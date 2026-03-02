Martin Brundle varuje: Aston Martin a Honda zatím zaostávají za konkurencí

Podle experta Martin Brundle míří Aston Martin do sezóny 2026 ve „vážných problémech“ po narušené předsezónní přípravě. Komplikace navíc provázejí i spolupráci s novým dodavatelem motorů, společností Honda.
Martin Brundle otevřeně upozorňuje, že projekt týmu Aston Martin vstupující do nové éry Formule 1 v roce 2026 naráží na zásadní problémy už ve fázi příprav. Ačkoli bývalý jezdec nepochybuje o kvalitě lidí uvnitř stáje, dosavadní obraz z testů podle něj zatím neposkytuje mnoho důvodů k optimismu.
Předsezónní testy v Barceloně a Bahrajnu přinesly Aston Martinu jen omezený prostor pro systematickou práci. Tým absolvoval dohromady přibližně 400 kol, přičemž cenný čas na trati opakovaně narušily technické problémy.
Nejvážnější dopad měly potíže během závěrečného dne a půl v Bahrajnu, kdy tým prakticky přišel o možnost sbírat cenná data. Za komplikace podle všeho mohly problémy s bateriemi a nedostatek náhradních dílů od nového motorového partnera, společnosti Honda.
Spolupráce Aston Martinu s Hondou je přitom stále v počáteční fázi. Současně se tým snaží sladit další klíčové prvky projektu – od příchodu konstruktéra Adriana Neweyho až po plné využití nové továrny, větrného tunelu a simulátoru. Už předem se počítalo s tím, že vše nebude fungovat hladce a okamžitě.
Rozsah problémů, které se během testů objevily, ale podle Brundla překonal původní očekávání. Kombinace technických komplikací a blížícího se úvodního závodu sezóny v Austrálii staví Aston Martin do složité výchozí pozice, která vyžaduje rychlé řešení a maximální koncentraci celého týmu.
Martin Brundle své obavy rozvedl v podcastu The F1 Show na stanici Sky Sports. Upozornil, že problémy Aston Martinu nejsou jen otázkou motoru, nejistota ohledně skutečného výkonu šasi AMR26 výrazně komplikuje další vývoj vozu.
„Je tam nové úplně všechno. A mně je jasné, že korelace mezi větrným tunelem, digitálním tunelem, CFD a stopkami na trati je prostě úplně mimo,“ uvedl Brundle. „Auto při jízdě nevypadalo, že by bylo přilepené k asfaltu.“
Pozornost věnoval i Hondě. „Honda odešla, pak se vrátila. Zdálo se, že jsou hodně pozadu v rekuperaci energie, výkonu i spolehlivosti,“ pokračoval. „A už teď spotřebovávají rozpočtový strop na motorovou stránku kvůli dílům a bateriím.“
Dalším zásadním problémem je podle Brundla nedostatek dat. „Čtyři týmy jezdí s motory Mercedesu, Ferrari má tři týmy. Audi sbírá data samo. Honda má jen Aston Martin. A pokud Aston Martin nejezdí, a většinou nejezdil, nemají prakticky žádná data,“ upozornil. „Je to sněhová koule a Aston Martin je v opravdu vážných potížích.“
Přesto Brundle věří, že tým má kapacity situaci zvládnout. „Jsem si jistý, že mají prostředky i mozkovou kapacitu s tím něco udělat,“ řekl. „Ale nebude to rychlá oprava.“
Mezitím Honda odhalila, že abnormální vibrace jsou jednou z klíčových příčin problémů. Společně s týmem Aston Martin nyní intenzivně pracují na řešení, od kterého si oba partneři slibují návrat k stabilnímu výkonu a postupné zajištění spolehlivosti vozu.
Organizátoři GP Austrálie potvrdili, že úvodní závod sezony v Melbourne proběhne podle plánu navzdory rostoucímu napětí na Blízkém východě, které komplikuje leteckou dopravu. Zároveň ujistil, že pořadatelé jsou na logistické výzvy připraveni a bezpečnost zůstává prioritou.
Charles Leclerc a jeho partnerka Alexandra Saint Mleux jsou svoji. Svatbu potvrdili na sociálních sítích skrze svatební video a několik fotografií.
Podle experta Martin Brundle míří Aston Martin do sezóny 2026 ve „vážných problémech“ po narušené předsezónní přípravě. Komplikace navíc provázejí i spolupráci s novým dodavatelem motorů, společností Honda.
Šéf Ferrari nedávno představil svou předpověď ohledně nadcházející sezony Formule 1, ale teprve čas ukáže, zda se jeho odhad ukáže jako správný.
Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone vyjádřil podporu majiteli Aston Martinu Lawrencu Strollovi a upozornil, že ani velké investice nezaručují zisk titulu. Podle něj tým potřebuje čas a správné propojení všech důležitých faktorů, aby mohl být skutečně konkurenceschopný.
Fernando Alonso upozornil, že Aston Martin zaostává za konkurencí zhruba o měsíc kvůli pozdějším testům nového monopostu. Tým tak musí rychle dohnat ztrátu, aby zůstal konkurenceschopný v úvodních závodech sezony.
Zhoršující se bezpečnostní situace na Blízkém východě vrhá stín na nadcházející Velké ceny Bahrajnu a Saúdské Arábie. Mezinárodní automobilová federace i vedení šampionátu Formule 1 podle dostupných informací vývoj pečlivě sledují a vyhodnocují možná rizika spojená s konáním obou podniků.
Nové vozy Formule 1 pro sezonu 2026 poskytují jezdcům zcela odlišný zážitek z jízdy. Charles Leclerc přiznal, že je pro něj tento rozdíl obzvlášť fascinující a těší se na jeho prozkoumání na trati.
Týmy Formule 1 a FIA dosáhly kompromisu v otázce měření kompresního poměru, který během předsezónního období 2026 vyvolal rozsáhlé technické debaty.
Ikuo Takeishi z Hondy popsal technické problémy pohonné jednotky Aston Martinu, které omezily testování. Tým nyní pracuje na motoru i šasi, aby zajistil spolehlivost a připravenost vozu na sezonu.
Organizátoři Grand Prix Španělska v Madridu odhalili trofej navrženou prestižní automobilkou Pininfarina, která bude udělena vítězi debutujícího závodu v září.
Lewis Hamilton doufá, že jeho druhá sezóna s Ferrari přinese lepší výsledky. Po náročném prvním roce chce potvrdit svůj potenciál a zlepšit výkonnost týmu. Podle Martina Brundla může letošní sezóna nabídnout Hamiltonovi lepší výsledky, pokud udrží psychickou pohodu.