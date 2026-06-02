Lando Norris vidí Ferrari jako hlavního favorita pro Monako

Lando Norris a šéf McLarenu Andrea Stella se shodují, že Ferrari bude patřit mezi hlavní favority Velké ceny Monaka. Italský tým má podle nich výraznou výhodu v pomalých zatáčkách a technických pasážích, které rozhodují na městském okruhu v Monte Carlu, zatímco McLaren věří v vlastní šanci.
Lando Norris po Velké ceně Kanady uvedl, že Ferrari považuje za tým, který bude v Monaku velmi silný. Podle něj má italská stáj výraznou výhodu v pomalých sekcích, které na městském okruhu rozhodují o výsledku.
„Upřímně si myslím, že Ferrari bude v Monaku na pole position,“ řekl Norris. „Jejich výkon v pomalých zatáčkách je mnohem lepší než u všech ostatních.“
Britský jezdec zároveň připustil, že McLaren si je vědom svých slabin. Přestože má na Monako pozitivní vzpomínky z minulosti, tentokrát očekává velmi náročný víkend bez velkých jistot.
„Těším se na Monako, protože je to Monako. Loni jsem tam měl dobrý závod a byl to jeden z mých nejlepších víkendů,“ uvedl Norris. „Ale v oblastech, kde víme, že ztrácíme, to není něco, co by mi dávalo velkou jistotu.“
Na jeho slova navázal šéf McLarenu Andrea Stella, který Norrisovo hodnocení potvrdil. Podle něj data z telemetrie jasně ukazují, že Ferrari je mimořádně silné v zatáčkách a zejména v technických pasážích, které Monako definuje.
„Když se podíváme na data z GPS, vidíme, že Ferrari je velmi silné v zatáčkách, například v prvním sektoru,“ uvedl Stella. „Nejde jen o pomalé zatáčky, ale také o pasáže přes obrubníky, které Monako výrazně charakterizují.“
Stella zároveň upozornil, že v Monaku se téměř neprojevuje slabina Ferrari na rovinkách, která se v jiných závodech ukazuje jako nevýhoda. Charakter tratě v Monte Carlu tento rozdíl prakticky eliminuje.
„V Kanadě Ferrari ztrácí na rovinkách, ale v Monaku jich tolik není,“ dodal Stella. „Proto má Lando pravdu, když říká, že Ferrari může být favoritem na pole position.“
Šéf McLarenu ale zároveň zdůraznil, že jeho tým zůstává v boji o přední pozice. McLaren má podle něj dobrý potenciál v pomalých zatáčkách, ale monacký okruh obsahuje i rychlejší úseky, které mohou výrazně ovlivnit konečné pořadí. Přesto věří, že McLaren může navázat na loňské silné vystoupení a znovu bojovat o vítězství.
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Lando Norris a šéf McLarenu Andrea Stella se shodují, že Ferrari bude patřit mezi hlavní favority Velké ceny Monaka. Italský tým má podle nich výraznou výhodu v pomalých zatáčkách a technických pasážích, které rozhodují na městském okruhu v Monte Carlu, zatímco McLaren věří v vlastní šanci.
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