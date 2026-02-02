Lewis Hamilton zajel v Barceloně nejrychlejší čas. Z paddocku zní varování

Lewis Hamilton a Ferrari si v Barceloně neoficiálně zajistili nejlepší čas, když překonali Mercedes, ale výsledky je třeba brát s rezervou. Shakedown slouží hlavně k testování a sběru dat, takže skutečný výkon vůz ukáže až v zimních testech a prvních závodech.
Shakedown v Barceloně zahájil první fázi testování vozů pro sezónu 2026. Lewis Hamilton s Ferrari SF‑26 zajel nejrychlejší neoficiální čas v závěru posledního dne, ale výsledky je třeba brát s rezervou, protože test probíhal za zavřenými dveřmi a vozy nebyly testovány za stejných podmínek ani na stejných pneumatikách.
Podle Craiga Slatera ze Sky F1 však informace z paddocku naznačují, že Ferrari SF‑26 bylo náročné na řízení a ne úplně stabilní. Několik zdrojů z jiných týmů uvedlo, že vůz je těžší, než očekávali, a proto jej umisťují až za Mercedes, McLaren a Red Bull v předběžném žebříčku pro rok 2026.
Slater a jeho kolega Ted Kravitz při své analýze postavili Mercedes na vrchol očekávání díky jeho konzistentnímu a spolehlivému výkonu během testů. Red Bull a McLaren se drží těsně za „Stříbrnými šípy“. Ferrari skončilo čtvrté, přestože Hamilton zajel nejlepší čas – samotná tabulka časů totiž nevypovídá o všech okolnostech testu, protože vozy mohly používat různé programy nebo pneumatiky.
Mercedes odjel velké množství kol a předvedl stabilní a konzistentní výkon, který nelze přehlédnout. Tato spolehlivost potvrzuje pozici Mercedesu mezi favority nadcházející sezóny, i když Ferrari zajelo nejrychlejší neoficiální kolo.
Craig Slater zároveň upozornil, že Ferrari nemusí být automaticky odsouzeno k horším výsledkům. Alpine se ukázalo jako nejsilnější tým mimo první čtyřku, zatímco Aston Martin a Williams zůstávají nejistými, protože jejich testovací program byl omezený nebo vůbec proběhl až později. Hierarchie týmů se tedy stále může měnit, zejména při testech v Bahrajnu a během sezóny.
Bernie Collins, bývalý hlavní inženýr McLarenu a stratég u Aston Martin, považuje Hamiltonovu pozitivní reakci na test za dobré znamení pro Ferrari. Hamilton označil barcelonský shakedown za velmi příjemný týden a vyzdvihl vítěznou mentalitu uvnitř týmu, což naznačuje, že Ferrari má nyní silnější vnitřní kulturu a energii než v předchozím roce.
Hamilton rovněž ocenil, že monopost zvládl velké množství kol bez výrazných technických problémů, což je pozitivní signál po náročné sezóně 2025, kdy Ferrari nezískalo žádné vítězství. Spolehlivost a počet ujetých kilometrů ukazují, že tým dobře zvládl nová technická pravidla a testování probíhá efektivně.
Charles Leclerc upozornil, že je příliš brzy hodnotit výkon SF‑26, protože testy sloužily spíše k ověření systémů než k měření čistého tempa. To potvrzuje, že hodnocení z Barcelony jsou zatím předběžná a úplnější obrázek přinesou až oficiální testy a srovnání v Bahrajnu.
Isack Hadjar odhalil příčinu své nehody během barcelonského shakedownu. I přes incident si jezdec i tým odnesli cenné zkušenosti s novou generací vozů Red Bullu.
Diskuse o nových pravidlech pohonných jednotek v F1 nabírá na obrátkách a některé týmy vyvolávají otázky ohledně kompresního poměru motorů. Toto Wolff mezitím posílá rivalům jasný vzkaz.
Lewis Hamilton a Ferrari si v Barceloně neoficiálně zajistili nejlepší čas, když překonali Mercedes, ale výsledky je třeba brát s rezervou. Shakedown slouží hlavně k testování a sběru dat, takže skutečný výkon vůz ukáže až v zimních testech a prvních závodech.
Jedenáct týmů Formule 1 se v Barceloně poprvé představilo s výrazně přepracovanými vozy a novými pohonnými jednotkami, čímž se naplno rozběhla nová technická éra. Úvodní testy odkryly rozdílnou míru připravenosti a naznačily, že adaptace na nové předpisy nebude pro všechny jednoduchá.
Max Verstappen tlumí přehnaný optimismus kolem nového motoru Red Bullu a upozorňuje, že tým čeká ještě hodně práce.
Na poslední den prvního předsezónního testu 2026 v Barceloně se pozornost upřela na Lewis Hamiltona. Jezdec Ferrari dominoval časomíře a potvrdil, že italský tým vstupuje do sezony s ambicemi.
Aston Martin AMR26 poprvé vyjel na trať a okamžitě upoutal pozornost fanoušků i expertů. Nový monopost obsahuje několik zajímavých technických inovací, jejichž vývoj bude zajímavé sledovat.
Lewis Hamilton naznačil, že jeho start do sezony 2026 je klidnější než před rokem. Britský šampion pochválil práci týmu a průběh testů.
Aston Martin absolvoval první kilometry na barcelonské trati během předsezonních testů, přičemž návrat týmu provázely technické a organizační komplikace, které ukázaly náročnost přechodu do nové éry.
Lando Norris poprvé usedl za volant McLarenu MCL40 s číslem 1 během testování v Barceloně a označil tento okamžik za výjimečný. Svůj zážitek přitom otevřeně popsal a sdílel dojmy z první jízdy.
Během čtvrtého dne testování v Barceloně se Lewis Hamilton krátce dostal do menších problémů. Incident byl zaznamenán na video.
Testovací den stáje Red Bull v úterý poznamenal nečekaný incident. Mladý jezdec Isack Hadjar program nedokončil poté, co jeho jízda skončila havárií, která předčasně uzavřela průběh testování.