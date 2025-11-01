Budoucnost Lewise Hamiltona visí na vlásku? Ferrari údajně vyhlíží nového favorita

Italská média naznačují, že George Russell by se mohl objevit na radaru Ferrari, pokud by se v týmu uvolnilo místo po Hamiltonovi nebo Leclercovi. I když je v Mercedesu spokojený, jeho schopnosti z něj činí lákavou možnost pro budoucnost Maranella.

Podle nových informací z italského tisku se George Russell může stát žhavým přestupovým cílem Ferrari, pokud se v týmu z Maranella uvolní místo po Lewisovi Hamiltonovi nebo Charlesovi Leclercovi. Zprávy přicházejí krátce poté, co se objevily spekulace, že Ferrari neplánuje Hamiltonovi nabídnout prodloužení smlouvy, která má vypršet po sezoně 2026.

Ferrari údajně velmi oceňuje Russellovy výkony od jeho příchodu do Mercedesu v roce 2022. Jak uvedl deník Corriere della Sera, Brit je „na vrcholu zájmu vedení Ferrari“, a to díky své stabilitě, profesionalitě a schopnosti vyvíjet vůz správným směrem. Zdroje uvádějí, že pokud by jeho pozice v Mercedesu někdy zeslábla, mohl by být pro italský tým přirozenou volbou.

Russell přitom nedávno potvrdil, že jeho současná smlouva s Mercedesem obsahuje výkonnostní klauzuli, která by mohla automaticky prodloužit jeho kontrakt až do roku 2027. „Cítím se v Mercedesu velmi dobře a jsme na stejné vlně,“ uvedl jezdec pro PlanetF1.com. „Vím, že pokud budu podávat výsledky, tým mi dá důvěru do budoucna.“

Liam Lawson v Mexiku

FIA se zastala Liama Lawsona po incidentu v Mexiku

Situace kolem Lewise Hamiltona přináší do Ferrari stále větší napětí. Sedminásobný mistr světa se po přestupu do týmu v roce 2025 trápí, po dvaceti závodech zůstává bez pódia a čelí rostoucímu tlaku médií i fanoušků. Ačkoliv má smlouvu do roku 2026, podle informací La Gazzetta dello Sport obsahuje kontrakt klauzuli, která Hamiltonovi umožňuje jednostranně prodloužit působení až do roku 2027. Pokud by se rozhodl ji využít, Ferrari by mělo jen minimální vliv na jeho další setrvání.

Nejasnosti se ale týkají i Charlese Leclerca. Přestože loni podepsal dlouhodobý kontrakt, opakovaně čelí spekulacím o možné nespokojenosti. Na Velké ceně USA však všechny dohady rázně odmítl: „Miluju Ferrari a mojí jedinou posedlostí je vyhrát v červené barvě,“ prohlásil Leclerc. „Chci dostat Ferrari zpět na vrchol a všechny ty řeči kolem jsou jen spekulace. Vím, že výsledky nejsou tam, kde chceme být, ale soustředíme se na to, abychom to změnili.“

V době, kdy se Ferrari snaží najít stabilitu a jistotu do budoucna, se George Russell jeví jako ideální pojistka. Je mladý, zkušený a respektovaný jezdec s vítěznou mentalitou. Pokud by se v příštích měsících potvrdil odchod Hamiltona nebo dokonce Leclerca, cesta Brita do Maranella by mohla být otevřenější, než se nyní zdá.

