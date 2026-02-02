Diskuse o nových pravidlech pohonných jednotek se stupňuje. Toto Wolff posílá soupeřům vzkaz

Diskuse o nových pravidlech pohonných jednotek v F1 nabírá na obrátkách a některé týmy vyvolávají otázky ohledně kompresního poměru motorů. Toto Wolff mezitím posílá rivalům jasný vzkaz.
Diskuse o pravidlech pohonných jednotek pro nadcházející sezonu F1 2026 nabírá na intenzitě, přičemž se v paddocku spekuluje, že Mercedes a Red Bull Powertrains našly legální způsob, jak využít kompresní poměr nad hranicí 16:1 během provozu, aniž by porušily regulace. Téma maximálního povoleného kompresního poměru se stalo jedním z nejvíce sledovaných bodů mimo trať a přitahuje pozornost nejen soupeřů, ale i technických specialistů FIA.
Nová pravidla stanovují, že kompresní poměr nesmí překročit hodnotu 16:1, přičemž měření se provádí při okolní teplotě motoru. Tento postup otevřel prostor pro různé interpretace a některé týmy se domnívají, že Mercedes a Red Bull Powertrains dokázaly dosáhnout během provozu vyšších hodnot, než původně regulace zamýšlela. Vyšší kompresní poměr může znamenat nejen nárůst výkonu, ale také lepší efektivitu paliva.
Napětí v paddocku vyvolalo zvýšené množství dotazů a konzultací s FIA. Zatímco jeden proud názorů trvá na tom, že pravidla musí být dodržována po celou dobu závodu, druhý považuje měření při okolní teplotě za rozhodující a považuje přechodné překročení limitu během jízdy za legální.
Při pondělní prezentaci týmu Mercedes vystoupil před novináře i šéf stáje Toto Wolff, který otevřeně reagoval na spekulace kolem pohonných jednotek. „Pohonná jednotka Mercedesu je plně v souladu s pravidly,“ zdůraznil a k rivalům dodal: „Vzchopte se a přestaňte hledat výmluvy.“
„Ohledně výkonnosti jsem vždy skeptický,“ přiznal Wolff. „Příliš často jsem měl nesprávná očekávání. Nechci si při prvním závodě uvědomit, že nejsme tam, kde jsme si mysleli. Tahle pozice je pozice vítěze závodu.“
Podle Wolffa může správné využití kompresního poměru během závodu přinést značný výkonnostní zisk. „V této fázi máme před sebou ještě hodně práce. Některé týmy se však soustředí více na ostatní a snaží se zpochybňovat případ, který je velmi jasný a transparentní.“
Šéf stáje rovněž vyzdvihl otevřenou komunikaci s FIA: „Netýká se to jen kompresního poměru, ale i dalších technických záležitostí. V této oblasti je velmi jasné, co pravidla říkají, a jak probíhají standardní procedury, dokonce i mimo Formuli 1.“
Konkurenčním týmům Wolff poslal jasný signál: „Vzchopte se. Ty tajné schůzky, posílání dopisů a vymýšlení neexistujících kontrol… My se snažíme minimalizovat rozptylování a zaměřit se na vlastní práci. Je jasné, co pravidla říkají a co FIA řekla nám i ostatním.“
Ohledně případných protestů Wolff zopakoval: „Pohonná jednotka je legální. Odpovídá tomu, jak jsou napsaná pravidla, jak probíhají kontroly a jak se měří různé parametry na ostatních autech.“ Nakonec svůj projev uzavřel optimismem: „Vstupujeme do nového prostředí s nadšením. Auto nevypadá jako propadák a máme na čem stavět. Jsme spokojení, ale zároveň opatrní, protože nemáme kompletní data o konkurenci.“
Isack Hadjar odhalil příčinu své nehody během barcelonského shakedownu. I přes incident si jezdec i tým odnesli cenné zkušenosti s novou generací vozů Red Bullu.
Diskuse o nových pravidlech pohonných jednotek v F1 nabírá na obrátkách a některé týmy vyvolávají otázky ohledně kompresního poměru motorů. Toto Wolff mezitím posílá rivalům jasný vzkaz.
Lewis Hamilton a Ferrari si v Barceloně neoficiálně zajistili nejlepší čas, když překonali Mercedes, ale výsledky je třeba brát s rezervou. Shakedown slouží hlavně k testování a sběru dat, takže skutečný výkon vůz ukáže až v zimních testech a prvních závodech.
Jedenáct týmů Formule 1 se v Barceloně poprvé představilo s výrazně přepracovanými vozy a novými pohonnými jednotkami, čímž se naplno rozběhla nová technická éra. Úvodní testy odkryly rozdílnou míru připravenosti a naznačily, že adaptace na nové předpisy nebude pro všechny jednoduchá.
Max Verstappen tlumí přehnaný optimismus kolem nového motoru Red Bullu a upozorňuje, že tým čeká ještě hodně práce.
Na poslední den prvního předsezónního testu 2026 v Barceloně se pozornost upřela na Lewis Hamiltona. Jezdec Ferrari dominoval časomíře a potvrdil, že italský tým vstupuje do sezony s ambicemi.
Aston Martin AMR26 poprvé vyjel na trať a okamžitě upoutal pozornost fanoušků i expertů. Nový monopost obsahuje několik zajímavých technických inovací, jejichž vývoj bude zajímavé sledovat.
Lewis Hamilton naznačil, že jeho start do sezony 2026 je klidnější než před rokem. Britský šampion pochválil práci týmu a průběh testů.
Aston Martin absolvoval první kilometry na barcelonské trati během předsezonních testů, přičemž návrat týmu provázely technické a organizační komplikace, které ukázaly náročnost přechodu do nové éry.
Lando Norris poprvé usedl za volant McLarenu MCL40 s číslem 1 během testování v Barceloně a označil tento okamžik za výjimečný. Svůj zážitek přitom otevřeně popsal a sdílel dojmy z první jízdy.
Během čtvrtého dne testování v Barceloně se Lewis Hamilton krátce dostal do menších problémů. Incident byl zaznamenán na video.
Testovací den stáje Red Bull v úterý poznamenal nečekaný incident. Mladý jezdec Isack Hadjar program nedokončil poté, co jeho jízda skončila havárií, která předčasně uzavřela průběh testování.