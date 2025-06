Nico Rosberg varuje: Norrisova nehoda může vážně zasáhnout jeho psychiku

Nico Rosberg komentoval nehodu Landa Norrise během Velké ceny Kanady a upozornil, že taková událost může mladému jezdci psychicky silně ublížit. V závěru závodu na okruhu Circuit Gilles Villeneuve spolu bojovali oba jezdci McLarenu, Oscar Piastri a Norris, o čtvrté místo. I když jejich souboj začal čistě, Norris při pokusu projet tam, kde už nebylo místo, narazil do bariéry a musel závod předčasně vzdát.

„Nejdřív musím poděkovat McLarenu, že jim dovolili spolu závodit, protože to přineslo spoustu vzrušení,“ uvedl Rosberg v rozhovoru pro Sky Sports F1, informuje Motorsport.com. „Souboj byl opravdu skvělý, zejména Landoův první manévr do zatáčky byl naprosto úchvatný.“

Rosberg popsal nehodu jako „velmi zvláštní chybu“. Vysvětlil, že Lando byl naprosto odhodlaný a jel na plný plyn, aniž by zpomalil, což bylo zvláštní, protože na daném místě nebylo místo. Zároveň zdůraznil, že Oscar Piastri se chyby nedopustil, a proto je potřeba s Landem o situaci promluvit, ne s cílem obviňovat, ale aby si vše vysvětlili a pochopili, že šlo o špatný odhad a načasování.

Když ho novináři požádali o názor na to, jak může Norris psychicky zvládnout následky nehody, Rosberg mluvil z vlastní zkušenosti. „Je to těžké, protože taková událost může vyvolat negativní spirálu v hlavě,“ upozornil. „Začnete si opakovat, že děláte chyby, že nejste dost dobří, a to se může hodně podepsat na vaší psychice.“

„Je to opravdu těžké a může to člověka psychicky stáhnout,“ popsal Rosberg. „Sám jsem si tím prošel. Když uděláte chybu, kterou vidí celý svět, a ještě k tomu narazíte do vlastního týmového kolegy, může to v týmu vyvolat pochybnosti – začnou se ptát, co se s vámi děje.“

Nakonec ale Rosberg vyjádřil důvěru v Norrisovu odolnost: „Lando to nebude mít lehké, ale pokud za ním tým bude stát, věřím, že se dokáže zvednout a vrátit zpátky silnější.“