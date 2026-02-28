Stín nejistoty nad Bahrajnem a Džiddou: F1 a FIA sledují vývoj situace na Blízkém východě

Okruh v Bahrajnu
Okruh v Bahrajnu, foto: Formula1.com
Josef Mráček VČERA 20:19
Zhoršující se bezpečnostní situace na Blízkém východě vrhá stín na nadcházející Velké ceny Bahrajnu a Saúdské Arábie. Mezinárodní automobilová federace i vedení šampionátu Formule 1 podle dostupných informací vývoj pečlivě sledují a vyhodnocují možná rizika spojená s konáním obou podniků.

Napětí mezi Íránem a západní koalicí se během uplynulých hodin dramaticky zintenzivnilo poté, co Spojené státy a Izrael podnikly rozsáhlé ozbrojené útoky na íránská vojenská a strategická zařízení. Následná íránská odveta se promítla do série raketových a dronových útoků napříč Perským zálivem, včetně útoků směrovaných na americké vojenské základny v regionu.

Během sobotního dne bylo potvrzeno, že jedna z raket zasáhla oblast Juffairu v bahrajnské metropoli Manamě, kde sídlí velitelství páté flotily amerického námořnictva. Bahrajnské úřady nařídily evakuaci obyvatel a vyzvaly je, aby se uchýlili do bezpečných prostorů. Sirény varující před leteckými hrozbami byly slyšet v několika částech země.

V odpověď na eskalaci oblastní bezpečnostní situace zrušila společnost Pirelli plánovanou dvoudenní testovací akci pneumatik ve ****, která byla naplánována jako příprava na nadcházející sezónu Formule 1. F1 a dodavatelé ujistili, že všichni zaměstnanci na místě jsou v pořádku a pracují na jejich bezpečném přesunu zpět do Evropy či na další závody.

„Naše příští tři závody jsou v Austrálii, Číně a Japonsku – nejsou v blízkovýchodním regionu a neproběhnou po dobu několika týdnů,“ uvedl mluvčí Formula One Management (FOM) v reakci na otázky médií. „Jako vždy pečlivě sledujeme jakoukoli situaci tohoto druhu a úzce spolupracujeme s příslušnými orgány.“

Charles Leclerc ve Ferrari SF-26

Charles Leclerc vysvětluje nové možnosti řízení letošních vozů: Jízda je živější a náročnější

Sezóna Formule 1 stále počítá s konáním Velké ceny Bahrajnu 12. dubna a Velké ceny Saúdské Arábie v Džiddě o týden později. Obě akce jsou součástí předsezónní série závodů a zatím nejsou oficiálně ohroženy.

Odborníci a úředníci v regionu však upozorňují, že současná fáze konfliktu by mohla dlouhodobě ohrozit stabilitu Perského zálivu. Raketové útoky byly zaznamenány nad několika státy GCC, včetně Saúdské Arábie, Kuvajtu, Kataru a Spojených arabských emirátů, přičemž některé země potvrdily, že jejich obranné systémy střely úspěšně zachytily.

Reakce vlád regionu se liší. Rijád ostře odsoudil íránské útoky a slíbil podporu svým partnerům v zálivu, zatímco mezinárodní organizace vyzývají k rychlému návratu k diplomatickému řešení situace.

I přes rostoucí napětí F1 a FIA zatím potvrzují, že závody v Bahrajnu a Džiddě se uskuteční podle plánu. Někteří pracovníci paddocku se ale už zajišťují alternativními cestami do Austrálie nebo jinam, aby se vyhnuli možným komplikacím s leteckou dopravou a bezpečnostními opatřeními v regionu.

V následujících týdnech bude důležité sledovat rozhodnutí úřadů, která mohou ovlivnit, zda závody proběhnou bez omezení, nebo zda bude nutné upravit program tak, aby byla zajištěna bezpečnost jezdců, týmů a personálu.

Zatím vše nasvědčuje tomu, že závody zůstanou v kalendáři, ale situace se neustále vyvíjí a vedení F1 i FIA ji bedlivě sledují.

