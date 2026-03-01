Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone vyjádřil podporu majiteli Aston Martinu Lawrencu Strollovi a upozornil, že ani velké investice nezaručují zisk titulu. Podle něj tým potřebuje čas a správné propojení všech důležitých faktorů, aby mohl být skutečně konkurenceschopný.
Bývalý šéf Formule 1, Bernie Ecclestone, vyjádřil podporu majiteli týmu Aston Martin, Lawrencu Strollovi, a upozornil, že v královně motorsportu nelze tituly jednoduše „koupit“. Podle něj může tým strávit celý život snahou o úspěch, pokud se všechny potřebné části skládanky nespojí.
Pod Strollovým vedením Aston Martin vytvořil základ pro budoucí úspěchy – postavil novou továrnu, větrný tunel a simulátor, angažoval špičkového designéra Adriana Neweyho a navázal spolupráci s Hondou.
I přesto se ukazuje, že sjednocení všech těchto faktorů a dosažení výsledků vyžaduje čas. Předsezónní testy pro byly pro Aston Martin náročnější, než se čekalo.
AMR26 je prvním vozem Aston Martin navrženým Neweym a zároveň prvním, který používá motory Hondy. Během šesti dnů testování v Bahrajnu tým zvládl méně než 400 kol, přičemž spolehlivost motorů se ukázala jako hlavní problém.
Ecclestone v rozhovoru připomněl, že ani Ferrari, které má špičkové jezdce a téměř neomezený rozpočet, nedosáhlo na titul od roku 2008. „Vždy chybí nějaký kousek skládanky, což nejlépe ilustruje Ferrari,“ uvedl. „Hledají ho už téměř 20 let, i přes nejlepší podmínky.“
Ecclestone zdůraznil, že ani bohatí vlastníci a špičkové zdroje nezaručují okamžitý úspěch. U Aston Martinu proto nejde o krátkodobou krizi, ale o postupný proces budování konkurenceschopného týmu.
Podle šéfa Aston Martinu Mikea Kracka tým momentálně prochází takzvanými růstovými bolestmi spojenými s novým partnerstvím s Hondou. Potíže se netýkají pouze pohonné jednotky, ale zasahují celý vůz AMR26, od aerodynamiky až po elektronické systémy.
Honda zároveň přiznala, že její návrat do Formule 1 nebyl jednoduchý. Automobilka nejprve plánovala odchod, následně své rozhodnutí změnila, což způsobilo zpoždění ve vývoji. Současně se musí přizpůsobit novým technickým pravidlům i rozpočtovému stropu. Tyto okolnosti narušily testovací harmonogram a omezily množství kilometrů, které mohl tým před sezonou odjet.
Situaci podtrhl i závěr testů v Bahrajnu, kdy Aston Martin zvládl během posledního dne pouze šest kol kvůli problémům s bateriemi a nedostatku náhradních dílů. Testovací program navíc komplikovaly neočekávané vibrace motoru.
Hlavní prioritou Aston Martinu a Hondy je nyní rychle odstranit technické nedostatky a zajistit spolehlivost vozu před startem sezony. Navzdory obtížnému začátku ale tým pod vedením Lawrence Strolla, s Adrianem Neweym a podporou Hondy, nadále míří vysoko a dlouhodobě chce bojovat o titul.
