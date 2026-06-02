Kimi Antonelli připouští budoucnost ve Ferrari, ale zůstává věrný Mercedesu

Kimi Antonelli pokračuje ve výjimečné sezoně ve a potvrzuje status jednoho z největších talentů současnosti. Připouští, že budoucnost ve Ferrari nevylučuje, ale jeho prioritou je nyní Mercedes, kterému chce přinést úspěchy a naplno využít jeho důvěru.
Kimi Antonelli nadále září ve své životní sezoně a naplňuje očekávání, která do něj byla vkládána už od jeho juniorských let. Mladý Ital se během několika měsíců etabloval mezi nejvýraznější tváře současné Formule 1 a svými výsledky i vyspělými výkony na trati přitahuje pozornost fanoušků, expertů i významných osobností motorsportu.
O budoucnosti a možném spojení s Ferrari promluvil během převzetí prestižní Trofeje Lorenza Bandiniho v italském Brisighelle. Ocenění je určeno osobnostem, které významně přispívají k Formuli 1, a Antonelli byl jedním z nejvýraznějších jmen letošního ročníku.
Přestože se spekulace o jeho budoucnosti stále objevují, mladý Ital dal jasně najevo, že jeho současné myšlenky směřují výhradně k Mercedesu. Právě tato stáj mu poskytla příležitost dostat se mezi elitu motorsportu a dlouhodobě podporovala jeho vývoj v juniorských kategoriích.
„Ferrari je obrovský tým s neuvěřitelnou fanouškovskou základnou a navždy zůstane součástí historie. Já jsem ale jezdcem Mercedesu a mým cílem je vyhrávat s Mercedesem. Dali mi velkou příležitost už v mladém věku, podporovali mě během celé kariéry a cítím povinnost odvádět pro tento tým maximum. Pak uvidíme, co přinese budoucnost,“ uvedl Antonelli během slavnostního ceremoniálu.
Jeho slova zároveň ponechávají otevřené dveře možnému budoucímu angažmá ve Ferrari. Pro italské fanoušky by šlo o mimořádně významnou událost, protože Scuderia dlouhodobě postrádá domácího jezdce, který by mohl nést očekávání celé země.
Antonelliho výkony zaujaly také bývalého prezidenta Ferrari Lucu di Montezemola. Ten ocenil především jezdcovu vyzrálost, schopnost zvládat tlak a neustálé zlepšování navzdory velmi nízkému věku.
„Jeho vítězství mě nadchlo. Je to mladý kluk, který se neustále zlepšuje. Ukázal vyspělost a chladnou hlavu, což není běžné ani u mnohem zkušenějších jezdců. Má nohy pevně na zemi a doufám, že mu to vydrží,“ řekl Montezemolo v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera.
Zároveň přiznal, že ho trochu mrzí pohled na italský talent v barvách Mercedesu. Současně však upozornil, že okamžitý přestup do Ferrari by mohl být pro mladého jezdce příliš velkým soustem. Podle něj by tlak spojený s reprezentováním nejslavnější stáje Formule 1 mohl být v tak rané fázi kariéry nebezpečný.
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Kimi Antonelli pokračuje ve výjimečné sezoně ve a potvrzuje status jednoho z největších talentů současnosti. Připouští, že budoucnost ve Ferrari nevylučuje, ale jeho prioritou je nyní Mercedes, kterému chce přinést úspěchy a naplno využít jeho důvěru.
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