Smíšené emoce, jasný cíl: Racing Bulls chce v Miami zabojovat naplno

Po třech odjetých Velkých cenách se Liam Lawson podle svých slov i názoru svého francouzského týmového kolegy konečně dostal do tempa v barvách Racing Bulls. Novozélanďan tak potvrzuje, že se po návratu do seriálu F1 rychle adaptoval a je připraven bojovat o lepší výsledky.

Po několika náročných týdnech Liam Lawson ukazuje, že se v Racing Bulls znovu pevně usadil. Jeho týmový kolega Isack Hadjar ocenil, jak hladce se novozélandský jezdec dokázal adaptovat na návrat do faenzského týmu poté, co musel opustit hlavní sestavu Red Bullu. Lawson s tímto hodnocením souhlasí a dodává, že právě o víkendu v Saúdské Arábii předvedl zatím svůj nejlepší výkon po návratu do F1.

Lawson na trati ukázal rychlost hned v kvalifikaci, když o vlásek – pouhých deset tisícin sekundy – překonal Hadjara v Q1 a potvrdil převahu i v Q2. I v závodě si vedl slibně, když se pohyboval těsně za bodovanými příčkami. Ačkoli původně dojel jedenáctý, penalizace za kontroverzní předjetí Jacka Doohana ho nakonec stála lepší výsledek, což Lawson po závodě označil za velké zklamání.

Přesto si Lawson i přes smůlu v závěru závodu udržel pozitivní tón. Přiznal, že strategie, kterou zvolil, nebyla ideální a závod strávil především souboji na trati. Zmínil také, že i když se v závěru snažil stáhnout ztrátu a získat klíčovou desetisekundovou rezervu na Fernanda Alonsa, body by mu to stejně nepřineslo. Lawson tak vidí prostor ke zlepšení, ale zároveň si je jistý, že se dostává do optimální formy.

Hadjar mezitím předvedl vlastní silný výkon, když s odlišnou strategií dokázal získat desáté místo a bod pro tým. I přes radost z „perfektního“ závodu jej frustrovalo, že v závěrečných kolech nebyl schopen využít výhody čerstvějších pneumatik k předjetí soupeřů. Přesto po nepříjemném začátku sezony v Austrálii ukázal, že má odhodlání a vášeň, která mu umožňuje rychle se vrátit zpět na trať s maximálním nasazením.

Celkově Racing Bulls odjíždí ze Saúdské Arábie se smíšenými pocity. Oba jejich mladí jezdci ukázali rychlost i odhodlání, ale zároveň si dobře uvědomují, že ke skutečnému průlomu v bodovaných příčkách bude potřeba ještě zapracovat na strategii i konzistenci. Už za pár týdnů v Miami budou mít další příležitost ukázat, jak velký pokrok skutečně udělali.