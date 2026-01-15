McLaren posiluje jezdecký tým: Leonardo Fornaroli a Pato O’Ward v roli rezervních pilotů

Jezdecká akademie Mclarenu
Jezdecká akademie Mclarenu, foto: McLaren
Josef Mráček DNES 18:03
Sdílej:

McLaren oznámil, že si roli rezervního jezdce Formule 1 rozdělí šampion Formule 2 a přední jezdec IndyCar. Tým tím potvrzuje důraz na kombinaci mladého talentu a mezinárodních zkušeností napříč šampionáty.

McLaren potvrdil, že pro sezonu 2026 budou jeho rezervními jezdci úřadující šampion Formule 2 Leonardo Fornaroli a zkušený pilot IndyCar Pato O’Ward. Tým tak kombinuje mladý evropský talent se zkušenostmi z amerických závodů a ukazuje, že chce připravovat jezdce pro budoucnost Formule 1 i propojit různé závodní šampionáty.

Fornaroli, který se k týmu připojil už v prosinci po zisku titulu ve Formuli 2, bude většinu sezony působit jako hlavní rezervní pilot. Bude úzce spolupracovat se stálou jezdeckou sestavou Oscarem Piastrim a Landem Norrisem a absolvuje intenzivní testovací a simulační program, aby byl připraven kdykoli zasáhnout. „Je to pro mě vzrušující krok v kariéře a těším se, že budu moci přispět týmu, který pravidelně bojuje o tituly,“ uvedl Fornaroli.

Pato O’Ward bude rezervní roli vykonávat paralelně se svými závazky v IndyCar, kde patří k hlavním tahounům Arrow McLaren. Mexičan už má za sebou několik testů F1 a zkušenosti z pátečních tréninků, které podle odborníků zvyšují jeho hodnotu jako rezervního pilota. „Každá příležitost být blíž Formuli 1 je pro mě cenná,“ řekl O’Ward. „Těším se, že budu v této roli pokračovat a dále se rozvíjet.“

Daniel Ricciardo před závoděm v Austinu

Daniel Ricciardo opět v akci: Australan se spojil s Fordem

Součástí oznámení byla i kompletní sestava McLaren Driver Development Programme pro rok 2026, která zahrnuje devět jezdců napříč juniorskými kategoriemi, F1 Academy a vytrvalostními závody. Zkušený Richard Verschoor bude sbírat zkušenosti v European Le Mans Series před plánovaným vstupem McLarenu do WEC s hypercary v roce 2027. Matteo De Palo, Christian Costoya a Dries Van Langendonck se připravují na programy ve Formuli 3 a 4, zatímco Lloyd, Stevens a Ella Hakkinen (dcera Mika Häkkinena) se soustředí na F1 Academy a testovací programy F4.

Alessandro Alunni Bravi, ředitel McLarenu pro obchodní záležitosti, uvedl, že tým má velmi silnou a vyváženou skupinu jezdců, což potvrzuje kvalitu jejich talentového programu. „S Fornarolim a O’Wardem jako rezervními piloty připravujeme profesionální řadu jezdců pro Formuli 1, IndyCar i nadcházející vytrvalostní závody,“ dodal.

Celkově McLaren potvrzuje dlouhodobou strategii, která propojuje juniorskou školu, IndyCar a vytrvalostní závody, aby tým měl připravené jezdce nejen pro současnou sezonu, ale i pro budoucí ambice napříč světovým motorsportem.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
McLaren Leonardo Fornaroli
Stalo se
Novinky
Jezdecká akademie Mclarenu

McLaren posiluje jezdecký tým: Leonardo Fornaroli a Pato O’Ward v roli rezervních pilotů

McLaren oznámil, že si roli rezervního jezdce Formule 1 rozdělí šampion Formule 2 a přední jezdec IndyCar. Tým tím potvrzuje důraz na kombinaci mladého talentu a mezinárodních zkušeností napříč šampionáty.

Novinky
Fernando Alosno v Bahrajnu

Johnny Herbert vzpomíná na napjatou konfrontaci s Fernandem Alonsem

Bývalý komentátor Sky F1 Johnny Herbert se ohlédl za jedním z nejnapjatějších okamžiků své kariéry s Fernandem Alonsem. Přiznal, že živé vysílání dokáže přinést situace, které jsou nepředvídatelné a často velmi intenzivní.

