Odstoupení George Russella z Velké ceny Kanady mohlo podle všeho Mercedesu ušetřit potenciálně krizový scénář v rámci týmové dynamiky mezi ním a Kimim Antonellim. Souboj o vedení byl velmi těsný a situace mohla vyústit v nehodu.
Jamie Chadwick se po Velké ceně Kanady 2026 vyjádřila k dění uvnitř Mercedesu, kde George Russell a Kimi Antonelli sváděli intenzivní souboj o vedení závodu.
Podle ní mohl Russellův technický problém a následné odstoupení zabránit situaci, která by jinak mohla vyústit v napětí mezi týmovými kolegy.
„Byla bych zvědavá, jak by to dopadlo až do cíle,“ vysvětlila. „Myslím, že byli jen pár kol od toho, aby to celé skončilo špatně. Nevím, jestli Russellova porucha motoru přišla pro Mercedes zrovna vhod z pohledu týmové politiky.
Souboj mezi Russellem a Antonellim byl podle ní očekávaný, protože moderní technické regulace umožňují jezdcům jet velmi blízko za sebou a často spolu přímo bojovat.
Chadwick zároveň upozornila, že charakter okruhu v Montrealu příliš nepřeje předjíždění, což ještě více zvyšovalo tlak mezi oběma jezdci Mercedesu. „Na této trati se předjíždí velmi těžko. Kdykoli se Kimi pokusil o útok, musel být extrémně blízko Georgovi. Takový typ souboje o vedení jsme dlouho neviděli,“ řekla.
Antonelli přitom přijížděl do Kanady ve skvělé formě po sérii vítězství a podle Chadwick to výrazně ovlivnilo jeho sebevědomí i agresivní styl jízdy. „Mám pocit, že George využil své zkušenosti, když to bylo potřeba v kvalifikaci. Ale Kimi byl celý víkend o něco rychlejší, hlavně v závodě,“ vysvětlila.
Chadwick také zdůraznila, že Antonelliho přístup ukazuje velkou sebedůvěru a hlad po úspěchu, který roste s každým vítězstvím. „Je vidět, že má obrovskou motivaci. Necítí se jako druhý jezdec v týmu. Jeho sebevědomí roste a jede s mentalitou, že má právo být vpředu,“ dodala.
Odstoupení George Russella z Velké ceny Kanady mohlo podle všeho Mercedesu ušetřit potenciálně krizový scénář v rámci týmové dynamiky mezi ním a Kimim Antonellim. Souboj o vedení byl velmi těsný a situace mohla vyústit v nehodu.
Cadillac po analýze potvrdil, že rozumí příčině poruchy zavěšení Sergia Péreze v Kanadě a problém už odstranil. Šéf týmu Graeme Lowdon uvedl, že incident vypadal dramatičtěji, než ve skutečnosti byl, a odmítl spekulace o jezdeckých změnách i obavy směrem k Monaku.
Max Verstappen v roce 2026 neplánuje další vytrvalostní závody, ale nevylučuje start v 24h Daytoně 2027. Fanoušci jeho účast ve velké většině podporují. Zatím jde jen o úvahy, které mohou ovlivnit jeho program vedle Formule 1 a další plány mimo šampionát.
Kimi Räikkönen označil Maxe Verstappena za nejlepšího jezdce současné Formule 1. Vzpomněl na jeho debut v Red Bullu v roce 2016, kdy hned při první příležitosti zvítězil ve Španělsku. Podle Räikkönena se tehdy zrodila hvězda. Verstappen od té doby vybojoval několik titulů mistra světa a stal se jednou z dominantních postav moderní F1.
Ferrari představilo svůj první elektromobil Luce, který vyvolal rozporuplné reakce. Lewis Hamilton a Charles Leclerc chválí jeho technologie, jízdní vlastnosti i futuristický design. Bývalý šéf Ferrari Luca di Montezemolo naopak kritizuje odklon od tradičních hodnot značky.
Lewis Hamilton podle bývalého inženýra Ferrari Roba Smedleyho získal v Kanadě psychologickou výhodu nad Charlesem Leclercem. Dojel druhý a výrazně ho porazil. Leclerc označil víkend za jeden z nejhorších v kariéře. Smedley tvrdí, že to ovlivnilo jeho psychiku i týmový souboj.
George Russell patří mezi hlavní kandidáty na titul mistra světa F1 v sezoně 2026. Jezdec Mercedesu bojuje o prvenství s týmovým kolegou Kimim Antonellim, ale místo sledování soupeřů se soustředí na vlastní výkony. Věří, že pokud podá maximum, může porazit kohokoliv.
Mercedes ukončil jednání o koupi 24% podílu ve stáji Alpine F1 od společnosti Otro Capital. Důvodem měla být vysoká požadovaná cena, která oceňuje tým až na tři miliardy dolarů. Odchod Mercedesu posiluje pozici Christiana Hornera, jehož plány však může zkomplikovat právo veta Renaultu.
Technický ředitel Mercedesu James Allison odhalil příčinu předčasného odstoupení George Russella při Velké ceně Kanady. Porucha ukončila jeho závod po 29 kolech a připravila ho o boj s Antonellim, který vyhrál čtvrtý závod v řadě.
FIA rozhodla, že Monako 2026 se pojede bez aktivní aerodynamiky, „straight mode“ i DRS kvůli bezpečnosti v úzkých ulicích a tunelu. Vozy budou mít pevné aero, což výrazně změní techniku i strategii závodu v Monte Carlu.
Zak Brown připustil, že McLaren by mohl v budoucnu zvážit vývoj vlastních F1 motorů, pokud by to dávalo finanční smysl. Reaguje tak na úvahy FIA o návratu k jednodušším V8 jednotkám. Tým je ale zatím spokojený se spoluprací s Mercedesem.
Valtteri Bottas čelí po Velké ceně Kanady spekulacím o možné ztrátě místa u Cadillacu. Zákulisní zdroje ale tvrzení odmítají a zdůrazňují, že tým si zkušeného Fina nadále cení. Náhradník Colton Herta navíc aktuálně nesplňuje podmínky pro závodění ve Formuli 1.