Jedenáct týmů Formule 1 se v Barceloně poprvé představilo s výrazně přepracovanými vozy a novými pohonnými jednotkami, čímž se naplno rozběhla nová technická éra. Úvodní testy odkryly rozdílnou míru připravenosti a naznačily, že adaptace na nové předpisy nebude pro všechny jednoduchá.
Sezona Formule 1 2026 odstartovala neveřejným shakedownem v Barceloně, který předcházel oficiálním třídnídenním testům v Bahrajnu. Cílem testu bylo připravit týmy na zásadní změny pravidel, které ovlivňují konstrukci šasi a zavádějí nové hybridní pohonné jednotky s výrazně silnějším elektrickým systémem MGU‑K.
Týmy se před Barcelonou obávaly, že nové regulace by mohly způsobit časté poruchy nebo dlouhé pobyty v garážích. Tyto obavy se však ukázaly jako přehnané, vozy fungovaly spolehlivě a týmy nasbíraly během pětidenního testu stovky kol, což poskytlo cenná data pro další vývoj.
Mercedes se předvedl jako velmi stabilní tým. George Russell a Andrea Kimi Antonelli dohromady najeli 500 kol a monopost W17 pracoval bez zásadních problémů. Andrew Shovlin, šéf traťového inženýrství, uvedl: „Bylo to opravdu působivé z pohledu spolehlivosti. Všechny nové systémy fungovaly skvěle. V Bahrajnu se zaměříme na nastavení auta a hledání optimálního okna pro výkon.“
Kimi Antonelli dodal: „Myslím, že to byl docela dobrý shakedown. Odjeli jsme spoustu kol a já jsem se hodně naučil o tom, jak auto funguje.“
Ferrari nasbíralo 444 kol. Charles Leclerc a Lewis Hamilton test zvládli bez vážnějších komplikací. Hamilton sice zajel neoficiálně nejrychlejší kolo 1:16.348, ale upozornil, že časy z Barcelony nemají význam. Team boss Fred Vasseur shrnul: „Byl to dlouhý, ale produktivní týden. Nyní se vrátíme do Maranella připravit na Bahrajn.“
Red Bull debutoval s vlastními motory ve spolupráci s Fordem a během shakedownu ukázal produktivitu. Isack Hadjar absolvoval 107 kol, ale v dešti havaroval. Max Verstappen zakončil týden 118 koly a tým získal spoustu dat. Laurent Mekies poznamenal: „Byl to velmi speciální moment, naše vlastní pohonné jednotky fungovaly překvapivě dobře. Máme stále hodně práce, ale už jsme začali získávat cenné zkušenosti.“
Racing Bulls absolvoval všechny plánované dny kromě deštivého úterý. Arvid Lindblad a Liam Lawson ujeli dohromady téměř 200 kol. Technický ředitel Tim Goss komentoval: „Byl to velmi úspěšný týden. Nové auto, nové systémy – vše fungovalo dobře a získali jsme spoustu dat.“
McLaren odstartoval testy s omezeným počtem kol kvůli pozdějšímu nasazení MCL40, postupně se však tempo výrazně zrychlilo. Lando Norris svůj první den ve voze hodnotil pozitivně a technický ředitel Neil Houldey upřesnil: „V prvních dvou dnech nám menší technické problémy ubraly část kilometráže, ale poslední den jsme získali přesně to, co jsme potřebovali. Oba piloti absolvovali dlouhé okruhy bez jakýchkoli problémů se spolehlivostí.“
Audi nemělo v Barceloně hladký start a novou pohonnou jednotku provázely počáteční potíže. Gabriel Bortoleto i Nico Hülkenberg byli v úvodu testu omezeni na méně než sto kol a technické problémy s vozem R26 několikrát vyvolaly červené vlajk.. Obrat přišel v závěru týdne, kdy oba jezdci najeli 148 kol a posunuli celkovou porci na 243 kol, s nimiž Audi odjíždí do Bahrajnu optimističtěji. „Věděli jsme, že to nebude bezchybné, měli jsme nový vůz i pohonný celek,“ uvedl technický ředitel James Key a dodal: „Nešlo o výkon, ale o ověření základů, v čemž jsme udělali solidní pokrok.“
Alpine dorazil do Barcelony s novou pohonnou jednotkou Mercedesu, což bylo náročné sladit se šasi, přesto tým působil klidně a sebevědomě, podpořené i nedávným představením vozu na palubě lodi spoleščnosti MSC, a využil shakedown k otestování motoru a sběru dat před oficiálními testy v Bahrajnu. Na okruhu Alpine najel celkem 333 kol, přičemž Pierre Gasly převzal vůz po středečním programu Franca Colapinta a v pátek ujel 164 kol, tedy téměř polovinu týdenních kilometrů, což potvrzuje hladký start sezony a schopnost týmu efektivně sbírat data pro další vývoj a přípravu na závody.
Aston Martin dorazil do Barcelony s menším zpožděním, což ukázalo na náročnost příprav týmu. Lance Stroll musel vůz AMR26 po prvních pěti kolech odstavit kvůli drobným problémům, zatímco Fernando Alonso v pátek odjel celkem 61 kol. Alonso k tomu poznamenal: „Bylo to velmi speciální. První den jsme se teprve seznamovali s vozem, ale jeho reakce byla pozitivní a ukázala, že auto má potenciál.“ Tým tak získal první cenné zkušenosti s novým monopostem a mohl začít sbírat data potřebná pro další vývoj a přípravu na sezónu.
