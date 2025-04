Leclerc vsází na nové přední křídlo: Ferrari chystá veliký update před Barcelonou

Před Velkou cenou Španělska panuje ve světě Formule 1 napětí. Všechny týmy budou muset přizpůsobit konstrukci svých předních křídel, aby splnily přísnější pravidla týkající se flexibility. Ferrari však kromě nutné reakce na technickou direktivu chystá vylepšení, které má přinést i zřetelné zvýšení výkonu.

Charles Leclerc doufá, že právě novinky z Maranella pomohou Scuderii dostat se zpět do hry. „Myslím, že v oblasti skutečného výkonu auta zaostáváme. Určitě jsme za McLarenem a Red Bullem, a podle mě i za Mercedesem,“ přiznal Leclerc po závodě otevřeně. I přesto však v posledních závodech cítí lepší napojení na svůj vůz: „Na posledních dvou nebo třech víkendech jsem se vydal určitým směrem a nikdy mi to v autě nepřišlo tak snadné jako teď. Z monopostu tedy dostáváme maximum.“

Očekávání před Barcelonou jsou proto vysoká. „Potřebujeme jen lepší auto. Myslím si, že velkým zlomem této sezony bude Barcelona s novým předním křídlem. Doufám, že nám to trochu zahraje do karet,“ uvedl Leclerc, i když si je vědom, že rozhodující náskok soupeřů by už mohl být příliš velký.

Na Oscara Piastriho už Leclerc ztrácí 52 bodů, přičemž se dá předpokládat, že do Španělska se tento rozdíl ještě zvětší. Světlou nadějí je, že některá další vylepšení by Ferrari mohlo nasadit už o týden dříve v Imole.

Do té doby se monacký jezdec soustředí na maximální výkon v každém kole. „Upřímně si myslím, že jsme odjeli perfektní závod,“ zhodnotil Charles Leclerc své třetí místo v Džiddě. „Nemám pocit, že bychom něco nechali na stole. Každé kolo bylo opravdu dobré. Neudělali jsme žádné chyby. Strategie byla perfektní, pitstopy byly perfektní.“ Nezapomněl přitom vyzdvihnout práci mechaniků: „O zastávkách se většinou mluví jen tehdy, když se něco pokazí, protože vám mohou prohrát závod. Ale naši mechanici odvádějí úžasnou práci.“

Ferrari v Džiddě skutečně zazářilo, když předvedlo dva nejrychlejší pitstopy celého víkendu. „Myslím, že od začátku sezony v zastávkách dominujeme, a to díky tvrdé práci našich mechaniků. Celkově to byl perfektní závod, i když jsem se nemohl dostat výš než na třetí místo,“ uzavřel Leclerc se smíšenými pocity.