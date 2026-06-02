FIA uzavřela technickou mezeru v pravidlech F1 týkající se kompresního poměru pohonných jednotek. Nová úprava vstupuje v platnost od Velké ceny Monaka, která bude prvním závodem podle zpřísněných pravidel. Změna reaguje na podezření z využití nejasností pravidel ze strany Mercedesu.
FIA upravila technické předpisy poté, co se objevily informace, že Mercedes využil nejasné znění pravidel k dosažení vyššího kompresního poměru ve své pohonné jednotce. Podle původního výkladu pravidel měl být limit nastaven na určitou hodnotu, ale způsob měření v praxi umožňoval odchylky během jízdy na trati.
Mercedes měl podle dřívějších zpráv dosahovat kompresního poměru až kolem vyšších hodnot, než bylo původně zamýšleno. Klíčovou roli měla hrát konstrukce motoru využívající materiály, které se při vysokých teplotách roztahují a mění výsledné parametry spalování.
Problém spočíval v tom, že měření probíhalo pouze za specifických podmínek v boxové uličce, což v praxi vytvářelo prostor pro odlišné hodnoty při plném zatížení na trati. Na tuto mezeru v pravidlech upozornili konkurenti, což vedlo k okamžité reakci FIA.
Původně měla být změna pravidel zavedena až později v sezoně, konkrétně po Velké ceně Maďarska. Nakonec však byla urychlena a vstoupí v platnost již na začátku evropské části kalendáře, tedy při závodě v Monaku.
Od nynějška se kompresní poměr bude měřit při přesně definované teplotě okolního prostředí motoru, což má zabránit jakýmkoli rozdílům mezi měřením v garáži a reálnými podmínkami na trati.
Mercedes zatím prožívá mimořádně úspěšný vstup do sezony a ovládl všechny dosavadní závody. V šampionátu konstruktérů si vybudoval výrazný náskok před Ferrari, které však věří, že nové technické podmínky mohou průběh sezony změnit.
Šéf Ferrari Frédéric Vasseur uvedl, že samotné uzavření této mezery nemusí být rozhodujícím faktorem, protože klíčovou roli budou hrát i další vývojové možnosti jednotlivých týmů během sezony.
Nový systém vývoje pohonných jednotek umožňuje výrobcům přinášet výkonnostní upgrady podle jejich odstupu od špičky. Týmy blíže čelu mohou provádět omezený počet úprav, zatímco slabší výrobci mají více prostoru pro zlepšení.
Zavedení nové úpravy v Monaku tak může představovat důležitý moment sezony, protože poprvé otestuje rozložení sil bez dosavadní výhody, kterou měl Mercedes díky interpretaci technických pravidel.
FIA uzavřela technickou mezeru v pravidlech F1 týkající se kompresního poměru pohonných jednotek. Nová úprava vstupuje v platnost od Velké ceny Monaka, která bude prvním závodem podle zpřísněných pravidel. Změna reaguje na podezření z využití nejasností pravidel ze strany Mercedesu.
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