Novinky
Daniel Ricciardo před závoděm v Austinu

Daniel Ricciardo opět v akci: Australan se spojil s Fordem

Bývalý pilot F1 Daniel Ricciardo znovu posílil své vazby s automobilovým světem těsně před zajímavou událostí ve čtvrtek. I po ukončení závodní kariéry zůstává Ricciardo aktivní a nadále přitahuje pozornost fanoušků motorsportu.

Novinky
Lando Norris během víkendu GP Saúdské Arábie

Lando Norris: Rád bych závodil s Lewisem Hamiltonem častěji

Lando Norris uvedl, že souboje s Lewisem Hamiltonem patří mezi jeho největší výzvy ve Formuli 1. Tyto duely vnímá nejen jako motivaci, ale i jako ukazatel svého růstu a pokroku jako závodníka.

Novinky
Adrian Newey s Andy Cowellem

Adrian Newey, Honda a nové technologie: Aston Martin cílí na výrazný skok vpřed

Aston Martin míří do sezóny 2026 s ambicí výrazně posunout své výkony díky novým pravidlům F1. I přes velké investice včetně Adriana Neweyho, Hondy a moderních zázemí zůstává otázkou, zda se potenciál promění ve výsledky.

Novinky
Lewis Hamilton v Kanadě

Rozhodnutí Lewise Hamilton může odstartovat zásadní změny na trhu jezdců

Budoucnost jezdeckého trhu ve Formuli 1 visí na jediném jménu, a tím je Lewis Hamilton. Podle Dana Fallowse jeho rozhodnutí o pokračování kariéry určí, kdo zůstane, kdo odejde a jak se letos přeskupí celé vedení týmů.

Novinky
Max Verstappen v Kanadě

Max Verstappen prozrazuje, co čekat od Red Bullu na úvodních testech sezony

První oficiální testy vozů pro sezonu F1 2026 se uskuteční koncem tohoto měsíce v Barceloně. Týmy zde poprvé prověří nové vozy podle letošních technických předpisů a naznačí možné favority nadcházející sezony.
Novinky
Bianchi, Jules

Úleva pro rodinu Julese Bianchiho: Motokára byla nalezena

Philippe Bianchi potvrdil, že motokára jeho zesnulého syna Julese byla nalezena, po tom co bylo z jejich domu odcizeno celkem devět motokár.
Novinky
Oscar Piastri

Oscar Piastri pod palbou kritiky: Max Verstappen tvrdě odsuzuje kontroverzní Monzu

Max Verstappen prohlásil, že by se nikdy nepodřídil týmovým pokynům McLarenu tak, jak to v roce 2025 udělal Oscar Piastri. Jeho slova znovu otevírají debatu o roli týmových příkazů a rozdílných jezdeckých mentalitách ve Formuli 1.
Novinky
Cadillac F1

Nový vzhled, nová éra: Cadillac připravuje na vstup do F1 speciální design

Cadillac vstupuje do testů Formule 1 v Barceloně s ambicí zaujmout a udělat výrazný dojem svým novým designem. Tým se soustředí nejen na výkon, ale i na vizuální stránku, která má signalizovat jeho vážné ambice v šampionátu.
Novinky
Jack Doohan

Jack Doohan končí u Alpine. Ve hře je překvapivý přesun mimo Formuli 1

Alpine se po vzájemné dohodě rozloučí s Jackem Doohanem, který nebude součástí týmu od sezóny 2026. Končí tak kapitola jezdce vychovaného akademií Alpine a obě strany se otevírají novým směrům do budoucna.

Novinky
Šéf Formule 1 Stefano Domenicali

Stefano Domenicali vyzývá Ferrari k jasnému plánu pro nadcházející sezónu

Stefano Domenicali, prezident Formule 1 a bývalý šéf Ferrari, vyzývá tým, aby do sezóny 2026 vstoupil s pozitivní energií a jasným plánem. Podle něj je nyní pro Ferrari klíčové připravit se na nadcházející výzvy a neztratit motivaci.   