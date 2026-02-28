FIA upravuje pravidla pro kompresní poměr motorů

Týmy Formule 1 a FIA dosáhly kompromisu v otázce měření kompresního poměru, který během předsezónního období 2026 vyvolal rozsáhlé technické debaty.
Mezinárodní automobilová federace FIA těsně před startem nové sezony 2026 upravila způsob měření kompresního poměru motorů Formule 1. Od 1. června 2026 se bude kontrolovat nejen při „studeném“ měření, ale nově také při provozní teplotě motoru 130 °C.
Rozhodnutí přišlo po zimních debatách v paddocku, kdy se objevily spekulace o možné mezeře v pravidlech. V centru pozornosti byl tým Mercedes, o kterém se v zákulisí hovořilo, že by mohl splňovat limit 16:1 v laboratorních testech, ale v reálném provozu dosahovat vyššího kompresního poměru.
I když tato tvrzení nikdy nebyla potvrzena ani vyvrácena, stačila k tomu, aby se téma stalo předmětem jednání výrobců motorů během testů v Bahrajnu. Spory kolem interpretace pravidel přiměly FIA k hledání rychlého a jasného řešení.
Federace následně spustila elektronické hlasování o úpravě pravidel. Podle původního návrhu měly týmy od 1. srpna 2026 prokazovat, že jejich motory dodržují limit nejen při okolní teplotě, ale i při 130 °C.
FIA k tomu uvedla: „Nedávno jsme spustili elektronické hlasování, které se soustředilo na změnu způsobu hodnocení kompresního poměru pohonných jednotek za provozu.“ Ve spolupráci s výrobci motorů byla vyvinuta metoda, která přesně ukáže, jak se kompresní poměr mění mezi studeným a provozním stavem.
Po ověření této metody následoval konkrétní návrh. Od 1. srpna 2026 budou muset týmy prokazovat dodržování limitu kompresního poměru při obou teplotních režimech. Hlasování o změně bylo uzavřeno do 28. února a následně jednomyslně schváleno Světovou radou motorsportu FIA.
FIA zdůraznila, že do řešení otázky kompresního poměru bylo vloženo „značné úsilí“. Limit 16:1 je jedním ze základních principů nové generace pravidel, která mají od roku 2026 přilákat nové výrobce motorů.
Kompromis znamená, že od 1. června 2026 bude kompresní poměr motorů kontrolován jak při studeném motoru, tak při jeho provozní teplotě 130 °C. Od roku 2027 se však měření bude provádět jen při zahřátém motoru, což teoreticky může nechat prostor pro vyšší hodnoty při studeném stavu.
V krátkodobém horizontu ale FIA situaci uklidnila. Před úvodním závodem sezony v Austrálii se neočekávají protesty ani sankce a nový systém vstoupí v platnost těsně před červnovou Velkou cenou Monaka. Zda kompromis skutečně uzavře diskusi o kompresním poměru, ukáže až samotná sezona 2026.
