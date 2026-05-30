George Russell sebevědomě promluvil o šancích na titul mistra světa

George Russell patří mezi hlavní kandidáty na titul mistra světa F1 v sezoně 2026. Jezdec Mercedesu bojuje o prvenství s týmovým kolegou Kimim Antonellim, ale místo sledování soupeřů se soustředí na vlastní výkony. Věří, že pokud podá maximum, může porazit kohokoliv.
Mercedes se po několika složitějších letech vrátil na samotnou špičku Formule 1 a po úvodních závodech sezóny se stal měřítkem výkonnosti celého startovního pole. Díky tomu se George Russell poprvé ve své kariéře ocitl v reálném boji o titul mistra světa.
Britský jezdec momentálně svádí vyrovnaný souboj se svým týmovým kolegou Kimim Antonellim. Mladý Ital po svém příchodu do Mercedesu překvapil rychlostí i konzistencí a dokázal se zařadit mezi nejvážnější kandidáty na celkové prvenství. Vnitrotýmový duel tak představuje jeden z nejzajímavějších příběhů letošní sezóny.
Russell přitom odmítá sledovat bodové rozdíly nebo se příliš zabývat výkony svých soupeřů. Podle svých slov je jeho největším konkurentem on sám. Právě tento přístup zastává během celé své kariéry ve Formuli 1.
„Upřímně řečeno, za svého hlavního soupeře považuji především sám sebe,“ uvedl Russell. „Takto přemýšlím už sedm let během celé své kariéry ve Formuli 1. Vím, že pokud splním všechny své úkoly a všechno udělám správně, mohu porazit kohokoliv.“
Sedmadvacetiletý Brit připomněl, že stejný přístup mu pomohl i v minulých sezónách. V Mercedesu se totiž dokázal vyrovnat a často i porážet tehdejšího týmového kolegu Lewise Hamiltona, než sedminásobný mistr světa zamířil do Ferrari.
„Platilo to loni, když jsem byl týmovým kolegou Kimiho, a platilo to i rok předtím, když jsem závodil vedle Lewise,“ řekl Russell, informuje RacingNews365. Tím naznačil, že své schopnosti považuje za dostatečné bez ohledu na jméno soupeře v druhém voze.
Zahraniční analýzy v posledních týdnech zdůrazňují, že Russellova psychická odolnost a konzistentní výkony patří mezi jeho největší přednosti. Odborní komentátoři připomínají, že schopnost minimalizovat chyby je v dlouhém boji o titul často klíčovým faktorem.
Russell zároveň opakuje, že se nesoustředí na srovnávání s ostatními jezdci. Prioritou je pro něj vlastní výkon, spolupráce s inženýry a maximální využití potenciálu vozu i pneumatik, protože právě tam podle něj leží cesta k úspěchu.
„Nezajímá mě, jaký mám náskok nad ostatními. Soustředím se na to, abych ze sebe dostal maximum, stejně tak z práce s inženýry, nastavení vozu i pneumatik,“ uvedl jezdec Mercedesu.
Na závěr jasně formuloval svůj cíl pro sezónu: „Vím, že pokud všechno zvládnu správně, můžu vyhrávat. A to je můj cíl.“ Russell tak vysílá jasný signál do celého startovního pole, že věří ve své schopnosti bojovat o titul mistra světa Formule 1.
