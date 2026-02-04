Adrian Newey přichází s překvapením: Aston Martin AMR26 čekají zásadní změny

Adrian Newey naznačil, že Aston Martin AMR26 bude při startu sezony 2026 v Melbourne výrazně odlišný od verze, kterou fanoušci viděli na předsezonních testech, a slibuje tak zásadní inovace a vylepšení před prvním závodem.

Aston Martin minulý týden způsobil pozdvižení, když na okruhu v Barceloně odhalil svůj vůz pro sezonu 2026 během předsezonních testů. AMR26 okamžitě upoutal pozornost fanoušků i odborníků, protože jeho design výrazně vybočuje z běžného stylu ostatních týmů a naznačuje nový ambiciózní směr britské stáje.

Nový monopost je prvním šampiónským projektem Adriana Neweyho pro Aston Martin po jeho přestupu z Red Bullu v roce 2024. Legendární designér přiznal, že tým oproti konkurenci startoval později, protože nový větrný tunel začal plně fungovat až v polovině dubna – tedy několik měsíců po tom, co mohly ostatní stáje začít s vývojem.

„Pravidla pro rok 2026 mění současně pohonné jednotky i podvozek, což je pro všechny týmy velkou výzvou. Pro nás to znamenalo, že příprava byla náročnější než obvykle,“ vysvětlil Newey. Zpoždění podle něj ovlivnilo celý proces návrhu vozu a logicky se odrazilo i na prvních kilometrech testů.

Design AMR26 je podle Neweyho netradiční a lze jej označit za agresivní. Některé prvky karoserie a boční části vozu obsahují inovativní detaily, které doposud nebyly v F1 běžné, a dodávají monopostu výraznou vizuální identitu. Technický redaktor PlanetF1.com Matt Somerfield označil vůz za kombinaci nejlepších nápadů Neweyho kariéry.

Vůz debutoval na trati až ve čtvrtek, jako jedna z posledních konstrukcí na shakedownu. Během testů tým čelil mechanickým problémům a omezenému počtu odjetých kol, nicméně podle Neweyho získal tým dostatek dat, aby mohl pokračovat v přípravách na start sezony.

Fernando Alonso, jeden z jezdců Aston Martinu, označil první kilometry v Barceloně za „velmi speciální“ a ocenil práci celého kolektivu. Zdůraznil, že shakedown poskytl cenné informace a že tým zároveň pracuje na integraci nových partnerů, například Hondy, která dodává pohonné jednotky.

Newey rovněž upozornil, že současná verze AMR26 je pouze počáteční etapou. „AMR26, který pojede v Melbourne, bude v mnoha ohledech jiný než ten, který lidé viděli v Barceloně. A konečná verze v Abú Dhabí se bude opět lišit,“ řekl, čímž naznačil, že vývoj vozu bude probíhat kontinuálně po celou sezonu.

V kontextu 2026 pravidel se dá očekávat, že Aston Martin, stejně jako ostatní týmy, před prvním závodem zavede řadu významných úprav. Tým sází na flexibilitu a dlouhodobý rozvoj, aby dokázal reagovat na rychle se měnící prostředí Formule 1 a konkurenci.

Celý projekt tak ukazuje, že Aston Martin vstupuje do nové éry s ambiciózním a inovativním přístupem. Kombinace Neweyho inženýrské geniality a výrazných nových řešení dělá z vývoje AMR26 jeden z nejzajímavějších příběhů nadcházející sezony F1, a to jak po technické, tak i strategické stránce.

