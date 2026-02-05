Lando Norris varuje před srovnáváním. McLaren podle něj působí rychle

Lando Norris přiznal, že je těžké nesrovnávat se s časy soupeřů, přesto je spokojen s barcelonským shakedownem. Tým se soustředil hlavně na spolehlivost a sběr dat, které naznačují slibný začátek sezóny.
Mistr světa roku 2025, Lando Norris, přiznal, že během předsezónních testů je těžké se vyhnout srovnávání časů s konkurenty. „Je tak snadné se nechávat vtáhnout do porovnávání, protože jsme všichni soutěživí a vždy chcete vidět, že si vedete dobře a že můžete být rychlí,“ řekl Brit na závěr barcelonského shakedownu minulý týden.
Přesto Norris zdůraznil, že hlavním cílem testování nebylo měřit rychlost. „Opravdu jsme tu byli, abychom pochopili auto, hlavně z hlediska spolehlivosti, aby všechny senzory fungovaly, jak mají, pohonná jednotka, převodovka, cokoliv je potřeba,“ doplnil.
Jako obhájce titulu se Norris soustředí na přípravu týmu na nadcházející sezónu. Po třech dnech soukromých testů v Barceloně vyzdvihl chování nového vozu. „Nový regulativní monopost stále působí rychle a stále je zábavný,“ řekl.
Pilot McLarenu také vysvětlil, že testy zahrnovaly široké spektrum situací od nízkého až po vysoké zatížení palivem a práci s různými druhy pneumatik. „Myslím, že jsme se hodně naučili, jak v režimu nízkého paliva, tak vysokého, a také ohledně pneumatik,“ uvedl Norris prostřednictvím F1.com.
Podle něj je spolehlivost klíčová pro úspěšný start sezóny. „Hodně z testů bylo právě o tom, aby všechno fungovalo, jak očekáváme, protože spolehlivost je jedna z nejdůležitějších věcí. Tým pak bude v následujících dnech a týdnech hledat způsoby, jak zlepšit a vylepšit detaily,“ vysvětlil.
Norris také uvedl, že testy mu pomohly znovu si zvyknout na vůz po zimní pauze. „A z mé strany to bylo hlavně o tom, abych se v autě cítil komfortně, pár maličkostí potřebuji upravit tady a tam, ale jinak stále působí jako závodní auto, stále je rychlé a stále je zábavné,“ dodal.
McLaren nyní pokračuje v přípravách na sezónu. Odhalení livery vozu pro rok 2026 proběhne na launch eventu v Bahrajnu v pondělí 9. února.
Další testování je naplánováno na Bahrain International Circuit ve dnech 11. až 13. a 18. až 20. února, kdy tým bude pokračovat v dolaďování nového monopostu.
Sezóna Formule 1 začne tradičně v Austrálii během Grand Prix od 6. do 8. března. Norrisův pragmatický přístup k testům dává McLarenu určitou dávku optimismu, i když je podle něj stále příliš brzy na závěry ohledně konkurenceschopnosti týmu. „Je důležité postupovat krok za krokem a soustředit se na spolehlivost a poznatky z testů,“ uzavřel britský pilot.
Lando Norris přiznal, že je těžké nesrovnávat se s časy soupeřů, přesto je spokojen s barcelonským shakedownem. Tým se soustředil hlavně na spolehlivost a sběr dat, které naznačují slibný začátek sezóny.
