Adrian Newey přichází s překvapením: Aston Martin AMR26 čekají zásadní změny

Adrian Newey naznačil, že Aston Martin AMR26 bude při startu sezony 2026 v Melbourne výrazně odlišný od verze, kterou fanoušci viděli na předsezonních testech, a slibuje tak zásadní inovace a vylepšení před prvním závodem.
Aston Martin minulý týden způsobil pozdvižení, když na okruhu v Barceloně odhalil svůj vůz pro sezonu 2026 během předsezonních testů. AMR26 okamžitě upoutal pozornost fanoušků i odborníků, protože jeho design výrazně vybočuje z běžného stylu ostatních týmů a naznačuje nový ambiciózní směr britské stáje.
Nový monopost je prvním šampiónským projektem Adriana Neweyho pro Aston Martin po jeho přestupu z Red Bullu v roce 2024. Legendární designér přiznal, že tým oproti konkurenci startoval později, protože nový větrný tunel začal plně fungovat až v polovině dubna – tedy několik měsíců po tom, co mohly ostatní stáje začít s vývojem.
„Pravidla pro rok 2026 mění současně pohonné jednotky i podvozek, což je pro všechny týmy velkou výzvou. Pro nás to znamenalo, že příprava byla náročnější než obvykle,“ vysvětlil Newey. Zpoždění podle něj ovlivnilo celý proces návrhu vozu a logicky se odrazilo i na prvních kilometrech testů.
Design AMR26 je podle Neweyho netradiční a lze jej označit za agresivní. Některé prvky karoserie a boční části vozu obsahují inovativní detaily, které doposud nebyly v F1 běžné, a dodávají monopostu výraznou vizuální identitu. Technický redaktor PlanetF1.com Matt Somerfield označil vůz za kombinaci nejlepších nápadů Neweyho kariéry.
Vůz debutoval na trati až ve čtvrtek, jako jedna z posledních konstrukcí na shakedownu. Během testů tým čelil mechanickým problémům a omezenému počtu odjetých kol, nicméně podle Neweyho získal tým dostatek dat, aby mohl pokračovat v přípravách na start sezony.
Fernando Alonso, jeden z jezdců Aston Martinu, označil první kilometry v Barceloně za „velmi speciální“ a ocenil práci celého kolektivu. Zdůraznil, že shakedown poskytl cenné informace a že tým zároveň pracuje na integraci nových partnerů, například Hondy, která dodává pohonné jednotky.
Newey rovněž upozornil, že současná verze AMR26 je pouze počáteční etapou. „AMR26, který pojede v Melbourne, bude v mnoha ohledech jiný než ten, který lidé viděli v Barceloně. A konečná verze v Abú Dhabí se bude opět lišit,“ řekl, čímž naznačil, že vývoj vozu bude probíhat kontinuálně po celou sezonu.
V kontextu 2026 pravidel se dá očekávat, že Aston Martin, stejně jako ostatní týmy, před prvním závodem zavede řadu významných úprav. Tým sází na flexibilitu a dlouhodobý rozvoj, aby dokázal reagovat na rychle se měnící prostředí Formule 1 a konkurenci.
Celý projekt tak ukazuje, že Aston Martin vstupuje do nové éry s ambiciózním a inovativním přístupem. Kombinace Neweyho inženýrské geniality a výrazných nových řešení dělá z vývoje AMR26 jeden z nejzajímavějších příběhů nadcházející sezony F1, a to jak po technické, tak i strategické stránce.
Adrian Newey naznačil, že Aston Martin AMR26 bude při startu sezony 2026 v Melbourne výrazně odlišný od verze, kterou fanoušci viděli na předsezonních testech, a slibuje tak zásadní inovace a vylepšení před prvním závodem.
Šéf Williamsu James Vowles přiznal, že tým v posledních měsících zvolil neobvyklý přístup k vývoji a plánování. Podle něj šlo o vědomá rozhodnutí, která byla součástí dlouhodobé strategie a přípravy na zásadní změny, jež ve Formuli 1 přinese nadcházející sezona.
Max Verstappen promluvil o své budoucnosti po ukončení závodní kariéry ve Formuli 1 a naznačil, že plánuje nové směry mimo paddock.
Williams představil nové zbarvení monopostu pro sezonu Formule 1 2026 a naznačil tím směr, kterým se chce v éře nových pravidel ubírat. Design spojuje tradiční prvky týmu s moderním pojetím současné F1.
Isack Hadjar odhalil příčinu své nehody během barcelonského shakedownu. I přes incident si jezdec i tým odnesli cenné zkušenosti s novou generací vozů Red Bullu.
Diskuse o nových pravidlech pohonných jednotek v F1 nabírá na obrátkách a některé týmy vyvolávají otázky ohledně kompresního poměru motorů. Toto Wolff mezitím posílá rivalům jasný vzkaz.
Lewis Hamilton a Ferrari si v Barceloně neoficiálně zajistili nejlepší čas, když překonali Mercedes, ale výsledky je třeba brát s rezervou. Shakedown slouží hlavně k testování a sběru dat, takže skutečný výkon vůz ukáže až v zimních testech a prvních závodech.
Jedenáct týmů Formule 1 se v Barceloně poprvé představilo s výrazně přepracovanými vozy a novými pohonnými jednotkami, čímž se naplno rozběhla nová technická éra. Úvodní testy odkryly rozdílnou míru připravenosti a naznačily, že adaptace na nové předpisy nebude pro všechny jednoduchá.
Max Verstappen tlumí přehnaný optimismus kolem nového motoru Red Bullu a upozorňuje, že tým čeká ještě hodně práce.
Na poslední den prvního předsezónního testu 2026 v Barceloně se pozornost upřela na Lewis Hamiltona. Jezdec Ferrari dominoval časomíře a potvrdil, že italský tým vstupuje do sezony s ambicemi.
Aston Martin AMR26 poprvé vyjel na trať a okamžitě upoutal pozornost fanoušků i expertů. Nový monopost obsahuje několik zajímavých technických inovací, jejichž vývoj bude zajímavé sledovat.
Lewis Hamilton naznačil, že jeho start do sezony 2026 je klidnější než před rokem. Britský šampion pochválil práci týmu a průběh testů.