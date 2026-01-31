Max Verstappen tlumí přehnaný optimismus kolem nového motoru Red Bullu a upozorňuje, že tým čeká ještě hodně práce.
Max Verstappen po prvním shakedownu sezony 2026 otevřeně přiznal, že vývoj motoru Red Bull Ford Powertrain ještě zdaleka není u konce. „Stále je hodně práce před námi, ale myslím, že jsme začali dobře,“ řekl nizozemský pilot po závěrečném testovacím dni v Barceloně. „Je to strašně komplikovaná formule pro všechny. Stále je tu hodně práce, ale to je normální.“
Verstappen také připustil, že ne všechno během testů šlo podle jeho představ. „V pondělí jsem vůbec neměl vůz pro sebe, všechno patřilo mému kolegovi. Navíc jsem byl trochu nemocný, ale na začátek sezony budu fit,“ vysvětlil pilot, který během týdne nakonec zvládl přibližně 118 kol.
Ford, který je partnerem Red Bullu při vývoji nové pohonné jednotky, se podle techniků zapojil do projektu mnohem hlouběji, než by se na první pohled zdálo. „Je to jedna z nejtěžších věcí, které jsme kdy dělali,“ uvedl jeden z vedoucích inženýrů Fordu při popisu složité integrace hybridních a elektrických systémů.
Vedoucí vývojového týmu Red Bullu pak dodal. „Nebudeme naivní a čekat, že náš motor bude hned od začátku nejlepší. To by bylo nereálné,“ a jeho slova jasně ukazují, že v celém projektu převládá racionální přístup nad přehnaným optimismem.
Verstappenovo hodnocení z Barcelony kombinuje realistický pohled s optimismem. „Máme solidní základ, ale cesta je dlouhá,“ řekl pilot. Přestože test označil za pozitivní, připustil, že konkurence je silná a že týden na trati nebyl o rychlých časech, ale o pochopení nového vozu a pohonné jednotky.
Odborníci v paddocku si všimli, že Mercedes a Ferrari najely během testů velké množství kol a působily sebevědomě, což Verstappen nepřehlédl. George Russell poté hodnotil svůj tým: „Viděli jsme u konkurence některé opravdu zajímavé věci. To je dobré pro celý šampionát.“
Russell také zdůraznil spolehlivost svého vozu. „Najeli jsme spoustu kilometrů a neměli jsme žádné zásadní technické problémy. Auto se chovalo dobře,“ uvedl britský pilot. Tato slova ukazují, jak rozdílně se vývoj nových vozů a motorů letos vyvíjí.
Red Bull nyní směřuje pozornost k dalším testům před Bahrajnem a Verstappen uzavřel: „Je toho hodně před námi, ale každý den se učíme víc a víc.“
Jedenáct týmů Formule 1 se v Barceloně poprvé představilo s výrazně přepracovanými vozy a novými pohonnými jednotkami, čímž se naplno rozběhla nová technická éra. Úvodní testy odkryly rozdílnou míru připravenosti a naznačily, že adaptace na nové předpisy nebude pro všechny jednoduchá.
