Kimi Räikkönen vzpomíná na debut Maxe Verstappena: Tehdy se zrodila hvězda

Kimi Räikkönen označil Maxe Verstappena za nejlepšího jezdce současné Formule 1. Vzpomněl na jeho debut v Red Bullu v roce 2016, kdy hned při první příležitosti zvítězil ve Španělsku. Podle Räikkönena se tehdy zrodila hvězda. Verstappen od té doby vybojoval několik titulů mistra světa a stal se jednou z dominantních postav moderní F1.
Kimi Räikkönen, mistr světa Formule 1 z roku 2007, se v ojedinělém rozhovoru vyjádřil k tomu, kdo je podle něj nejlepším jezdcem současné F1. Bez váhání označil Maxe Verstappena, kterého sleduje od jeho úplných začátků v elitní kategorii.
Räikkönen připomněl Velkou cenu Španělska 2016, kde Verstappen poprvé startoval za hlavní tým Red Bullu a hned dokázal zvítězit. Tento moment označil za zásadní okamžik, kdy bylo jasné, že se na scéně objevila nová hvězda.
„Verstappen! Viděl jsem ho debutovat ve Formuli 1 během mého druhého působení ve Ferrari. Max je fenomenální,“ uvedl Räikkönen pro Quotidiano Sportivo.
Dodal také, že právě tento závod mu zůstal v paměti jako moment, kdy si uvědomil výjimečnost nizozemského jezdce: „Vyhrál svůj první závod ve Španělsku přímo přede mnou. Tehdy jsem pochopil, že se narodila hvězda.“
Verstappen od té doby výrazně ovládl moderní éru Formule 1. Po svém prvním titulu v roce 2021 přidal další mistrovské sezóny a stal se jedním z nejúspěšnějších jezdců historie. V posledních letech byl opakovaně hodnocen jako nejlepší jezdec sezóny jak kolegy, tak šéfy týmů.
Räikkönen, který je posledním mistrem světa Ferrari před současnou érou, zároveň připomněl, že jeho titul z roku 2007 vznikl v jedné z nejtěsnějších bitev v historii šampionátu proti Lewisovi Hamiltonovi a Fernandu Alonsovi.
„Když jsem na konci roku 2018 odcházel z Ferrari, přál jsem týmu, aby co nejdříve našel svého nástupce mezi mistry světa. To se zatím nestalo, ale zvenčí vidím povzbudivé signály,“ uvedl Räikkönen.
V současné době se Ferrari stále snaží navázat na své historické úspěchy. Lewis Hamilton, který do týmu přišel s cílem získat rekordní osmý titul, a Charles Leclerc představují hlavní naděje italské stáje.
Naopak Mercedes podle dostupných informací z posledních sezón znovu nabírá formu a patří mezi nejkonkurenceschopnější týmy. Hamilton přitom letos dosáhl nejlepšího výsledku Ferrari v podobě druhého místa v Kanadě.
Räikkönen během kariéry vyhrál 21 závodů Grand Prix a stal se jednou z nejoblíbenějších postav moderní F1 díky svému klidnému a přímočarému vystupování.
Jeho poslední start přišel v roce 2021 v Abú Zabí, závodě, který se zapsal do historie jako moment, kdy Verstappen získal svůj první titul mistra světa v dramatickém finále sezóny proti Hamiltonovi.
Odstoupení George Russella z Velké ceny Kanady mohlo podle všeho Mercedesu ušetřit potenciálně krizový scénář v rámci týmové dynamiky mezi ním a Kimim Antonellim. Souboj o vedení byl velmi těsný a situace mohla vyústit v nehodu.
Cadillac po analýze potvrdil, že rozumí příčině poruchy zavěšení Sergia Péreze v Kanadě a problém už odstranil. Šéf týmu Graeme Lowdon uvedl, že incident vypadal dramatičtěji, než ve skutečnosti byl, a odmítl spekulace o jezdeckých změnách i obavy směrem k Monaku.
Max Verstappen v roce 2026 neplánuje další vytrvalostní závody, ale nevylučuje start v 24h Daytoně 2027. Fanoušci jeho účast ve velké většině podporují. Zatím jde jen o úvahy, které mohou ovlivnit jeho program vedle Formule 1 a další plány mimo šampionát.
Ferrari představilo svůj první elektromobil Luce, který vyvolal rozporuplné reakce. Lewis Hamilton a Charles Leclerc chválí jeho technologie, jízdní vlastnosti i futuristický design. Bývalý šéf Ferrari Luca di Montezemolo naopak kritizuje odklon od tradičních hodnot značky.
Lewis Hamilton podle bývalého inženýra Ferrari Roba Smedleyho získal v Kanadě psychologickou výhodu nad Charlesem Leclercem. Dojel druhý a výrazně ho porazil. Leclerc označil víkend za jeden z nejhorších v kariéře. Smedley tvrdí, že to ovlivnilo jeho psychiku i týmový souboj.
George Russell patří mezi hlavní kandidáty na titul mistra světa F1 v sezoně 2026. Jezdec Mercedesu bojuje o prvenství s týmovým kolegou Kimim Antonellim, ale místo sledování soupeřů se soustředí na vlastní výkony. Věří, že pokud podá maximum, může porazit kohokoliv.
Mercedes ukončil jednání o koupi 24% podílu ve stáji Alpine F1 od společnosti Otro Capital. Důvodem měla být vysoká požadovaná cena, která oceňuje tým až na tři miliardy dolarů. Odchod Mercedesu posiluje pozici Christiana Hornera, jehož plány však může zkomplikovat právo veta Renaultu.
Technický ředitel Mercedesu James Allison odhalil příčinu předčasného odstoupení George Russella při Velké ceně Kanady. Porucha ukončila jeho závod po 29 kolech a připravila ho o boj s Antonellim, který vyhrál čtvrtý závod v řadě.
FIA rozhodla, že Monako 2026 se pojede bez aktivní aerodynamiky, „straight mode“ i DRS kvůli bezpečnosti v úzkých ulicích a tunelu. Vozy budou mít pevné aero, což výrazně změní techniku i strategii závodu v Monte Carlu.
Zak Brown připustil, že McLaren by mohl v budoucnu zvážit vývoj vlastních F1 motorů, pokud by to dávalo finanční smysl. Reaguje tak na úvahy FIA o návratu k jednodušším V8 jednotkám. Tým je ale zatím spokojený se spoluprací s Mercedesem.
Valtteri Bottas čelí po Velké ceně Kanady spekulacím o možné ztrátě místa u Cadillacu. Zákulisní zdroje ale tvrzení odmítají a zdůrazňují, že tým si zkušeného Fina nadále cení. Náhradník Colton Herta navíc aktuálně nesplňuje podmínky pro závodění ve Formuli 1.