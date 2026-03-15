Aston Martin opět bojoval vibracemi: Fernando Alonso měl problémy s citem v rukou a nohách

Fernando Alonso zažil v Číně další nepříjemný víkend. Záběry z kokpitu ukázaly silné vibrace volantu jeho vozu Aston Martin. Incident vyvolal obavy fanoušků o technický stav vozu a jeho bezpečnost.
Fernando Alonso měl v Šanghaji další dramatický závod, který opět připomněl technickou křehkost letošního vozu Aston Martin. Onboard záběry ukázaly, jak dvojnásobný mistr světa trpěl silnými vibracemi volantu svého AMR26, které ho donutily pustit volant na rovinkách a zatínat pěsti.
„Byl to těžký den v Šanghaji. Lance odstoupil kvůli podezření na problém s baterií a Fernando odstoupil kvůli nepohodlí způsobenému vibracemi,“ uvedl tým Aston Martin. „Jako tým budeme pokračovat ve spolupráci s našimi partnery z Hondy, abychom vůz lépe pochopili a zlepšili ve všech oblastech.“
Alonso sám po závodě pro DAZN F1 Spain přiznal, že vibrace byly natolik silné, že přišel o cit v rukou a nohou. „Bylo to opravdu nepříjemné. Na rovinkách jsem musel pustit volant a snažil se držet auto jen silou rukou,“ řekl 44letý Španěl.
Fanoušci na sociálních sítích okamžitě vyjádřili znepokojení nad situací. Mnozí poukazovali na to, že nutnost pustit volant kvůli vibracím představuje vážný bezpečnostní problém a může signalizovat závadu na zavěšení vozu nebo pneumatikách.
Sezona 2026 pro Aston Martin nezačala podle očekávání. Tým vedený Adrianem Neweyem odjel jen omezený počet kol během předsezonního testování a stále bojuje s problémy pohonné jednotky Honda. Kromě dvojitého odstoupení v Austrálii a Číně skončili Alonso a Stroll ve sprintu až na 17. a 18. místě.
Sociální sítě rovněž zaznamenaly moment, kdy Alonso při předjíždění Sergio Péreze mával na svého soupeře, což fanoušci okomentovali s humorem, například že i v těžké situaci si dokáže udržet nadhled.
Celá situace ukazuje, že Aston Martin má před sebou ještě hodně práce, pokud chce v nové éře F1 zůstat konkurenceschopný, a cesta k tomu nebude vůbec jednoduchá. Dnes by bylo paradoxně úspěchem, pokud by tým dokázal dokončit závod v plné délce.
Fernando Alonso zažil v Číně další nepříjemný víkend. Záběry z kokpitu ukázaly silné vibrace volantu jeho vozu Aston Martin. Incident vyvolal obavy fanoušků o technický stav vozu a jeho bezpečnost.
