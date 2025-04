Sebedůvěra pod tlakem: Russell ukázal, proč se s ním musí počítat

George Russell má za sebou svůj nejlepší vstup do sezony ve Formuli 1, tři pódiová umístění ve čtyřech závodech a druhé místo v Poháru konstruktérů. V Bahrajnu pak ukázal nejen rychlost, ale i odolnost, mezi McLareny se protlačil na druhou příčku a zvládl závěr závodu navzdory elektrickým problémům i poruše systému brzdění po drátě.

„Ten výsledek dává hodně sebedůvěry, upřímně,“ přiznal Russell. „Tohle byla pro nás skutečná zkouška. Věděli jsme, že náš vůz má rád chlad, takže výkony v Číně a Suzuce nás tolik nepřekvapily. Ale tady v Bahrajnu to byl otazník. A znovu jsme podali silný výkon, to je slibné.“

Týmový šéf Toto Wolff jeho výkon ocenil jako „neuvěřitelnou jízdu“, zvlášť s ohledem na technické potíže, které Russell musel během závodu zvládnout. „Auto nebylo v porádku, ale dojet před Norrisem na P2 byl skvělý výsledek,“ řekl Wolff, informuje Sky Sports.

Navzdory formě však Russell zůstává realistou. Na otázku, zda se může považovat za kandidáta na titul, odpověděl: „Rád bych to řekl, ale upřímně si to nemyslím. McLaren je momentálně až příliš dominantní. Myslím, že tohle bylo jejich maximum, co jsme viděli tady v Bahrajnu. V Číně a Suzuce, což byl asi jejich nejhorší scénář, stejně dokázali vyhrát.“

A dodal: „Musíme dál sbírat body, chytat příležitosti. Tento víkend jsme využili šanci na P2, stejně jako v Melbourne na P3. Nečekám, že to bude takhle pokračovat dlouho, ale kdo ví.“

Mercedes tak zůstává ve střehu a doufá, že se vývoj vozu bude ubírat správným směrem. Jak řekl Wolff: „Když se podíváte, kde byl McLaren loni, je vidět, jak rychle se věci mohou otočit.“