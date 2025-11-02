Güenther Steiner o Oliveru Bearmenovi: Já jsem ho objevil

Guenther Steiner se po Velké ceně Mexika opět dostal do centra pozornosti, když vyzdvihl skvělý výkon Olivera Bearmana.
Güenther Steiner se znovu dostal do centra pozornosti, když po Velké ceně Mexika označil Olivera Bearmana za „nejlepšího nováčka sezóny 2025“. Mladý britský jezdec zaujal skvělým čtvrtým místem v cíli a potvrdil, že jeho rychlý vzestup ve Formuli 1 rozhodně není náhodný. Steiner, který s Bearmanem spolupracoval už během svého působení v Haasu, nešetřil chválou, ani svým typickým humorem.
V rozhovoru pro The Red Flags Podcast bývalý šéf týmu Haas mluvil o svém někdejším svěřenci s pověstnou ironií. „Musím to říct, protože jsem ho podepsal už v roce 2023,“ žertoval Steiner. „Geniální podpis. Samozřejmě, že musí být nejlepším nováčkem roku. Co jiného by mohl být?“ dodal s úsměvem.
Podle Steinera byl Bearmanův úspěch přirozeným výsledkem jeho předchozí tvrdé práce a výborných výkonů. „Když odvedete dobrou práci v prvním tréninku, přijdou další příležitosti. Přesně to se stalo. V roce 2024 dostal víc šancí, protože pokaždé odvedl skvělou práci,“ vysvětlil. S nadsázkou pak dodal: „Ale tehdy už jsem tam nebyl. Umíte si představit, kdybych zůstal? Teď by vyhrával závody.“
Steiner ocenil nejen Bearmanův přirozený talent, ale i jeho schopnost učit se z chyb. „V Mexiku ukázal, že dokáže zachovat chladnou hlavu. Kvalifikoval se výborně a vyvaroval se chyb, které ho dříve stály lepší výsledky,“ řekl. Připomněl ale i jeho bouřlivější začátky: „Několikrát udělal typické nováčkovské chyby, proto má tolik trestných bodů. Někdy zapomíná, že mu do zákazu startu zbývají jen dva body.“
Güenther Steiner považuje závod v Mexiku za jasný zlom v Bearmanově kariéře. „Tentokrát neudělal jedinou chybu. Byl perfektní. Co víc by mohl udělat?“ prohlásil. Podle něj mladý Brit potvrdil, že má nejen rychlost, ale i vyspělost, kterou většina jezdců získává až po několika sezonách.
Bývalý šéf Haasu přiznal, že výkony svého bývalého týmu i jezdce pozorně sledoval. „Byl jsem za Ollieho moc rád. V Mexiku měli dobré auto, on odvedl skvělou práci a čtvrté místo je fantastický výsledek,“ řekl. Neodpustil si přitom typicky sarkastickou poznámku: „Jsem rád za většinu lidí, kteří tam stále pracují… ne za všechny, ale za většinu,“ dodal s úsměvem.
Bearman během závodu dokonce krátce jezdil na třetím místě, než ho předjel Max Verstappen, takže jen těsně přišel o své první pódium ve Formuli 1. I tak si vysloužil ocenění Driver of the Day, což jen potvrdilo, že jeho výkon nezůstal bez povšimnutí.
Steiner tak znovu připomněl svůj podíl na Bearmanově cestě do Formule 1 a zároveň zdůraznil, že mladý Brit patří mezi největší talenty nové generace. Pokud bude pokračovat v podobných výkonech, mohl by podle něj brzy naplnit i jeho žertovnou předpověď a skutečně začít vyhrávat závody.
