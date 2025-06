McLaren v Kanadě trpí: Norris a Piastri zažili nejtěžší pátek sezony

Zdálo se, že McLaren přijel do Montrealu v solidní formě a s jasným cílem navázat na konkurenceschopné výkony z předchozích závodů a zúročit nové technické upgrady. Jenže páteční tréninky ukázaly jiný obrázek. Lando Norris, který v posledních závodech bojoval o vítězství, po pátečním programu neskrýval rozčarování.

„Byl to rozhodně náš nejtěžší pátek v letošní sezoně,“ přiznal Norris otevřeně, iformuje Motorsport.com. „Nešlo ani tak o rychlost, ale o to, jak obtížné bylo poskládat dobré kolo a jezdit vyrovnaně. Za celý den se mi povedlo asi jen jedno opravdu dobré kolo. Čeká nás ještě hodně práce.“

Norris obsadil v prvním tréninku sedmé místo a odpoledne se posunul až na druhé, přesto měl z průběhu dne smíšené pocity. Zdůraznil, že trať v Kanadě není jednoduchá – náročné obrubníky, nerovnosti a nízký grip nutí jezdce i techniku k absolutní preciznosti. „Nejsme daleko mimo ideální tempo, jen musíme udělat auto snazší na ovládání,“ dodal.

McLaren přitom přivezl do Kanady další vylepšení – zejména upravené přední křídlo s tzv. „mořskými ocasy“ na koncových plátech, které má rozšířit provozní okno monopostu. Přesto Norris nevyloučil, že tým může zvažovat návrat ke starší specifikaci. „Je to pořád na diskuzi. Změny jsou zamýšlené správným směrem, ale těžko říct po jednom dnu na tak specifické trati,“ poznamenal.

Naopak soupeři jako Mercedes, Red Bull nebo i Williams vypadali na trati od začátku jistěji. Mercedes se podle Norrise znovu ukázal jako silný hráč na kanadské půdě: „Byli tu loni nejlepší a letos vypadají podobně. Ale stále jsme blízko. Stěžuju si, že nejsem první, což taky o něčem vypovídá.“

Oscar Piastri, Norrisův týmový kolega, měl podobné dojmy. Začátek dne byl podle něj náročný, ale pokrok mezi tréninky byl znatelný. „Určitě to skončilo lépe, než to začalo. Ale pořád je co zlepšovat, hledáme správné nastavení. Nové díly fungují podle očekávání, ale pořád je prostor pro posun,“ uvedl Australan.

Oba jezdci se shodují – není důvod k panice, ale McLaren čeká náročná noc plná analýz a hledání odpovědí. Vzhledem k tomu, jak těsné jsou rozdíly v poli, může pár drobných úprav rozhodnout o tom, zda oranžové vozy budou zítra bojovat o pole position, nebo zůstanou skryté ve středu pole.