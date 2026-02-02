Isack Hadjar odhalil příčinu své nehody během barcelonského shakedownu. I přes incident si jezdec i tým odnesli cenné zkušenosti s novou generací vozů Red Bullu.
Red Bull měl na okruhu v Barceloně během shakedownu první větší incident, když nováček Isack Hadjar vyjel z dráhy v poslední zatáčce při deštivých podmínkách. Francouzský jezdec přiznal, že nehoda byla důsledkem přechodu z mokrých pneumatik na intermediální, které při kluzkém povrchu způsobily ztrátu kontroly nad vozem. Podle dostupných zdrojů vůz utrpěl výrazné poškození zadní části, což si vyžádalo výměnu dílů před posledním dnem testování.
Hadjar však upozornil, že první den testů proběhl velmi pozitivně. „Byl to produktivní den a zvládli jsme mnohem víc kol, než jsme čekali. Vše šlo hladce a řešili jsme jen menší problémy,“ uvedl. Mladý jezdec zároveň ocenil, jak rychle se adaptuje na nové auto a pohonnou jednotku Red Bull Powertrains. „Tyto vozy jsou velmi odlišné od předchozí generace, mají méně zatížení a jsou předvídatelnější. Je snazší si s nimi pohrát a vyzkoušet různé možnosti na motoru,“ dodal.
Šéf Red Bullu Laurent Mekies zdůraznil, že nehoda je součástí učení a že tým z testování odnáší cenné informace. „V pondělí jsme s Isackem najeli přes sto kol, což byl velmi pozitivní den. Úterý bylo náročnější, ale i tak jsme získali důležitá data z mokrého provozu,“ vysvětlil Mekies a připomněl, že s novou generací vozů je i v dešti možné sbírat informace, které pomohou přípravám na Bahrajn.
Mechanici a inženýři Red Bullu odvedli skvělou práci, aby RB22 po Hadjarově nehodě rychle připravili na páteční testování. „Byly to dlouhé noci, ale auto jsme zvládli připravit a Max najel přes sto kol, přičemž poskytl velmi cennou zpětnou vazbu,“ pochválil tým Mekies.
Hadjar sám uvedl, že nehoda mu přinesla důležité zkušenosti s novou generací vozů. „Už začínám chápat, jak auto funguje, a stále je co doladit. Každý den se učím něco nového a připravuji se co nejlépe na sezónu,“ řekl francouzský jezdec.
Podle dostupných informací šlo o jedinou vážnější nehodu během celého shakedownu, což ukazuje, že tým byl připraven a dokázal rychle reagovat. Poškození vozu nezpomalilo přípravy a program pokračoval bez výrazných komplikací.
Mekies také vyzdvihl spolupráci s Fordem, který poskytl podporu při prvním testu nové pohonné jednotky Red Bull Powertrains. „Ford byl přímo na okruhu a sledoval celý proces. Velké díky patří všem, kdo se na tom podíleli,“ dodal.
Shakedown ukázal, že Red Bull se s novou technikou dokáže rychle adaptovat a i přes menší problémy získává cenné informace pro další vývoj. „Je to teprve začátek, nic není dokonalé, ale už jsme se hodně naučili a pracujeme jako jeden tým. Připravujeme se krok za krokem,“ shrnul Mekies.
