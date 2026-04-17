Red Bull vstupuje do nové éry. Laurent Mekies čelí náročné restrukturalizaci týmu

První den Laurenta Mekiese v pozici šéfa Red Bullu
První den Laurenta Mekiese v pozici šéfa Red Bullu, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 11:42
Po náročném roce 2025 se Red Bull sice znovu postavil na nohy, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by dokázal navázat na svou dlouhodobou dominanci.

Red Bull vstoupil do nové éry Formule 1 poměrně chaoticky místo plynulého přechodu. Vedení týmu se postupně vyměnilo, takže tým z Milton Keynes teď musí znovu hledat směr, a to navíc v době velkých technických i organizačních změn.

Rok 2026 měl být přirozeným bodem zlomu, jenže místo evoluce přišel radikální řez. Po konci předchozí generace pravidel se rozpadly vazby, které spojovaly dominantní éru Red Bullu s jejím začátkem v roce 2022. Výsledkem je tým, který působí oslabeně – nejen výkonnostně, ale i strukturálně.

Personální změny přitom nejsou jen okrajovým tématem, ale zásadním zlomem v příběhu týmu. Odchody osobností jako Adrian Newey, Christian Horner a Helmut Marko narušily kontinuitu, na které Red Bull dlouhá léta stavěl své úspěchy. Právě tato trojice patřila k pilířům, jež formovaly dominantní éru stáje.

„Dietrich byl v podstatě jediným lídrem. Dělal rychlá rozhodnutí,“ připomněl Marko vliv zesnulého Dietricha Mateschitze. „Byl to charismatický podnikatel s vizí a ochotou riskovat… takového člověka nelze nahradit jedním člověkem.“ Právě jeho odchod spustil proces změn, jejichž důsledky dnes tým naplno pociťuje.

V čele této přestavby nyní stojí Laurent Mekies. Přestože působí klidně a konsensuálně, vstupuje do zcela odlišné situace než jeho předchůdce. Nemá k dispozici stejnou míru volnosti, protože Red Bull dnes funguje pod mnohem přísnějším dohledem mateřské společnosti, zejména prostřednictvím Oliver Mintzlaff.





První závody po nástupu Laurenta Mekiese přitom nabízely opatrný optimismus. Max Verstappen se rychle vrátil do bojů o pódia a celek působil klidnějším dojmem. Nový šéf stáje však očekávání tlumil a odmítal připisovat zlepšení své osobě, když opakovaně vyzdvihoval práci lidí uvnitř týmu.

Realita se ale naplno ukázala s příchodem monopostu RB22. Bez vlivu Adriana Neweyho a pod vedením Pierra Wachého přišel Red Bull o svou dosavadní technickou převahu. Z týmu, který ještě nedávno diktoval tempo šampionátu, se stal spíše účastník středu pole, což v kontextu předchozí dominance působí jako výrazný a bolestivý pokles výkonnosti.

„Jediné pozitivum je, že když je auto rychlé, dokážeme ho využít, ale zatím neumíme postavit skutečně rychlý monopost,“ řekl otevřeně Isack Hadjar. Zároveň dodal, že motor funguje dobře, problém je ale v podvozku, protože vůz ztrácí výkon v zatáčkách a je tam pomalý. Takto přímá a kritická slova by přitom ještě před rokem v prostředí Red Bullu působila téměř nemyslitelně.

Sám Mekies otevřeně popisuje, že tým zatím tápe. „Začali jsme si lámat hlavu nad tím, co s tím. Něco nám brání dostat z balíku maximum… Je to kombinace základního výkonu a neschopnosti ho využít.“ Z jeho vyjádření je zřejmé, že Red Bull zatím plně nerozumí limitům vlastního vozu.

Problémy navíc nekončí u techniky. Podle informací ze zákulisí se zhoršila atmosféra uvnitř týmu a odchody pokračují i mezi mechaniky a inženýry, informuje PlanetF1. Někteří zaměstnanci hovoří o stále pochmurnější náladě a pocitu, že jejich připomínky zůstávají bez odezvy.

Tato nejistota se promítá i do budoucnosti Maxe Verstappena. Nizozemský šampion není známý trpělivostí s dlouhodobými projekty a jeho smlouva může obsahovat klauzule, které by mu umožnily odejít už po sezoně 2026. V situaci, kdy ani umístění na stupních vítězů není samozřejmostí, mohou být nabídky konkurence velmi lákavé.

Určité důvody k optimismu ale existují. Projekt Red Bull Powertrains zatím působí konkurenceschopně a ve výhledu je i nový větrný tunel. Tyto faktory se však projeví až v delším časovém horizontu, zatímco tlak na okamžité výsledky je neúprosný.

