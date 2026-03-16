Red Bull Racing nezačal sezónu 2026 podle očekávání a tým z Milton Keynes čelí problémům, které nikdo neočekával. Max Verstappen, čtyřnásobný mistr světa, se stal jedním z nejhlasitějších kritiků nových pravidel a jeho frustrace je patrná i v team radiu, kdy označil současné závodění za „super frustrující“.
Tým byl považován za favorita sezóny, a to i po předsezónních testech v Bahrajnu. Když skončíte minulou éru Formule 1 s nejrychlejším vozem na startovním roštu, většinou zůstáváte týmem k poražení, bez ohledu na razantní změny pravidel.
Očekávání se však rychle vytrácela. Po prvních dvou závodních víkendech je jasné, že Red Bull má vážné problémy nejen s rychlostí, ale i se spolehlivostí vozů. V Austrálii nejvíce trpěl Isack Hadjar a v Číně Max Verstappen, který po 45 kolech musel závod předčasně ukončit kvůli technické závadě.
Kvalifikace přináší další obavy. V Austrálii Verstappen kvůli problémům s vozem nestihl Q1 a i když se oba jezdci dostali na trať, rozdíl oproti předním týmům je propastný. „Je to neskutečně těžké udržet vůz stabilní, hlavně v rychlých zatáčkách,“ komentoval Verstappen na palubní komunikaci.
Analýza dat z Číny ukázala, kde Red Bull ztrácí nejvíce. Verstappen byl téměř o sekundu pomalejší než pole position a Hadjar dokonce o více než sekundu, hlavně kvůli horší stabilitě zadní části vozu a méně efektivnímu systému rekuperace energie.
Onboard záběry ukazují, že pilot musí neustále korigovat řízení, aby udržel vůz na trati. „Zadek vozu je velmi nestabilní. V rychlých zatáčkách se prostě nedá jet na limit,“ říká jeden z inženýrů. Kvůli tomu musí Red Bull zpomalovat v zatáčkách, aby mohl být konkurenceschopný na rovinkách.
Rovinky jsou tak jedinou pozitivní stránkou. Pohonná jednotka stále nabízí výkon, který dokáže držet krok s Mercedesem, ale Red Bull ztrácí tolik v kritických zatáčkách, že nemůže využít své výhody. „I když máme rovinky, ztrácíme tolik v zatáčkách, že nemůžeme využít výhodu motoru,“ přiznal Verstappen.
Problémy Red Bullu se projevily i během závodu. V Číně startoval Max Verstappen až z 17. pozice, což jasně ukázalo, jak velký je rozdíl mezi Red Bullem a středními týmy. Nejvíce času ztrácel v rychlých zatáčkách 7 a 8, kde se obvykle sklízí energie, a podobné potíže měl i v zatáčkách 9, 11 a 12.
Další komplikací jsou pneumatiky. Verstappen startoval na softu, který po pouhých sedmi kolech ztratil výkon. I při pozdější jízdě na tvrdých pneumatikách byla degradace vyšší, než se čekalo, což ztížilo situaci. „Je těžké najít správnou rovnováhu mezi rychlostí a životností pneumatik,“ komentoval pilot.
Shrnutí je jasné: Red Bull potřebuje zásadní vylepšení šasi a aerodynamiky. „Motor má výkon, ale pokud vůz není spolehlivý, tak to moc nepomůže,“ uvedl týmový zdroj. Verstappen navíc přiznal, že mu nová generace vozů příliš radosti ze závodění nepřináší.
Max Verstappen zůstává klíčovou postavou Red Bullu a jeho schopnost rychle se adaptovat na nové podmínky bude rozhodující pro budoucí úspěchy týmu.
