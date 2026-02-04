Strategická volba Williamsu: James Vowles promluvil o zmeškaném shakedownu

James Vowles
James Vowles, foto: Williams F1 Team
Dominik Sysel VČERA 19:08
Šéf Williamsu James Vowles přiznal, že tým v posledních měsících zvolil neobvyklý přístup k vývoji a plánování. Podle něj šlo o vědomá rozhodnutí, která byla součástí dlouhodobé strategie a přípravy na zásadní změny, jež ve Formuli 1 přinese nadcházející sezona.

Zatímco většina týmů Formule 1 využila shakedown v Barceloně k prvním testům svých vozů, Williams se testu nezúčastnil. Podle šéfa stáje Jamese Vowlese však nešlo o problém ani krizovou situaci, informuje Motorpsort.com. „Byla to vědomá volba,“ přiznal, „cílem bylo získat z vývoje vozu co největší výkon a zároveň posunout fungování týmu na vyšší úroveň.“

Vowles upozornil, že pokud tým učiní rozhodnutí příliš brzy, může na první závod dorazit s vozem, který už nebude konkurenceschopný. „Naopak, pokud se rozhodnete příliš pozdě, hrozí, že vás zpomalí výrobní lhůty. A přesně to se stalo nám,“ přiznal.

„Vývoj vozu pro rok 2025 jsme zastavili velmi brzy, ale zároveň chcete zajistit, že rozhodnutí o tom, kdy uvolníte šasi, přední a zadní křídlo, podlahu nebo karoserii, děláte co nejpozději, abyste zachytili veškerý výkonnostní potenciál,“ vysvětlil Vowles. Dodal, že opačný přístup by byl sice bezpečnější z hlediska termínů, ale ztrátový z pohledu výkonu. „Kdybyste si řekli, dobře, auto prostě vytiskneme už loni v dubnu, tak bychom ho samozřejmě měli. Ale bylo by velmi pomalé vzhledem ke svým skutečným možnostem a okamžitě byste ztráceli v závodě vývoje.“

Williams FW48

Williams představuje FW48 po vynechání shakedownu v Barceloně

Vowles zdůraznil, že situace není jen o technice, ale i o celkovém fungování týmu. „Musíme se testovat i jako organizace. Špičkový tým není jen o aerodynamice nebo mechanice, ale také o tom, jak rychle dokážete proměnit nápad ve skutečně fungující vůz. A právě tuto schopnost neustále posouváme,“ vysvětlil.

I přesto šéf Williamsu přiznal, že původním cílem bylo shakedown v Barceloně absolvovat. „Raději bych byl v Barceloně. To byl cíl, to byl náš záměr. Nepodařilo se nám ho splnit,“ řekl otevřeně.

Williams se snažil ztrátu kompenzovat jinými způsoby například kilometry v rámci VVT programu, simulátory, kde se vystřídali Carlos Sainz a Alex Albon, a také daty od Mercedesu, který během testů nasbíral přes 500 kol. „Máme štěstí, že Mercedes má dostatek vozů v provozu, takže se k nám vrací spousta dat o převodovce i pohonné jednotce. Díky tomu věřím, že se šesti dny testování nebudeme v Bahrajnu v nevýhodě,“ uvedl Vowles.

Zároveň ale připustil, že některé zkušenosti zkrátka nahradit nejde. „Chybí znalosti, které si jezdci přirozeně budují na trati. Chybí korelace, kde skutečně jsme s aerodynamikou a kde s dynamikou vozu. To vám dá jen trať,“ dodal s tím, že moderní simulátor pomáhá část ztráty nahradit.

Na závěr Vowles připomněl, že skutečný obraz o síle týmů ukáže až sezona. „Teď nikdo neví a myslím tím opravdu nikdo, jaké je skutečné rozložení sil.“

