Bernie Ecclestone vzkazuje Aston Martinu: Peníze nejsou zárukou titulu

Newey nastupuje k Aston Martinu
Newey nastupuje k Aston Martinu, foto: Aston Martin Racing
Josef Mráček VČERA 17:07
Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone vyjádřil podporu majiteli Aston Martinu Lawrencu Strollovi a upozornil, že ani velké investice nezaručují zisk titulu. Podle něj tým potřebuje čas a správné propojení všech důležitých faktorů, aby mohl být skutečně konkurenceschopný.

Bývalý šéf Formule 1, Bernie Ecclestone, vyjádřil podporu majiteli týmu Aston Martin, Lawrencu Strollovi, a upozornil, že v královně motorsportu nelze tituly jednoduše „koupit“. Podle něj může tým strávit celý život snahou o úspěch, pokud se všechny potřebné části skládanky nespojí.

Pod Strollovým vedením Aston Martin vytvořil základ pro budoucí úspěchy – postavil novou továrnu, větrný tunel a simulátor, angažoval špičkového designéra Adriana Neweyho a navázal spolupráci s Hondou.

I přesto se ukazuje, že sjednocení všech těchto faktorů a dosažení výsledků vyžaduje čas. Předsezónní testy pro byly pro Aston Martin náročnější, než se čekalo.

AMR26 je prvním vozem Aston Martin navrženým Neweym a zároveň prvním, který používá motory Hondy. Během šesti dnů testování v Bahrajnu tým zvládl méně než 400 kol, přičemž spolehlivost motorů se ukázala jako hlavní problém.

Ecclestone v rozhovoru připomněl, že ani Ferrari, které má špičkové jezdce a téměř neomezený rozpočet, nedosáhlo na titul od roku 2008. „Vždy chybí nějaký kousek skládanky, což nejlépe ilustruje Ferrari,“ uvedl. „Hledají ho už téměř 20 let, i přes nejlepší podmínky.“

Fernando Alonso

Aston Martin čelí zpoždění. Fernando Alonso vysvětluje dopady omezeného testování

Ecclestone zdůraznil, že ani bohatí vlastníci a špičkové zdroje nezaručují okamžitý úspěch. U Aston Martinu proto nejde o krátkodobou krizi, ale o postupný proces budování konkurenceschopného týmu.

Podle šéfa Aston Martinu Mikea Kracka tým momentálně prochází takzvanými růstovými bolestmi spojenými s novým partnerstvím s Hondou. Potíže se netýkají pouze pohonné jednotky, ale zasahují celý vůz AMR26, od aerodynamiky až po elektronické systémy.

Honda zároveň přiznala, že její návrat do Formule 1 nebyl jednoduchý. Automobilka nejprve plánovala odchod, následně své rozhodnutí změnila, což způsobilo zpoždění ve vývoji. Současně se musí přizpůsobit novým technickým pravidlům i rozpočtovému stropu. Tyto okolnosti narušily testovací harmonogram a omezily množství kilometrů, které mohl tým před sezonou odjet.

Situaci podtrhl i závěr testů v Bahrajnu, kdy Aston Martin zvládl během posledního dne pouze šest kol kvůli problémům s bateriemi a nedostatku náhradních dílů. Testovací program navíc komplikovaly neočekávané vibrace motoru.

Hlavní prioritou Aston Martinu a Hondy je nyní rychle odstranit technické nedostatky a zajistit spolehlivost vozu před startem sezony. Navzdory obtížnému začátku ale tým pod vedením Lawrence Strolla, s Adrianem Neweym a podporou Hondy, nadále míří vysoko a dlouhodobě chce bojovat o titul.

Témata:
Aston Martin Bernie Ecclestone Lawrence Stroll Adrian Newey Aston Martin AMR26 - Mercedes
