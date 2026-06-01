McLaren v Monaku oslaví historický milník. Představil speciální výroční zbarvení

McLaren si při Velké ceně Monaka připomene jeden z nejvýznamnějších milníků ve své historii. Britská stáj představila speciální výroční zbarvení monopostu, kterým oslaví dlouholetou přítomnost ve Formuli 1. Symbolické je, že oslavy proběhnou právě v Monaku, kde tým před desítkami let absolvoval svůj první závod v královně motorsportu.
McLaren nasadí během závodních víkendů v Monaku a Barceloně jedinečné zbarvení vozu MCL40. Nový design kombinuje tmavší odstín tradiční papájové oranžové s černými prvky a obsahuje řadu detailů připomínajících nejvýznamnější okamžiky historie stáje. Cílem je vzdát hold minulosti a zároveň ukázat cestu, kterou tým během svého působení ve Formuli 1 urazil.
Volba Monaka není náhodná. Právě zde připadá McLarenu jubilejní závodní víkend a zároveň jde o místo, kde se začala psát historie týmu. V ulicích monackého knížectví totiž Bruce McLaren absolvoval premiérový start se stájí nesoucí jeho jméno ve Formuli 1. Od té doby se McLaren zařadil mezi nejvýznamnější a nejúspěšnější značky v historii motorsportu a nepřetržitě působí v mistrovství světa Formule 1.
Speciální vzhled vozu obsahuje odkazy na největší úspěchy McLarenu. Fanoušci na něm mohou najít připomínky mistrovských sezon, slavných vítězství i dalších významných rekordů a momentů, které se zapsaly do historie týmu. Design tak funguje jako vizuální kronika úspěchů napříč několika generacemi.
Součástí oslav budou také upravené závodní kombinézy jezdců. Lando Norris a Oscar Piastri nastoupí v převážně černém provedení doplněném papájovými prvky a výroční grafikou, která navazuje na podobu speciálního monopostu.
Před samotným závodním víkendem se uskuteční slavnostní ceremonie, během níž se vedle současného vozu představí také historický model M2B. Organizátoři pozvali řadu významných osobností spojených s minulostí stáje, včetně bývalých vítězů Grand Prix za volantem McLarenu.
Generální ředitel týmu Zak Brown označil tento okamžik za ideální příležitost k připomenutí bohaté historie stáje. „Postavit se letos v Monaku na start našeho jubilejního závodu je ideální příležitostí připomenout si naši bohatou historii v motorsportu. Jsme teprve druhým týmem, který tohoto neuvěřitelného milníku dosáhl, a proto je to perfektní chvíle zamyslet se nad naší minulostí, přítomností i budoucností,“ uvedl.
Brown zároveň vyzdvihl charakter týmu, který podle něj dokázal překonat úspěšná i složitější období. „Během celé naší historie tento tým vždy prokazoval odhodlání a houževnatost, ať už v dobách vítězství, nebo v náročnějších časech. McLaren se nikdy nevzdává a toto zbarvení i slavnostní okamžik představují výjimečný způsob, jak oslavit cestu, kterou jsme urazili,“ řekl.
Podle zahraničních médií nejde pouze o připomínku dlouhé historie, ale také o důkaz současného vzestupu stáje. McLaren se v posledních sezonách opět zařadil mezi hlavní kandidáty na vítězství a bojuje na čele startovního pole. Oslavy tak propojují slavnou minulost s ambicemi do dalších let.
Výroční víkend v Monaku bude připomínkou všech významných osobností, vozů a úspěchů, které formovaly jednu z nejslavnějších značek motorsportu. Jak na závěr zdůraznil Zak Brown „Od našeho prvního závodu zde v Monaku až po dnešek jsme dokázali mnoho. A teď vzhůru za další tisícovkou.“
