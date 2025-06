Charles Leclerc po Kanadě: Odváží si frustraci ze strategie, ale i motivaci

Charles Leclerc po náročném víkendu Velké ceny Kanady přiznal, že jeho výkon nebyl dokonalý, ale zdůraznil, že nemá potřebu někomu něco dokazovat. Jezdec Ferrari, který závod dokončil na pátém místě, byl hlavně zklamaný z týmových strategických rozhodnutí během frustrujícího závodu na okruhu Circuit Gilles Villeneuve.

„Jsme trochu pozadu, ale to je spíše kvůli startovní pozici než tempu, protože to nebylo vůbec špatné,“ řekl Leclerc novinářům v neděli po závodě, informuje Motorsport.com. Vyjádřil také nespokojenost sám se sebou: „Jsem frustrovaný, že jsem nedal všechno dohromady, ale kromě toho mě nic jiného moc neovlivňuje,“ a zdá se, že odkazoval na emotivní výměnu názorů přes rádio během závodu.

Leclerc řekl, že ve Ferrari dobře vědí, jaké má cíle a kam směřuje, a že je to pro něj teď to nejdůležitější. Jeho vyjádření zaznělo ve chvíli, kdy se objevují spekulace o nejisté budoucnosti šéfa týmu Freda Vasseura.

„Raději se soustředím na naši práci,“ pokračoval Leclerc. „Nejsme tu, abychom někomu něco dokazovali. Snažíme se prostě odvést co nejlepší práci a budeme spokojení, pokud se nám to podaří. Tento víkend jsme ale neudělali všechno správně, takže se těším na další závod, kde to chci napravit.“

Šéf týmu Ferrari Fred Vasseur reagoval na výtky Charlese Leclerca ohledně zvolené strategie a uznal, že pokus odjet 50 kol na jedné sadě pneumatik byl příliš optimistický. „Po závodě jsem s Charlesem mluvil. Má pravdu v tom, že když startujete zezadu, můžete si dovolit větší riziko. Ale pravděpodobně jsme během víkendu neměli dostatek dat, abychom to mohli správně odhadnout,“ přiznal Vasseur.

Leclercův víkend v Montrealu začal komplikovaně už v prvním tréninku, kdy po chybě ve třetí zatáčce narazil do bariéry a poškodil přední levé zavěšení vozu. Tento incident přerušil trénink červenou vlajkou a Monacký pilot se do druhého tréninku již nevrátil.

K tomu se přidalo i nepovedené kvalifikační kolo, kdy i přes víru v boj o pole position nakonec startoval z osmé pozice. „Jsem opravdu zklamaný z Q3, protože začátek kola byl podle mě dostatečně dobrý na boj o pole position, ale nakonec začínáme až osmí,“ řekl Leclerc novinářům v sobotu. Za problém označil špinavý vzduch za autem Isacka Hadjara, který ho ve finiši zpomalil.