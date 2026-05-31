Cadillac vysvětluje incident v Kanadě: Problém u Sergia Péreze vysvětlen

Cadillac po analýze potvrdil, že rozumí příčině poruchy zavěšení Sergia Péreze v Kanadě a problém už odstranil. Šéf týmu Graeme Lowdon uvedl, že incident vypadal dramatičtěji, než ve skutečnosti byl, a odmítl spekulace o jezdeckých změnách i obavy směrem k Monaku.
Cadillac po detailní analýze potvrdil, že přesně chápe příčinu technického selhání, které vedlo k odstoupení Sergia Péreze během Velké ceny Kanady Formule 1 2026.
Šéf týmu Graeme Lowdon uvedl, že problém byl identifikován a odstraněn a že incident nepředstavuje systémové riziko pro další závody. Podle Lowdona navíc situace vypadala na televizních záběrech dramatičtěji, než jaká byla realita na trati.
„Plně rozumíme tomu, co se v Montrealu stalo. Vypadalo to mnohem dramatičtěji, protože na onboardu bylo vidět hodně trosek – šlo hlavně o brzdy,“ uvedl Lowdon pro portál PlanetF1. Dodal také, že porucha nebyla náhlá, ale předcházelo jí technické selhání ještě před samotným brzděním do zatáčky.
„Už před tím došlo k selhání a při brzdění pak systém nedržel komponenty tak, jak měl, což vedlo k finálnímu rozpadu,“ vysvětlil. Cadillac zároveň zdůraznil, že příčina je známá a již byla vyřešena, takže tým neočekává žádné opakování problému v následujících závodech. „Je to něco, co už bylo napraveno. Nemáme žádné obavy směrem k Monaku,“ dodal Lowdon.
Incident byl přirovnáván k podobným technickým selháním v minulosti v F1, tým však tvrdí, že nejde o nic neobvyklého v kontextu moderních závodních vozů. Zkušenosti Péreze i jeho týmového kolegy Valtteriho Bottase považuje Cadillac za klíčový faktor pro nadcházející Velkou cenu Monaka.
„Máme jezdce, kteří Monako dobře znají. To je velká výhoda. Jsme teprve na začátku sezóny, ale těšíme se na další závody,“ uvedl Lowdon. Zároveň odmítl spekulace o možné výměně Bottase a označil je za nepodložené.
Podle něj nemají tvrzení o příchodu testovacího jezdce Coltona Herty žádný základ, mimo jiné i proto, že americký jezdec nesplňuje požadované podmínky FIA superlicence.
Lowdon také kritizoval některé mediální spekulace jako neznalé základních pravidel Formule 1 a zdůraznil, že tým se soustředí výhradně na výkon na trati.
Cadillac tak vstupuje do Monaka s uklidněnou situací uvnitř týmu a jasným cílem navázat na zkušenosti svých jezdců v jedné z nejnáročnějších Grand Prix sezóny.
