Williams představil nové zbarvení monopostu pro sezonu Formule 1 2026 a naznačil tím směr, kterým se chce v éře nových pravidel ubírat. Design spojuje tradiční prvky týmu s moderním pojetím současné F1.
Williams představil lakování svého monopostu FW48 těsně před natáčecím dnem. Po něm vůz zamíří do Bahrajnu, kde se poprvé na předsezonních testech ověří jeho výkon. Šéf týmu James Vowles připustil, že vynechání testů v Barceloně bylo bolestivé, ale mělo svůj strategický důvod. „Nebylo to součástí našeho plánu a je to nesmírně bolestivé, ale chci, aby bylo uznáno, že je to důsledek našeho odhodlání posouvat limity výkonu pod novými pravidly,“ uvedl.
Vowles zároveň vyzdvihl kvalitu nového vozu. „Realisticky je FW48 tím nejlepším, co jsme zde kdy vyrobili. To jsou fakta, která mohu doložit,“ dodal.
Design FW48 kombinuje tradiční modrou barvu Williamsu s tmavšími odstíny a doplňky světle modré a bílé. Právě na těchto částech vozu vynikají loga partnerů, například Barclays. „Osobně si myslím, že vypadá fantasticky z několika důvodů. Má v sobě bílou, kterou jsme použili už loni v Austinu, zachovali jsme důležitou červenou linku a samozřejmě modrou, která je ikonická pro Williams,“ řekl Vowles při představení.
Odhalení nového lakování zároveň doprovodilo oznámení nového partnerství s britskou bankou Barclays. „Je to také den, kdy jsme oznámili Barclays jako našeho nového oficiálního bankovního partnera. Ukazuje to, že naši globální partneři věří v naši misi a cestu k vrcholu,“ dodal Vowles a označil spolupráci za významný komerční úspěch pro tým.
Piloti Alex Albon a Carlos Sainz, kteří budou i letos řídit FW48, nový design vozu ocenili. „Design je odvážný, moderní a jasně ukazuje, že patří Atlassian Williams F1 Teamu,“ řekl Albon.
Sainz k tomu dodal: „Je to skutečné prohlášení našeho záměru pro sezonu 2026. Vůz má charakter a posouvá náš tým dopředu.“
Šéf týmu James Vowles upozornil, že nová sezona přinese náročné výzvy a silnou konkurenci. „Nejsme naivní ohledně toho, co nás čeká. Skok z pátého na čtvrté místo je podle mé zkušenosti mnohem obtížnější než to, čeho jsme dosáhli doposud,“ uvedl.
Vowles připomněl, že FW48 klade na jezdce vyšší nároky. „Řízení vozu v této nové éře není jednoduché. Piloti musí každý okruh pečlivě promýšlet a plánovat, aby dokázali optimálně využít 50/50 rozdělení elektrického a spalovacího výkonu,“ vysvětlil.
Veškerá pozornost se nyní přesouvá k testům v Bahrajnu, kde se FW48 poprvé představí fyzicky na trati. Tým tam získá první reálná data před startem sezony v Melbourne. „Naším hlavním cílem je tlačit dopředu, dohnat ztrátu a přijet do Bahrajnu s hlavou vztyčenou a pokračovat v posunu vpřed,“ uzavřel Vowles.
