Změna přístupu Lewise Hamiltona k přípravě přináší ovoce

Lewis Hamilton po silném výsledku na Velké ceně Kanady uvedl, že pravděpodobně už nebude využívat simulátor Ferrari při přípravě na závody. Sedminásobný mistr světa vysvětluje, že mu tento nástroj nepřináší vždy očekávaný přínos, protože chování vozu ve virtuálním prostředí se liší od reality na trati.
Lewis Hamilton naznačil změnu v přístupu k přípravě na závody a uvedl, že simulátor Ferrari už pravděpodobně nebude standardní součástí jeho přípravy. Přesto právě v Kanadě dosáhl svého dosud nejlepšího výsledku v barvách italské stáje.
V Montrealu dojel Hamilton na druhém místě za vítězným Kimi Antonellim z Mercedesu a šlo o jeho nejpřesvědčivější výkon po příchodu do Ferrari. Během víkendu navíc dokázal držet tempo před týmovým kolegou Charlesem Leclercem.
Zásadní obrat v jeho přístupu nastal už po Velké ceně Miami, kde otevřeně uvedl, že simulátor mu v přípravě nepomáhá. Podle něj se vůz SF-26 chová na trati jinak než ve virtuálním prostředí, což komplikuje přesné nastavení.
Simulátor nepoužil ani před Velkou cenou Číny, kde si připsal své první pódiové umístění pro tým. Tyto zkušenosti posílily jeho přesvědčení, že simulátor není klíčovým prvkem jeho výkonu.
Před Velkou cenou Monaka Hamilton připustil, že návrat k simulátoru je nepravděpodobný. Jako důvod zmínil příliš velká rizika spojená s tímto typem přípravy a rozdíly mezi simulací a reálným chováním vozu.
Zároveň ale zdůraznil, že simulátor nechce zcela odmítnout jako vývojový nástroj. Po závodech chce nadále poskytovat zpětnou vazbu, která pomůže Ferrari zlepšit propojení mezi virtuálním modelem a skutečným autem.
„Jsem si jistý, že ho v určitém okamžiku znovu vyzkouším. Bylo by užitečné vrátit se k němu a porovnat data z víkendu, abychom zjistili, kde chybí přesnost,“ uvedl Hamilton.
Dodal také, že zpětná vazba jezdců je pro vývoj zásadní. „Testovací jezdec může popsat jen to, co zná, protože nejezdí závody. Proto je důležité, abychom já a Charles Leclerc dávali přesné informace a pomohli simulátor zlepšit,“ vysvětlil.
Hamilton zároveň přiznal, že jeho přístup k přípravě je spíše tradiční. „Jsem tu vždy, abych pomohl týmu. Ale jestli budu simulátor používat k přípravě na závod? Pravděpodobně ne. Je to užitečný nástroj, ale pro mě není nutný. Jsem spíš stará škola a možná mi to bez něj funguje lépe,“ uzavřel.
Zahraniční média upozorňují, že Hamiltonův postoj zapadá do širší debaty ve Formuli jedna o přesnosti moderních simulátorů. Odborné analýzy poukazují na rozdíly mezi virtuálními modely a skutečným chováním monopostů, které se mohou výrazně projevit zejména na specifických městských tratích. Ferrari zároveň pokračuje ve vývoji simulátoru s cílem zlepšit korelaci dat a celkovou přesnost při nastavování vozu.
