber, se za něj otevřeně postavil.

Wheatley s Pérezem úzce spolupracoval a neváhá ho veřejně podpořit. V rozhovoru pro F1.com ho označil za přirozený talent a zdůraznil, že nikdy nepochyboval o jeho rychlosti ani závodním přístupu. Podle něj je pauza v závodění nepodstatná, protože když člověk jednou ví, jak řídit vůz Formule 1, už to nezapomene. Připomněl také, jakým způsobem Pérez pozitivně ovlivňoval fungování týmu a motivoval své okolí k lepším výkonům. Nešlo o kritiku, spíš o přirozenou náročnost, která tým posouvala dál.

Sám Pérez v nedávném rozhovoru přiznal, že pauza mu poskytla potřebný odstup a umožnila mu zpětně zhodnotit svou dosavadní kariéru. Uvedl, že se cítí být v privilegované pozici, protože vždy využil příležitosti, které dostal, a to je pro něj jako sportovce klíčové. Zároveň ale zdůraznil, že návrat do Formule 1 není samozřejmostí. Do kokpitu se vrátí jen tehdy, pokud půjde o projekt, který mu bude dávat smysl a bude ho bavit. Připomněl, kolik osobních obětí si život ve Formuli 1 žádá, a proto si je vědom toho, že pro další angažmá potřebuje silnou vnitřní motivaci.

Ve hře jsou podle dostupných informací týmy jako Cadillac a Alpine. Graeme Lowdon, šéf nově vznikajícího týmu Cadillac F1, potvrdil, že probíhají jednání s více jezdci. Kromě Péreze padla jména jako Valtteri Bottas nebo Mick Schumacher. Pro americký tým může být zkušený Mexičan atraktivní volbou nejen kvůli rychlosti a konzistenci, ale také díky silnému jménu a marketingové hodnotě.

Pérezův přístup k návratu působí rozvážně a věcně. Nejde o touhu být za každou cenu zpět, ale o upřímnou snahu najít správné místo v prostředí, které mu dává smysl. Pokud se na startovní rošt skutečně vrátí, bude to rozhodnutí postavené na zkušenostech, sebereflexi a realistickém pohledu na to, co Formule 1 vyžaduje.