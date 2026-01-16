Red Bull Racing oficiálně představil první lakování monopostu své nové éry s Fordem. S blížící se sezónou Formule 1 2026 tak tým symbolicky otevřel další kapitolu své historie.
Red Bull Racing vstoupil do nové kapitoly své historie oficiálním představením lakování vozu pro sezónu 2026, který je prvním monopostem týmu poháněným vlastními pohonnými jednotkami vyvíjenými ve spolupráci s Fordem. Symbolické odhalení proběhlo v Detroitu, tedy v domovském městě americké automobilky, a jasně ukázalo ambice stáje z Milton Keynes v éře nových technických pravidel Formule 1.
Samotné představení proběhlo v duchu typické nekonvenčnosti Red Bullu a výrazně se na něm podepsala také česká stopa. K odhalení show caru byl přizván špičkový český akrobatický pilot Martin Šonka, který v originálním momentu strhl plachtu z vozu přímo ze svého letadla. Tento odvážný a vizuálně působivý prvek dodal celému odhalení jedinečný charakter a znovu ukázal, že Red Bull umí propojit Formuli 1 s extrémními sporty, silným marketingem a emocemi.
Nový vizuální koncept přináší po letech evoluce citelnou změnu. Modro černé barevné schéma zůstává základem identity Red Bullu, tentokrát je však doplněno světlejší modrou v takzvaném jacquard vzoru. Zároveň se tým vrací k lesklému laku, čímž se odklání od matného provedení, které dominovalo jeho vozům v posledních sezónách. Jde o jasný signál, že rok 2026 má být nejen technickým, ale i vizuálním restartem.
Za volantem vozu se objeví čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen, jenž má být i nadále ústřední postavou projektu, a jeho nový týmový kolega Isack Hadjar. Pro mladého Francouze půjde o zásadní krok v kariéře, zatímco Verstappen se stává klíčovým referenčním bodem při vývoji zcela nové techniky v neprobádaném období.
Ještě důležitější než samotné lakování je však to, co se skrývá pod kapotou. Po ukončení spolupráce s Hondou, která od roku 2026 přesouvá své tovární angažmá k Aston Martinu, se Red Bull pustil do největší technické výzvy za celou dobu své existence a to vývoje vlastních pohonných jednotek prostřednictvím divize Red Bull Powertrains.
Šéf projektu Ben Hodgkinson otevřeně přiznává, že šlo o krok do neznáma. Možnost začít na čistém listu papíru a vybudovat nejen motor, ale prakticky celou firmu kolem nových pravidel, byla podle něj jedinečnou příležitostí. Zároveň však znamenala nutnost během krátké doby sestavit tým čítající přibližně sedm set specialistů, což představovalo enormní organizační i personální výzvu.
Podle Hodgkinsona právě odvážnost projektu přitáhla správné lidi. Red Bull vsadil na kulturu inovací a odvahy, která má být hnacím motorem rychlého vývoje. V prostředí, kde se pravidla zásadně mění a konkurence nespí, může být právě flexibilita a schopnost riskovat klíčovým faktorem úspěchu.
