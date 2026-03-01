Fernando Alonso upozornil, že Aston Martin zaostává za konkurencí zhruba o měsíc kvůli pozdějším testům nového monopostu. Tým tak musí rychle dohnat ztrátu, aby zůstal konkurenceschopný v úvodních závodech sezony.
Aston Martin vstupuje do sezony 2026 s obavami, že jejich nový monopost ještě není plně připravený. Hlavní problém spočívá v omezeném testování, které tým absolvoval, zatímco konkurence měla mnohem více času na dolaďování svých vozů.
Fernando Alonso otevřeně popsal, jak omezené testování komplikuje přípravu týmu Aston Martin. „Vynechání Barcelony bylo velký problém, protože jsme nejenže neměli test v Barceloně, ale přišli jsme i o natáčecí dny před ním,“ uvedl v Bahrajnu. „Některé týmy jezdily už 9. ledna, takže měly celý měsíc na analýzu dat a řešení problémů. My jsme toho v Barceloně moc nenajeli a ani jsme neměli natáčecí dny před Barcelonou, takže pro nás je tento test v Bahrajnu opravdu první.“
Alonso upozornil, že omezený počet testovacích jízd komplikuje systematické ladění vozu. „Při každém kole objevujeme drobné problémy, a to zpomaluje náš program. Když nejedete čisté jízdy jedna za druhou, opravdu se nepokročí v nastavení vozu.“ Každý test podle něj přináší nové výzvy.
Pro Alonsa je jasné, že ostatní týmy už získaly výhodu díky předchozím testům. „Možná ostatní týmy objevily tyto problémy už během natáčecích dní nebo prvních dvou dnů v Barceloně, a my je řešíme až teď,“ dodal. To podle něj znamená, že Aston Martin začíná sezonu s měsíčním zpožděním oproti nejbližším rivalům.
Technické problémy s testováním mají podle zdrojů PlanetF1.com konkrétní příčinu. Tým narazil na abnormální vibrace motoru dodávaného Hondou, což ještě více omezilo počet čistých testovacích kilometrů. Tým tak musel řešit technické komplikace přímo během testů, místo aby se mohl soustředit na optimalizaci nastavení vozu.
Podpora týmu Aston Martin zůstává i přes komplikace silná. Ambasador týmu Pedro de la Rosa vyzdvihuje přínos Adriana Neweyho, který nedávno přestoupil k týmu. „Nemyslím si, že by se tým příliš změnil. Jsme stejní lidé. Jen od té doby, co přišel Adrian, je jeho vedení nepopiratelné,“ řekl de la Rosa.
Podle něj se hlavní přínos Neweyho ukazuje zejména při technických debriefinzích. „Největší rozdíl, který jsem pocítil, byl například včera po velmi náročném dni testování zde v Bahrajnu. Adrian vedl technický debrief a jeho vedení je tak silné, že celý tým přesně ví, co má dělat,“ doplnil de la Rosa.
Fernando Alonso upozornil, že neustálé řešení drobných problémů během prvního testu komplikuje systematický rozvoj monopostu. „Pokud máme program testování tří různých tuhostí zavěšení, uděláme jednu jízdu a pak se objeví něco v datech. Musíme se podívat na senzor nebo ho vyměnit. Vracíme se zpět, ale o hodinu později je trať už jiná,“ vysvětlil Alonso.
