Max Verstappen v roce 2026 neplánuje další vytrvalostní závody, ale nevylučuje start v 24h Daytoně 2027. Fanoušci jeho účast ve velké většině podporují. Zatím jde jen o úvahy, které mohou ovlivnit jeho program vedle Formule 1 a další plány mimo šampionát.
Max Verstappen dal najevo, že v roce 2026 neplánuje žádné další významné účasti ve vytrvalostních závodech. Přesto zůstává otevřený myšlence, že by se v budoucnu mohl znovu objevit v některém z velkých endurance podniků.
Velkou pozornost si získala zejména možnost Verstappenova startu na 24 hodin Daytona v roce 2027. Jeho případná účast je fanoušky vnímána jako atraktivní krok, který by mohl být přínosem jak pro jeho kariéru, tak pro celý motorsport, jak informuje portál RacingNews365.
Většina fanoušků myšlenku Verstappenova startu v Daytoně vnímá jako velkou a atraktivní příležitost, která by mohla rozšířit jeho závodní kariéru i mimo Formuli 1, informuje RN365. Menší část naopak upozorňuje, že by měl zůstat plně soustředěný na působení v F1.
Zájem o Verstappenovy endurance aktivity vzrostl po jeho letošním programu na Nürburgringu, kde startoval v GT3 a absolvoval i legendární 24hodinový závod. Tento krok výrazně posílil spekulace o jeho dalších ambicích mimo Formuli 1.
Podle dostupných informací má Verstappen v hledáčku i další prestižní závody, jako jsou 24 hodin Le Mans nebo 24 hodin Spa. Jeho cílem by mohlo být kombinovat vytrvalostní závody s kariérou v F1, nikoliv čekat až po jejím konci.
Start na Daytoně by se časově dal sladit se zimní přestávkou mezi sezónami Formule 1, která tradičně probíhá na přelomu ledna a února. I tak by však šlo o logisticky i fyzicky náročný projekt, který by vyžadoval úpravu jeho přípravy na sezónu.
Sám Verstappen ale zatím nic oficiálně nepotvrdil a všechny úvahy zůstávají v rovině možných budoucích scénářů.
Zahraniční média se shodují, že Verstappenův rostoucí zájem o GT a vytrvalostní závody přetváří pohled na to, jak může špičkový jezdec Formule 1 kombinovat více závodních disciplín najednou. Analytici zároveň upozorňují, že jeho případný start v Daytoně by patřil mezi největší motorsportové události moderní éry.
