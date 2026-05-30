Lewis Hamilton získal psychologickou výhodu nad Charlesem Leclercem, říká Rob Smedley

Lewis Hamilton podle bývalého inženýra Ferrari Roba Smedleyho získal v Kanadě psychologickou výhodu nad Charlesem Leclercem. Dojel druhý a výrazně ho porazil. Leclerc označil víkend za jeden z nejhorších v kariéře. Smedley tvrdí, že to ovlivnilo jeho psychiku i týmový souboj.
Lewis Hamilton zaznamenal v Kanadě svůj dosud nejlepší výsledek ve Ferrari, když dojel na druhém místě a porazil i Maxe Verstappena v přímém souboji o pozici na stupních vítězů. Přestože nevyhrál, šlo o výrazné zlepšení jeho formy a jeden z nejlepších víkendů v aktuální sezóně.
Současně Hamilton překonal svého týmového kolegu Charlese Leclerca jak v kvalifikaci, tak v samotném závodě. V kvalifikaci Leclerca porazil o více než desetinu sekundy, Monačan startoval až osmý a za Hamiltonem zaostal o tři pozice.
Leclerc po kvalifikaci otevřeně přiznal nespokojenost a situaci označil za mimořádně těžkou. „Upřímně, je to jeden z nejhorších víkendů mé kariéry,“ uvedl Monačan po sobotním výkonu. V závodě sice dojel čtvrtý, ale na Hamiltona ztratil více než 30 sekund a dodal, že pocit z jízdy byl výrazně lepší než výsledky.
Podle bývalého závodního inženýra Ferrari Roba Smedleyho měl Hamiltonův výkon i psychologický dopad na Leclerca. Tvrdí, že rozdíl ve výkonnosti ovlivnil jeho sebevědomí a reakce po víkendu.
„Lewis byl v Montrealu vždy výjimečný. Byl rychlejší než Charles. To se mu dostalo do hlavy, protože najednou začal říkat, že měl jeden z nejhorších víkendů své kariéry ve Formuli 1,“ uvedl Smedley v podcastu v podcastu High Performance Racing.
Dodal také, že kdyby byl Hamilton výrazně pomalejší, Leclerc by pravděpodobně svůj výkon nehodnotil tak negativně. Podle něj šlo o kombinaci sportovního tlaku a vnitrotýmové rivality, která zesílila rozdíl v jejich výkonech.
Zajímavostí je také Hamiltonovo rozhodnutí omezit práci na simulátoru před závodem v Kanadě. Podle dostupných informací měl pocit, že virtuální nastavení vozu ho vedlo nesprávným směrem, a rozhodl se více spoléhat na reálné jízdy.
„Říkal, že nejel na simulátoru před Kanadou, protože měl pocit, že ho to táhlo špatným směrem,“ popsal situaci Smedley. „A pak má jeden vzorek a najednou to vypadá, že když nejezdíte na simulátoru, jste na pódiu,“ dodal s nadsázkou.
Hamiltonův výkon v Kanadě navíc snížil jeho bodovou ztrátu na Leclerca v celkovém pořadí na pouhé tři body. To zvyšuje napětí před dalším závodem v Monaku, kde Leclerc tradičně patří mezi favority a bude chtít domácí víkend využít k protiútoku v týmovém souboji.
Velká cena Kanady přinesla ve Ferrari výrazný kontrast výkonnosti. Charles Leclerc po závodě přiznal, že šlo o jeho nejhorší víkend ve Formuli 1, zatímco Lewis Hamilton naopak ukázal silnou formu a v interním souboji jasně dominoval. Přesto Leclerc vytěžil čtvrté místo, které neodpovídalo jeho pocitům z jízdy.