Budoucnost Lewise Hamiltona visí na vlásku? Ferrari údajně vyhlíží nového favorita

Italská média naznačují, že George Russell by se mohl objevit na radaru Ferrari, pokud by se v týmu uvolnilo místo po Hamiltonovi nebo Leclercovi. I když je v Mercedesu spokojený, jeho schopnosti z něj činí lákavou možnost pro budoucnost Maranella.
Podle nových informací z italského tisku se George Russell může stát žhavým přestupovým cílem Ferrari, pokud se v týmu z Maranella uvolní místo po Lewisovi Hamiltonovi nebo Charlesovi Leclercovi. Zprávy přicházejí krátce poté, co se objevily spekulace, že Ferrari neplánuje Hamiltonovi nabídnout prodloužení smlouvy, která má vypršet po sezoně 2026.
Ferrari údajně velmi oceňuje Russellovy výkony od jeho příchodu do Mercedesu v roce 2022. Jak uvedl deník Corriere della Sera, Brit je „na vrcholu zájmu vedení Ferrari“, a to díky své stabilitě, profesionalitě a schopnosti vyvíjet vůz správným směrem. Zdroje uvádějí, že pokud by jeho pozice v Mercedesu někdy zeslábla, mohl by být pro italský tým přirozenou volbou.
Russell přitom nedávno potvrdil, že jeho současná smlouva s Mercedesem obsahuje výkonnostní klauzuli, která by mohla automaticky prodloužit jeho kontrakt až do roku 2027. „Cítím se v Mercedesu velmi dobře a jsme na stejné vlně,“ uvedl jezdec pro PlanetF1.com. „Vím, že pokud budu podávat výsledky, tým mi dá důvěru do budoucna.“
Situace kolem Lewise Hamiltona přináší do Ferrari stále větší napětí. Sedminásobný mistr světa se po přestupu do týmu v roce 2025 trápí, po dvaceti závodech zůstává bez pódia a čelí rostoucímu tlaku médií i fanoušků. Ačkoliv má smlouvu do roku 2026, podle informací La Gazzetta dello Sport obsahuje kontrakt klauzuli, která Hamiltonovi umožňuje jednostranně prodloužit působení až do roku 2027. Pokud by se rozhodl ji využít, Ferrari by mělo jen minimální vliv na jeho další setrvání.
Nejasnosti se ale týkají i Charlese Leclerca. Přestože loni podepsal dlouhodobý kontrakt, opakovaně čelí spekulacím o možné nespokojenosti. Na Velké ceně USA však všechny dohady rázně odmítl: „Miluju Ferrari a mojí jedinou posedlostí je vyhrát v červené barvě,“ prohlásil Leclerc. „Chci dostat Ferrari zpět na vrchol a všechny ty řeči kolem jsou jen spekulace. Vím, že výsledky nejsou tam, kde chceme být, ale soustředíme se na to, abychom to změnili.“
V době, kdy se Ferrari snaží najít stabilitu a jistotu do budoucna, se George Russell jeví jako ideální pojistka. Je mladý, zkušený a respektovaný jezdec s vítěznou mentalitou. Pokud by se v příštích měsících potvrdil odchod Hamiltona nebo dokonce Leclerca, cesta Brita do Maranella by mohla být otevřenější, než se nyní zdá.
Liam Lawson zažil v úvodu Velké ceny Mexika okamžik, který vyděsil celý paddock. Krátce po startu se ocitl v nečekané a znepokojivé situaci, jež znovu připomněla, jak křehká může být bezpečnost ve Formuli 1.
Bývalý jezdec F1 Christijan Albers zpochybnil, že Lando Norris a Oscar Piastri patří mezi největší talenty současného motorsportu.
Lewis Hamilton se otevřeně podělil o své dojmy z nové kapitoly své kariéry a popsal ji jako mimořádně silný moment.
Po působivém výkonu Olivera Bearmana v Mexiku Martin Brundle vyzdvihl jeho talent a rychlý rozvoj. Podle něj patří mladý Brit mezi jezdce, kteří by mohli zaujmout, pokud se objeví nové šance ve špičkových týmech.
George Russell po podpsisu nové smlouvy s Mercedesem prozradil detaily i ohledně jeho manažeerského týmu.
Valtteri Bottas absolvoval 112 kol na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez při testovacím programu s týmem Mercedes. Pro finského závodníka šlo o důležitou příležitost znovu usednout do monopostu Formule 1 před novou sezonou s Cadillacem.
Mexická národní sportovní autorita OMDAI poskytla komentář k události z minulého závodního víkendu, kdy Liam Lawson zažil nebezpečný moment na trati.
Felipe Massa zahájil u londýnského Nejvyššího soudu spor o 82 milionů dolarů kvůli aféře „Crashgate“ z roku 2008.
Lewis Hamilton byl po Velké ceně Mexika zklamaný z desetisekundové penalizace za souboj s Maxem Verstappenem. Podle něj bylo rozhodnutí komisařů zbytečně přísné.
Martin Brundle naznačuje, že start Mexické Grand Prix měl mnohem dramatičtější podtext, než se zdálo. Podle něj si Max Verstappen zasloužil přísný trest, který by jasně vymezil hranice chování na trati, a poukázal tak na nedostatečné rozhodnutí rozhodčích.
Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars oznámila, že obdržela povolení k mimořádnému soudnímu slyšení v Paříži. Tento krok naznačuje další vývoj v napjaté situaci kolem vedení federace.