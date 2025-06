Russell po prvním místě v tréninku: Tohle bylo absolutní maximum

George Russell přiznal, že svůj nejlepší čas z druhého tréninku na Grand Prix Kanady už nemohl zlepšit. Britský pilot dosáhl v Montrealu na první místo o pouhých 0,028 sekundy před Landem Norrisem, který usedl do McLarenu na měkčích pneumatikách. Russell přitom svůj výkon zajel na střední směsi pneumatik C5 a tvrdí, že při svém kole jel na hranici možností vozu.

„Je fajn být nahoře,“ řekl Russell, informuje Autosport. „Možná je to poprvé v letošní sezoně, po deseti závodech, co jsem vedl průběžné výsledky. Měli jsme vysoká očekávání, protože teploty byly nižší a trať hladká, takže pneumatiky byly chladnější, což nám vyhovuje. Naopak víme, že když je horko, trpíme, ale dnes jsme ukázali, že jsme konkurenceschopní.“

Russell zdůraznil, že na kole neměl co vylepšovat. „Jelo se na plný plyn, využil jsem všechno, co auto nabízí. Teď je na čase vidět, co to přinese.“

I když byl s pátečními jízdami spokojený, uvědomuje si, že na nedělní závod ho čeká tvrdší boj, zejména s Landem Norrisem. Ten, kdo je za svým týmovým kolegou Oscarem Piastrim o 10 bodů, míří v Kanadě za třetím vítězstvím v sezoně. Russell proto upozornil na důležitost strategie výběru pneumatik.

„Mnoho týmů nyní vážně uvažuje o středních pneumatikách,“ řekl Russell. „Otázkou bude, jestli jít v kvalifikaci na měkké nebo střední. To je jedna z výzev spojených s novou směsí C6. Lando je samozřejmě rychlý, je jedním z favoritů šampionátu, takže bude těžké ho porazit.“

Potěšující zprávou pro Mercedes je také třetí místo nováčka Kimiho Andrea Antonelliho, který zaostal za Russellem jen o 0,288 sekundy. Italský závodník je spokojený s lepším pochopením pneumatik C6 a s vyvážením svého vozu W16.

„Auto je opravdu propojené, dává mi důvěru, což je to nejdůležitější,“ řekl Antonelli. „Doufám, že si tenhle pozitivní pocit udržíme i zítra.“