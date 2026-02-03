Max Verstappen naznačuje budoucnost mimo F1: Závodění se chce dál věnovat

Max Verstappen promluvil o své budoucnosti po ukončení závodní kariéry ve Formuli 1 a naznačil, že plánuje nové směry mimo paddock.
Max Verstappen, čtyřnásobný mistr světa Formule 1, znovu připomněl, že jeho budoucnost po skončení závodní kariéry nebude spojená s vedením týmu ani žádnou manažerskou rolí. Místo kancelářských funkcí se nizozemský jezdec soustředí na závodění a podporu nových talentů, především těch, kteří přicházejí ze světa simulátorů.
„Jsem tu jen proto, abych vyhrával. Nechci tu být jen kvůli účasti, protože to pro mě není udržitelné, a když to přestane být zábava, tak to přestává dávat smysl,“ řekl Verstappen v rozhovoru pro TAG Heuer. „A právě teď to jde skvěle.“
V paddocku se dlouhodobě spekulovalo, zda Verstappen po odchodu z Red Bullu nepřevezme nějakou roli v managementu týmu Milton Keynes. Nizozemec tyto dohady vyvrátil: „Myslím, že bych se do Formule 1 nikdy nevrátil v manažerské roli, dejme tomu takto.“
Jezdec zdůraznil, že jeho vášní zůstává samotné závodění. „Závodění… ale ne závodění, ne nutně já sám, ale třeba jedním z mých cílů je dostat simulátorového jezdce do reálného světa závodů. Tento rok se to už stalo a daří se mu velmi dobře,“ vysvětlil.
Verstappen chce tento projekt rozvíjet postupně a přirozeně. „Je to něco, co mě opravdu baví, a chci to podporovat i mimo Formuli 1. Přináší to příležitosti těm, kteří nemají prostředky ani možnosti dostat se do skutečného závodního vozu,“ doplnil.
Nizozemec také otevřeně přiznal, že si dokáže představit pokračování závodění i mimo F1. „Ve vytrvalostních závodech ano, tam vidím prostor zůstat aktivní a zároveň pomáhat mladým talentům,“ řekl.
Podle něj je klíčové, aby lidé zůstali věrní tomu, co je baví a naplňuje. „Mohu zůstat ve sportu aktivní, ale musím to dělat způsobem, který mě opravdu zajímá. Pro mě je to závodění samotné a práce s mladými jezdci,“ dodal Verstappen.
Takto se jeho plány po F1 odlišují od některých bývalých šampionů, kteří zůstávají ve vedení týmů nebo působí jako poradci. Verstappen se chce zaměřit na akci a rozvoj talentů, nikoli na administrativu.
Budoucnost Maxe Verstappena po F1 tak vypadá jasně: zůstane aktivní v motorsportu, podporuje nové talenty a udržuje kontakt se závoděním, ale manažerské role v paddocku jej nelákají.
Williams představil nové zbarvení monopostu pro sezonu Formule 1 2026 a naznačil tím směr, kterým se chce v éře nových pravidel ubírat. Design spojuje tradiční prvky týmu s moderním pojetím současné F1.
Isack Hadjar odhalil příčinu své nehody během barcelonského shakedownu. I přes incident si jezdec i tým odnesli cenné zkušenosti s novou generací vozů Red Bullu.
Diskuse o nových pravidlech pohonných jednotek v F1 nabírá na obrátkách a některé týmy vyvolávají otázky ohledně kompresního poměru motorů. Toto Wolff mezitím posílá rivalům jasný vzkaz.
Lewis Hamilton a Ferrari si v Barceloně neoficiálně zajistili nejlepší čas, když překonali Mercedes, ale výsledky je třeba brát s rezervou. Shakedown slouží hlavně k testování a sběru dat, takže skutečný výkon vůz ukáže až v zimních testech a prvních závodech.
Jedenáct týmů Formule 1 se v Barceloně poprvé představilo s výrazně přepracovanými vozy a novými pohonnými jednotkami, čímž se naplno rozběhla nová technická éra. Úvodní testy odkryly rozdílnou míru připravenosti a naznačily, že adaptace na nové předpisy nebude pro všechny jednoduchá.
Max Verstappen tlumí přehnaný optimismus kolem nového motoru Red Bullu a upozorňuje, že tým čeká ještě hodně práce.
Na poslední den prvního předsezónního testu 2026 v Barceloně se pozornost upřela na Lewis Hamiltona. Jezdec Ferrari dominoval časomíře a potvrdil, že italský tým vstupuje do sezony s ambicemi.
Aston Martin AMR26 poprvé vyjel na trať a okamžitě upoutal pozornost fanoušků i expertů. Nový monopost obsahuje několik zajímavých technických inovací, jejichž vývoj bude zajímavé sledovat.
Lewis Hamilton naznačil, že jeho start do sezony 2026 je klidnější než před rokem. Britský šampion pochválil práci týmu a průběh testů.
Aston Martin absolvoval první kilometry na barcelonské trati během předsezonních testů, přičemž návrat týmu provázely technické a organizační komplikace, které ukázaly náročnost přechodu do nové éry.
Lando Norris poprvé usedl za volant McLarenu MCL40 s číslem 1 během testování v Barceloně a označil tento okamžik za výjimečný. Svůj zážitek přitom otevřeně popsal a sdílel dojmy z první jízdy.