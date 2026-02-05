Carlos Sainz pochválil Williams za „skvělou práci“ po shakedownu vozu FW48 v Silverstonu. Podle něj jde o důležitý krok v přípravách na sezonu 2026.
Williams ve středu poprvé vyjel na trať v Silverstonu se svým novým vozem FW48, který tým představil o den dříve. Jde o první jízdy tohoto monopostu, protože minulý týden Williams vynechal společný shakedown v Barceloně, na rozdíl od ostatních týmů.
Carlos Sainz a Alex Albon si rozdělili řízení během krátké vyjížďky a tým plánuje využít druhý natáčecí den v Bahrajnu 10. února, pouhých 24 hodin před začátkem druhého předsezonního testu. Tento krok má zajistit, že budou mít jezdci i inženýři dostatek dat a připravený program pro další testy.
Sainz ve středu vydal prohlášení pro PlanetF1.com, ve kterém vyzdvihl úsilí týmu při přípravě monopostu na trať. „Právě jsme absolvovali naše první kola ve FW48“ uvedl španělský jezdec.
„Je to vždy vzrušující a výjimečný den pro jezdce, mechaniky i celý tým a bylo to skvělé úsilí všech, kteří se podíleli na tom, aby se vůz dnes dostal na trať,“ pokračoval Sainz.
Jízda proběhla za typického zimního počasí ve Silverstonu, takže tým se soustředil hlavně na první kilometry a dokončení plánovaného shakedownu. „Jsme připraveni odletět do Bahrajnu během několika dní, kde se pustíme do podrobnějších testů, a na to se moc těším!“ řekl Sainz.
Alex Albon popsal své dojmy z prvních jízd: „Shakedown máme hotový! Samozřejmě je potřeba projít některá data a oblasti, které lze zlepšit, ale celkově to byl hladký den.“
„Počasí na Silverstone bylo pro tuto dobu roku slušné a jsem rád, že jsme konečně mohli usednout do vozu a vyzkoušet FW48. Teď se plně soustředíme na Bahrajn, analyzování dat a přípravu na začátek sezóny,“ doplnil Albon.
Šéf týmu Williams, James Vowles, označil středeční shakedown za důležitý milník. „Byl to významný den pro nás a vždy je obrovská hrdost vidět nový vůz poprvé na trati,“ uvedl.
„Tým se pod tlakem situace spojil a dnes předvedl vůz během plánovaného promočního natáčecího dne ve Silverstonu. Díky tomu jsme získali lepší přehled o našem balíčku před Bahrajnem, Carlos i Alex poskytli pozitivní zpětnou vazbu a zároveň jsme odhalili menší problémy, které mezi tím vyřešíme,“ dodal Vowles.
„Tlak ještě nekončí, tohle je jen začátek a před námi je ještě spousta práce,“ uzavřel šéf stáje a potvrdil, že Williams pokračuje v intenzivní přípravě na sezónu 2026.
