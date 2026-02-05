Lando Norris přiznal, že nové vozy F1 mu připomínají jeho období ve Formuli 2 a sám si není jistý, co si o nich myslet. Změny v aerodynamice a chování monopostů mu působí neobvykle a bude potřeba čas, než si na ně zvyknou jezdci i týmy.
Lando Norris přiznal, že nové vozy pro sezonu 2026 mu připomínají monoposty z Formule 2, a to hlavně kvůli způsobu, jakým je třeba s nimi jezdit. Po prvním shakedownu s McLarenem MCL40 na okruhu v Barceloně britský jezdec řekl, že si zatím není jistý, co si o novém autě myslet. „Určitě to v některých ohledech působí více jako auto F2, způsobem, jakým musíte řídit,“ uvedl Norris. „Nevím, jestli se mi to zatím líbí nebo ne.“
Norris zároveň upozornil, že test v Barceloně zahrnoval hlavně široké a otevřené zatáčky ve třetím a čtvrtém převodovém stupni. Podle něj je zatím otázkou, jak se nové vozy budou chovat na technických, městských nebo hrbolatějších tratích. „Když přijedete na pomalejší okruhy, to jsou otázky, na které ještě nemáme odpověď. Bahrajn nám některé z nich ukáže,“ dodal.
Nové vozy F1 se výrazně liší od předchůdců menším a lehčím šasi s aktivní aerodynamikou. Přibližně polovina výkonu pohonné jednotky je nyní dodávána elektrickou energií, kterou mohou jezdci využít při předjíždění i obraně. Srovnání s F2 tedy nejspíš vychází spíše z jízdních vlastností šasi než z motoru, protože F2 vozy jsou také přeplňované, ale elektrickou energii nepoužívají.
Podobné srovnání s Formulí 2 zmiňují i další jezdci. Mladý talent Gabriel Bortoleto řekl při prvních testech, že auta 2026 jsou odlišná a „cítí se trochu jinak“. Opět podle něj evokují rychlostní rozdíly a charakteristiky, které připomínají vozy F2. „Byl bych ochotný říct, že je to jako auto Formule 2, je mnohem pomalejší než předchozí generace F1,“ prohlásil.
Bezpečnostní orgány FIA však tyto obavy mírní. Nikolas Tombazis, šéf oddělení jednomístných vozů, prohlásil, že srovnávání nových monopostů s Formulí 2 je „mimo mísu“. Podle něj jsou nové vozy přibližně o jednu až dvě sekundy na kolo pomalejší než předchozí generace F1, což je očekávané kvůli technickým změnám, ale rozhodně to neznamená, že by šlo o zcela jinou kategorii.
Další piloti, například Oscar Piastri, připomínají, že přestože jsou vozy odlišné technologicky i konstrukčně, zůstávají atraktivní a rychlé. „Nové monoposty jsou jiné, ale stále nabízejí vysokou výkonnost a zábavu pro fanoušky i jezdce,“ řekl Piastri.
Neoficiální měření z Barcelony ukázalo, že nejrychlejší kolo zajel Lewis Hamilton z Ferrari v čase 1:16,348. To je zhruba o pět sekund pomalejší než loňská pole position, ale stále výrazně rychlejší než loňské monoposty Formule 2, jejichž nejlepší čas byl 1:25,180.
I přes určité nejistoty, které přiznává Lando Norris, panuje mezi jezdci i týmy optimismus ohledně výkonu a ovládání nových vozů. Nadcházející testy v Bahrajnu a první závody sezony ukážou, jak velký dopad budou mít změny pravidel a jak rychle si jezdci zvyknou na odlišnou charakteristiku nových monopostů.
Lando Norris přiznal, že nové vozy F1 mu připomínají jeho období ve Formuli 2 a sám si není jistý, co si o nich myslet. Změny v aerodynamice a chování monopostů mu působí neobvykle a bude potřeba čas, než si na ně zvyknou jezdci i týmy.
Carlos Sainz pochválil Williams za „skvělou práci“ po shakedownu vozu FW48 v Silverstonu. Podle něj jde o důležitý krok v přípravách na sezonu 2026.
Lando Norris přiznal, že je těžké nesrovnávat se s časy soupeřů, přesto je spokojen s barcelonským shakedownem. Tým se soustředil hlavně na spolehlivost a sběr dat, které naznačují slibný začátek sezóny.
Adrian Newey naznačil, že Aston Martin AMR26 bude při startu sezony 2026 v Melbourne výrazně odlišný od verze, kterou fanoušci viděli na předsezonních testech, a slibuje tak zásadní inovace a vylepšení před prvním závodem.
Šéf Williamsu James Vowles přiznal, že tým v posledních měsících zvolil neobvyklý přístup k vývoji a plánování. Podle něj šlo o vědomá rozhodnutí, která byla součástí dlouhodobé strategie a přípravy na zásadní změny, jež ve Formuli 1 přinese nadcházející sezona.
Max Verstappen promluvil o své budoucnosti po ukončení závodní kariéry ve Formuli 1 a naznačil, že plánuje nové směry mimo paddock.
Williams představil nové zbarvení monopostu pro sezonu Formule 1 2026 a naznačil tím směr, kterým se chce v éře nových pravidel ubírat. Design spojuje tradiční prvky týmu s moderním pojetím současné F1.
Isack Hadjar odhalil příčinu své nehody během barcelonského shakedownu. I přes incident si jezdec i tým odnesli cenné zkušenosti s novou generací vozů Red Bullu.
Diskuse o nových pravidlech pohonných jednotek v F1 nabírá na obrátkách a některé týmy vyvolávají otázky ohledně kompresního poměru motorů. Toto Wolff mezitím posílá rivalům jasný vzkaz.
Lewis Hamilton a Ferrari si v Barceloně neoficiálně zajistili nejlepší čas, když překonali Mercedes, ale výsledky je třeba brát s rezervou. Shakedown slouží hlavně k testování a sběru dat, takže skutečný výkon vůz ukáže až v zimních testech a prvních závodech.
Jedenáct týmů Formule 1 se v Barceloně poprvé představilo s výrazně přepracovanými vozy a novými pohonnými jednotkami, čímž se naplno rozběhla nová technická éra. Úvodní testy odkryly rozdílnou míru připravenosti a naznačily, že adaptace na nové předpisy nebude pro všechny jednoduchá.
Max Verstappen tlumí přehnaný optimismus kolem nového motoru Red Bullu a upozorňuje, že tým čeká ještě hodně práce.