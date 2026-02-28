Nové vozy Formule 1 pro sezonu 2026 poskytují jezdcům zcela odlišný zážitek z jízdy. Charles Leclerc přiznal, že je pro něj tento rozdíl obzvlášť fascinující a těší se na jeho prozkoumání na trati.
Sezona 2026 přináší do Formule 1 největší technickou revoluci za více než deset let a jezdci se musí vypořádat s vozy, které zcela mění způsob, jakým se na trati pohybují. Charles Leclerc přiznal, že ho nová generace aut fascinovala natolik, že otevřela „extrémní“ možnosti jeho jízdního stylu a nabídla zcela nové způsoby, jak získat čas na kolo.
„Jako jezdci se vždy musíme přizpůsobovat a měnit svůj styl jízdy,“ řekl Leclerc médiím, informuje RacingNews365. „Letos je změna větší, než jsme byli zvyklí v minulosti, a hlavně je nyní uvnitř auta mnohem více práce; podíl čisté jízdy je vlastně menší.“
Nové vozy jsou o 30 kilogramů lehčí, mají užší a kratší podvozky a oproti specifikaci 2025, kdy auta často trpěla nedotáčivostí, nyní lépe reagují na příkazy jezdce. Leclerc přiznává, že lehčí auta jsou „více živá“ a umožňují snadnější práci s přetáčivostí: „Rozdíl v hmotnosti je opravdu cítit, auto je více živé a vyvážení vozu můžete ovládat mnohem lépe, zadní část reaguje velmi rychle.“
Podle jeho slov právě možnost experimentovat s přetáčivostí a vyvažováním zadní části vozu nabízí „extrémní“ možnosti optimalizace času na kolo. „Minulý rok s těžším vozem bylo řízení trochu složitější a já jsem vždycky měl rád přetáčivá auta, ale s těmito vozy můžete jít s přetáčivostí mnohem dál,“ dodal Leclerc.
Leclerc zároveň upozorňuje, že řízení nového auta je mnohem komplexnější než dříve. „Teď jde víc o to myslet na všechny systémy v autě a maximálně je využít, než jen o samotnou jízdu,“ vysvětlil.
Přechod mezi kvalifikací a závodem vyžaduje další úpravy jezdeckého stylu. „Když přecházíte z kvalifikace do závodu, stejně jako loni změníte hodně ze svého stylu jízdy, takže teď je to jen jiný způsob řízení,“ doplnil.
Leclercovo nadšení z lehčích a agilnějších vozů ukazuje, že sezona 2026 přináší nový rozměr jezdecké kreativity. Vozy nejsou jen rychlejší, ale také poskytují větší prostor pro experimentování a maximalizaci výkonu.
Předsezonní testy ukazují, že rozdíly mezi týmy mohou být letos výraznější než v minulých letech, což dává Leclercovu pohledu na „extrémní možnosti“ reálný kontext. Aston Martin například čelil zásadním problémům, zatímco Ferrari se může pochlubit rychlými starty, což potvrzuje potenciální dynamiku letošní sezony.
Fanoušci se mohou těšit na nové strategie, rozmanité jízdní styly a napínavé závody, ve kterých schopnost jezdce přizpůsobit se novému vozu může rozhodnout o konečném výsledku. První závod sezony se uskuteční již příští víkend 8. března 2026.