Haas měl během týdne v Barceloně několik menších i vážnějších problémů, které zdržely vozy v garáži, ale tým je stihl všechny zvládnout do pátku. Oliver Bearman a Esteban Ocon dohromady odjeli 391 kol, což umožnilo získat cenná data o chování vozu. Šéf týmu Ayao Komatsu uvedl: „Bylo to nejen o počtu kol, ale i o jejich kvalitě.“
Cadillac během shakedownu najel 164 kol. Tým se musel vyrovnat s množstvím novinek, ale postupně vyladil základní systémy vozu. Šéf týmu Graeme Lowdon uvedl: „Pracovali jsme krok za krokem, stále je hodně práce, ale do Bahrajnu jedeme s pozitivním pocitem.“ Hlavním cílem bylo bezpečně dokončit testy a nasbírat co nejvíce dat pro rychlejší přípravu na závodní sezonu.
Williams se Barcelony nezúčastnil kvůli zpoždění s přípravou vozu. James Vowles vysvětlil: „Měli jsme riskovat nedostatek náhradních dílů, což jsme nemohli. Soustředíme se na Bahrajn, kde máme šest dní testování.“ Tým využil simulátory a virtuální testy, aby neztratil kontakt s vývojem.
Nová pravidla výrazně zvyšují důraz na elektrickou část pohonných jednotek a změny šasi, což vyžaduje intenzivní sběr dat a pochopení chování vozu. Přestože čas na kolo nebyl měřítkem výkonu, poskytl týmům cenné informace pro optimalizaci nastavení.
Celkově první kroky sezony 2026 ukázaly, že týmy zvládají novou éru pravidel bez větších technických selhání. Mercedes a Ferrari nasbírali nejvíce kol, Red Bull ukázal slibný debut vlastních motorů a ostatní týmy postupně získávají zkušenosti a data před oficiálními testy v Bahrajnu a startem sezony v Melbourne.
Nejrychlejší časy testů:
Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:16.348 (nejrychlejší čas celého týdne)
George Russell (Mercedes) – 1:16.445
Lando Norris (McLaren) – 1:16.594
Charles Leclerc (Ferrari) – 1:16.653
Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:17.081
Seznam ujetých kol týmů během shakedownu:
Mercedes: 500
Ferrari: 444
Red Bull: 303
Racing Bulls: 319
McLaren: 291
Haas: 391
Audi: 243
Alpine: 349
Aston Martin: 66
Cadillac: 164
Williams: 0
Jedenáct týmů Formule 1 se v Barceloně poprvé představilo s výrazně přepracovanými vozy a novými pohonnými jednotkami, čímž se naplno rozběhla nová technická éra. Úvodní testy odkryly rozdílnou míru připravenosti a naznačily, že adaptace na nové předpisy nebude pro všechny jednoduchá.
Max Verstappen tlumí přehnaný optimismus kolem nového motoru Red Bullu a upozorňuje, že tým čeká ještě hodně práce.
Na poslední den prvního předsezónního testu 2026 v Barceloně se pozornost upřela na Lewis Hamiltona. Jezdec Ferrari dominoval časomíře a potvrdil, že italský tým vstupuje do sezony s ambicemi.
Aston Martin AMR26 poprvé vyjel na trať a okamžitě upoutal pozornost fanoušků i expertů. Nový monopost obsahuje několik zajímavých technických inovací, jejichž vývoj bude zajímavé sledovat.
Lewis Hamilton naznačil, že jeho start do sezony 2026 je klidnější než před rokem. Britský šampion pochválil práci týmu a průběh testů.
Aston Martin absolvoval první kilometry na barcelonské trati během předsezonních testů, přičemž návrat týmu provázely technické a organizační komplikace, které ukázaly náročnost přechodu do nové éry.
Lando Norris poprvé usedl za volant McLarenu MCL40 s číslem 1 během testování v Barceloně a označil tento okamžik za výjimečný. Svůj zážitek přitom otevřeně popsal a sdílel dojmy z první jízdy.
Během čtvrtého dne testování v Barceloně se Lewis Hamilton krátce dostal do menších problémů. Incident byl zaznamenán na video.
Testovací den stáje Red Bull v úterý poznamenal nečekaný incident. Mladý jezdec Isack Hadjar program nedokončil poté, co jeho jízda skončila havárií, která předčasně uzavřela průběh testování.
Cadillac letos vstupuje do Formule 1 a hned přitahuje pozornost nejen na trati, ale i mimo ni. Současně se mezi americkými automobilkami začíná rýsovat rivalita.
Třetí den barcelonského testu přinesl oživení, když McLaren poprvé vyjel s novým MCL40 a Lando Norris usedl do vozu s číslem jedna.
Ferrari zvládlo první den předsezonních testů v Barceloně i přes náročné podmínky způsobené deštěm a dokázalo získat cenná data bez větších problémů. Lewis Hamilton popsal své dojmy z prvních jízd.