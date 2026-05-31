Ferrari Luce rozděluje motorsport. Lewis Hamilton je nadšený, Montezemolo kritizuje

Ferrari představilo svůj první elektromobil Luce, který vyvolal rozporuplné reakce. Lewis Hamilton a Charles Leclerc chválí jeho technologie, jízdní vlastnosti i futuristický design. Bývalý šéf Ferrari Luca di Montezemolo naopak kritizuje odklon od tradičních hodnot značky.
Ferrari oficiálně představilo model Luce jako svůj první plně elektrický automobil. Pro značku z Maranella jde o jeden z nejvýznamnějších kroků v její historii, protože dosud stavěla svou pověst především na výkonných spalovacích motorech a charakteristickém zvukovém projevu. Luce navíc přináší praktičtější koncept s větším prostorem pro cestující.
Při slavnostním odhalení sehráli hlavní roli jezdci Ferrari ve Formuli 1 Lewis Hamilton a Charles Leclerc, kteří dostali možnost vůz představit veřejnosti a následně jej vyzkoušet na silnici. Oba se shodli, že i přes odlišnou koncepci si automobil zachovává charakteristické prvky značky Ferrari.
Hamilton ocenil především důraz na detaily a kvalitu zpracování. Podle něj je na voze patrné, že vznikal se stejnou pečlivostí jako ostatní modely automobilky. Uvedl, že i přes elektrický pohon působí vůz autenticky a neztrácí svou identitu.
Leclerc vyzdvihl především design, který označil za velmi futuristický. Přiznal, že vzhled vozu se výrazně liší od dosavadních modelů Ferrari, zároveň ale připomněl, že inovace a hledání nových cest byly vždy součástí filozofie značky. „Design je velmi odlišný od všeho, co jsme u Ferrari dosud viděli, ale působí velmi futuristicky. Pro Ferrari je typické dívat se do budoucnosti a přinášet inovace,“ uvedl monacký jezdec.
Oba piloti si pochvalovali také interiér. Leclerc ocenil návrat většího množství fyzických tlačítek, která podle něj umožňují řidiči soustředit se více na řízení a méně na ovládání funkcí prostřednictvím dotykových obrazovek. Kabina podle něj působí intuitivně a přirozeně.
Během testovací jízdy zaujal Hamiltona zejména způsob, jakým vůz přenáší výkon na vozovku. Podle jeho slov působí mimořádně stabilně a díky nízko umístěnému těžišti si zachovává výbornou ovladatelnost i při dynamické jízdě. „Přenos výkonu je úžasný. Vůz zůstává neustále stabilní, dokonce i v zatáčkách. To je důvod, proč jsem byl za volantem tak uvolněný,“ řekl Hamilton.
Leclerc během jízdy upozornil na mimořádně tiché prostředí v interiéru. Ferrari však vybavilo Luce speciálním režimem, který vytváří zvuk inspirovaný tradičními atmosférickými motory značky. Hamilton přiznal, že se mu nový zvukový projev líbil a považuje jej za zajímavý způsob, jak zachovat část emocí spojených s řízením Ferrari.
Ne všichni však sdílejí nadšení současných jezdců. Bývalý prezident Ferrari Luca di Montezemolo vystoupil s velmi ostrou kritikou. Podle něj nový model představuje odklon od hodnot, které značku proslavily po celém světě. „Je mi líto, že hrozí zničení jednoho mýtu. Doufám alespoň, že z tohoto auta odstraní vzpínajícího se koně,“ prohlásil v reakci na premiéru vozu.
Rozdělené názory panují také mezi fanoušky a odbornou veřejností. Zatímco jedni oceňují odvahu Ferrari vstoupit do éry elektromobility a hledat nové zákazníky, druzí se obávají, že elektrický pohon nedokáže nabídnout stejné emoce jako tradiční modely. Ferrari přesto věří, že Luce otevře značce nové možnosti a ukáže, že i v době elektrifikace lze zachovat sportovní charakter a exkluzivitu, na nichž si automobilka vybudovala své jméno.
