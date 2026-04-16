Fernando Alonso za volantem Valkyrie. Aston Martin ukázal své monstrum na dráze

Fernando Alonso absolvoval test za volantem vozu Aston Martin Valkyrie, který vznikl pod vedením Adriana Neweyho. Jízda proběhla v rámci příprav na novou sezónu WEC a podtrhla Alonsovo propojení s projekty mimo Formuli 1.
Sezóna 2026 se ocitla v neplánované pauze poté, co byly z kalendáře odstraněny dubnové podniky v Bahrajnu a Saúdské Arábii. Vzniklá mezera v kalendáři tak přirozeně otevírá prostor jezdcům, kteří mezitím hledají další závodní příležitosti mimo hlavní šampionát.
V paddocku je v posledních týdnech patrný výraznější přesun směrem k alternativním kategoriím motorsportu. Část jezdců volí testovací jízdy, jiní naopak nastupují do ostrých startů ve vytrvalostních nebo GT šampionátech.
Jedním z příkladů je Lance Stroll, týmový kolega Fernanda Alonsa Aston Martinu, který se objevil na startu úvodního závodu GT World Challenge Europe.
Pozornost ale směřuje i k Nürburgringu, kde se Max Verstappen chystá na kvalifikační část slavného 24hodinového závodu, což dál podtrhuje rostoucí propojení Formule 1 s vytrvalostní scénou.
Do stále užšího propojení různých disciplín motorsportu zapadá i Fernando Alonso, který se znovu posadil do kokpitu mimo svět monopostů. Na okruhu Circuit Paul Ricard absolvoval test vozu Aston Martin Valkyrie LM, jedné z nejradikálnějších verzí projektu zaměřeného na vytrvalostní závody.
Na vývoji tohoto stroje se podílel také designér Adrian Newey, jehož jméno je dlouhodobě spojováno s nejúspěšnějšími monoposty v historii Formule 1.
Test proběhl v rámci uzavřené akce a Fernando Alonso si jej pochvaloval i na sociálních sítích. „Skvělý den a vždy je dobré znovu si připomenout prototypové roky! Neuvěřitelný zážitek a úžasný zvuk,“ uvedl španělský jezdec.
Valkyrie LM představuje špičku spojení silničního hypercaru a závodní technologie, přičemž její závodní verze již zasahují i do světového šampionátu vytrvalostních vozů WEC.
Aston Martin mezitím dál rozšiřuje svůj závodní záběr působnosti. Po návratu do Formule 1 v roce 2021 postupně posiluje i své aktivity ve vytrvalostních projektech, na nichž staví také historickou sportovní tradici značky.
Výrazným milníkem byl také příchod Adriana Neweyho po jeho odchodu z Red Bullu, který ještě více propojil technický vývoj napříč jednotlivými závodními programy a posílil ambice týmu v různých disciplínách.
Fernando Alonso přitom ve vytrvalostních závodech rozhodně není nováčkem, v minulosti triumfoval v legendárním závodě 24 Hours of Le Mans s Toyotou v letech 2018 a 2019.
Nová sezóna FIA World Endurance Championship startuje už tento víkend závodem 6 hodin Imoly.