Red Bull se tak ocitl v nelehké roli. Z někdejšího lídra se stal tým, který musí projít náročnou přestavbou, aniž by měl prostor pro chyby. Nejde už o to, zda změny byly nevyhnutelné, ale zda je vedení dokáže zvládnout. A především, jestli Laurent Mekies zvládne situaci stabilizovat dříve, než se propad ještě prohloubí.

Franco Colapinto

Týmy pokračují v přípravách na Miami. Franco Colapinto absolvoval jízdy na Silverstonu

Franco Colapinto absolvoval ve středu filmovací den na Silverstonu s týmem Alpine. Stáj potvrdila, že šlo o součást přípravy na návrat do sezóny v Miami.

Novinky
Max Verstappen

Nad budoucností Maxe Verstappena visí otazník. Robin Frijns má ale jasno

Robin Frijns se zamyslel nad tím, jak by mohla vypadat další kariérní cesta Maxe Verstappena mimo Formuli 1. Naznačil, že jednou z možných variant by mohl být start ve vytrvalostním závodění.

Novinky
Fernando Alonso

Fernando Alonso za volantem Valkyrie. Aston Martin ukázal své monstrum na dráze

Fernando Alonso absolvoval test za volantem vozu Aston Martin Valkyrie, který vznikl pod vedením Adriana Neweyho. Jízda proběhla v rámci příprav na novou sezónu WEC a podtrhla Alonsovo propojení s projekty mimo Formuli 1.

Stefano Domenicali

Letošní pravidla vyvolávají emoce. Stefano Domenicali reaguje na kritiku Maxe Verstappena

Podle šéfa Formule 1 Stefano Domenicali proběhla s Maxem Verstappenem otevřená a věcná diskuse o nových technických pravidlech. Zároveň apeluje na piloty, aby své veřejné výroky vnímali v širším kontextu a uvědomovali si jejich dopad na celý sport.

David Coulthard

Současným jezdcům chybí hlad a bojovnost minulých generací, tvrdí David Coulthard

Bývalý pilot Formule 1 David Coulthard upozorňuje na proměnu mentality v současném paddocku a tvrdí, že dnešním jezdcům oproti jeho éře chybí výraznější emoce a neústupná snaha po vítězství.   

Lewis Hamilton a Charles Leclerc v Suzuce

Charles Leclerc měl v Suzuce jasně navrch nad Lewisem Hamiltonem, hodnotí Eddie Irvine

Bývalý pilot Ferrari Eddie Irvine varuje před unáhlenými závěry o tom, že Lewis Hamilton se v sezóně F1 2026 vrátil do dřívější formy. Podle něj je zatím příliš brzy hodnotit, zda jde o skutečný dlouhodobý návrat, nebo jen o krátkodobé zlepšení.
Max Verstappen

FIA zavádí opatření proti kvalifikačnímu triku Mercedesu a Red Bullu

FIA podle The Race zasáhla proti kvalifikačnímu triku Mercedesu a Red Bullu, kteří v kvalifikaci využívali vypnutí MGU-K k obejití povinného omezování výkonu a získání krátkodobé výkonové výhody na konci kola.
Oscar Piastri

F1 je zpět na Nürburgringu: Test Pirelli narušila závada Oscara Piastriho

Na Nürburgringu v úterý začal testovací program Pirelli, do kterého se zapojili Oscar Piastri a George Russell. Průběh dne však výrazně ovlivnilo nepříznivé počasí i technické potíže McLarenu, které narušily plán testování.
Fernando Alonso a George Russell

Adrian Newey bojuje s tvrdou realitou. Aston Martin hledá cestu z krize

Přestože byl tým Aston Martin před začátkem sezóny považován za jeden z nejatraktivnějších projektů na startovním roštu, dosavadní vývoj naznačuje spíše opak.
Gianpiero Lambiase

Odchod Gianpiera Lambiaseho k McLarenu vyvolává otázky. Montoya nechápe rozhodnutí Red Bullu

Juan Pablo Montoya zpochybnil odchod Gianpieroa Lambiaseho do McLarenu. Podle něj Red Bull mohl udělat víc, aby si klíčového inženýra udržel.

Mattia Binotto

Mattia Binotto odhaluje klíčovou oblast, kde Audi ztrácí výkon

Mattia Binotto upozorňuje na oblasti, kde může Audi dále posouvat své výkony vpřed. Zároveň naznačuje, že probíhající pauza v kalendáři může být důležitým obdobím pro interní práci a další vývoj směrem do sezony.