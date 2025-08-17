Sebastian Vettel: Otevřeně o své skepsi k pravidlům 2026

Sebastian Vettel, čtyřnásobný mistr světa, zůstává skeptický k plánovaným pravidlům Formule 1 pro rok 2026. Podle něj není jisté, zda nová éra skutečně přinese atraktivnější a vyrovnanější závodění, jak si vedení šampionátu slibuje.
Sebastian Vettel zůstává skeptický k připravovaným pravidlům pro sezónu 2026. V rozhovoru pro německý magazín Auto Motor und Sport otevřeně vyjádřil obavy, že změny nemusí přinést očekávané zlepšení pro atraktivitu závodů.
Vettel novou regulaci přirovnal k zavedení hybridních pohonných jednotek v roce 2014. „Bylo to dobré v principu, ale implementace byla špatná,“ poznamenal. Podle něj tehdejší pravidla sice podporovala ekologický posun a přilákala výrobce zaměřené na udržitelnost, ale extrémní náklady na vývoj nepřinesly výrazný benefit pro samotný sport.
Vettel upozornil, že tehdejší pravidla stála týmy příliš mnoho peněz a nepřinesla žádný skutečný prospěch pro Formuli 1. Silné týmy tehdy utrácely stovky milionů dolarů, aby si zajistily dominanci, což nakonec vedlo k zavedení limitu výdajů, aby se šance vyrovnaly. Podle Vettela hrozí, že nové regulace pro rok 2026 mají podobné riziko – mohou zvýšit náklady, ohrozit bezpečnost a nesplnit očekávání fanoušků.
Při hodnocení elektrických systémů Vettel poznamenal: „Rekuperace energie je skvělá, ale když funguje jen na zadní nápravě a přední se ignoruje, nedává to smysl.“ Kriticky se vyjádřil také k udržitelným palivům: „Musíme pečlivě sledovat jejich původ. Pokud se spustí typický vývojářský závod Formule 1, může to dopadnout špatně, jako v roce 2014.“
Dalším problémem podle něj zůstává hmotnost vozů pro rok 2026. „Budou sice lehčí, ale stále příliš těžké,“ uvedl Vettel. Poukázal také na složitost a vysoké náklady současných pohonných jednotek, které prakticky znemožňují přenos technologií do běžných automobilů.
Vettel zdůrazňuje, že Formule 1 nemusí sklouznout jen k čisté show: „Mělo by se zachovat to, co známe, ale s větším ohledem na životní prostředí.“ Podle něj je klíčové, aby závody zůstaly přístupné fanouškům a soutěž co nejvyrovnanější, aniž by byla ohrožena samotná podstata tohoto sportu.
Závodník dodal, že sportovní stránka musí zůstat prioritou: „Soutěž musí být co nejblíže, aniž by se poškodil duch Formule 1. Lidé musí mít možnost si ji dovolit sledovat.“
Vettelův názor je jen jedním z mnoha skeptických hlasů ohledně nových pravidel, ale skutečný dopad změn se ukáže až s prvními testy a závody v roce 2026.
