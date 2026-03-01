Šéf Ferrari nedávno představil svou předpověď ohledně nadcházející sezony Formule 1, ale teprve čas ukáže, zda se jeho odhad ukáže jako správný.
Šéf Ferrari, Fred Vasseur, naznačil, že letošní sezóna by mohla přinést větší vyrovnání sil mezi týmy. „Bude možné, že tým z druhé poloviny startovního pole může být během sezóny rychlejší,“ sdělil Vasseur médiím, informuje RacingNews365.
Nová technická pravidla pro rok 2026 mohou na začátku sezóny zvýšit rozdíly mezi týmy, protože některé stáje mohou startovat silněji než ostatní. Takové rozdíly jsou běžné na začátku každého cyklu nových pravidel.
Postupem času se ale týmy, které začínají vzadu, mohou zlepšovat a stoupat v pořadí, zatímco původní lídři často narazí na „zákon klesající návratnosti“ a jejich výkon se stabilizuje.
Historie ukazuje, že takový posun je možný. V roce 2025, posledním roce ground effect pravidel, tým Williams získal dvě pódiová umístění a celkem 137 bodů, čímž skončil pátý. V prvním roce stejného cyklu v roce 2022 skončil poslední s pouhými osmi body.
Vasseur je přesvědčen, že díky finančnímu stropu a omezením aerodynamického testování mohou týmy na konci startovního pole nyní rychleji zlepšit svůj výkon. „Nemám jasné vysvětlení,“ přiznal, „proč vedoucí týmy stále drží svou výhodu i přes finanční strop a ATR (Aerodynamic Testing Restriction).“
„Loňský rok byl pravděpodobně nejlepší sezónou z hlediska těsné konkurence, ale přišel po pěti letech stejných pravidel. Letos se rozdíly mezi týmy pravděpodobně opět trochu zvětší.“
Vasseur zdůraznil, že postupné vyrovnávání sil mezi týmy je nevyhnutelné. „Vyrovnání sil přijde a jsem přesvědčen, že během sezóny uvidíme tým, který dnes startuje vzadu, a dokáže překvapit svou rychlostí i top týmy startovního pole,“ uvedl.
Důležitou roli hraje podle něj i čas přidělený ve větrných tunelech, který týmům umožňuje během sezóny zlepšovat aerodynamiku a snižovat rozdíly ve výkonu. „Příděly času ve větrném tunelu během sezóny opravdu dělají rozdíl,“ dodal.
„I když některé týmy začínají s rozdílným potenciálem a časy na kolo, věřím, že vyrovnání přijde poměrně rychle,“ pokračoval Vasseur.
První náznaky toho, kdo nejlépe zvládne letošní změny pravidel, odhalí už příští víkend závod v Austrálii.
Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone vyjádřil podporu majiteli Aston Martinu Lawrencu Strollovi a upozornil, že ani velké investice nezaručují zisk titulu. Podle něj tým potřebuje čas a správné propojení všech důležitých faktorů, aby mohl být skutečně konkurenceschopný.
Fernando Alonso upozornil, že Aston Martin zaostává za konkurencí zhruba o měsíc kvůli pozdějším testům nového monopostu. Tým tak musí rychle dohnat ztrátu, aby zůstal konkurenceschopný v úvodních závodech sezony.
Zhoršující se bezpečnostní situace na Blízkém východě vrhá stín na nadcházející Velké ceny Bahrajnu a Saúdské Arábie. Mezinárodní automobilová federace i vedení šampionátu Formule 1 podle dostupných informací vývoj pečlivě sledují a vyhodnocují možná rizika spojená s konáním obou podniků.
Nové vozy Formule 1 pro sezonu 2026 poskytují jezdcům zcela odlišný zážitek z jízdy. Charles Leclerc přiznal, že je pro něj tento rozdíl obzvlášť fascinující a těší se na jeho prozkoumání na trati.
Týmy Formule 1 a FIA dosáhly kompromisu v otázce měření kompresního poměru, který během předsezónního období 2026 vyvolal rozsáhlé technické debaty.
Ikuo Takeishi z Hondy popsal technické problémy pohonné jednotky Aston Martinu, které omezily testování. Tým nyní pracuje na motoru i šasi, aby zajistil spolehlivost a připravenost vozu na sezonu.
Organizátoři Grand Prix Španělska v Madridu odhalili trofej navrženou prestižní automobilkou Pininfarina, která bude udělena vítězi debutujícího závodu v září.
Lewis Hamilton doufá, že jeho druhá sezóna s Ferrari přinese lepší výsledky. Po náročném prvním roce chce potvrdit svůj potenciál a zlepšit výkonnost týmu. Podle Martina Brundla může letošní sezóna nabídnout Hamiltonovi lepší výsledky, pokud udrží psychickou pohodu.
Max Verstappen otevřeně promluvil o své budoucnosti ve Formuli 1 a přiblížil, jak jeho rozhodnutí ovlivňují nové technické regulace.
Bernie Ecclestone se vyjádřil k nové éře F1 a naznačil, že změny pravidel pro sezonu 2026 mohou výrazně ovlivnit atmosféru šampionátu. Zároveň nastínil, které týmy by mohly být v nadcházejícím období ve výhodě, a zdůraznil, že rozhodující bude rychlá adaptace na nové podmínky.
Nikolas Tombazis z FIA reagoval na kritiku jezdců ohledně nové éry Formule 1 a naznačil, že mohou být provedeny drobné úpravy v systému nasazování energie. Cílem je zajistit vyváženější vozy a atraktivnější závody, aniž by byla narušena základní pravidla nové technické éry.